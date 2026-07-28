#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'काफी डर जाते थे...' धर्मेंद्र नहीं चाहते थे राजनीति में जाए हेमा, एक्ट्रेस का खुलासा

'काफी डर जाते थे...' धर्मेंद्र नहीं चाहते थे राजनीति में जाए हेमा, एक्ट्रेस का खुलासा

Hema Malini On Dharmendra: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उनके मुताबिक धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में एंट्री करें. हेमा ने इसके पीछे की वजह भी बताई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Jul 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी ने बड़े पर्दे पर खूब नाम और शोहरत कमाई है. सालों तक बॉलीवुड में राज करने वाली 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी अब राजनीति का भी एक बड़ा नाम बन चुकी हैं. साल 2024 में तीसरी बार लोकसभा सांसद बनीं हेमा ने अब अपने दिवंगत पति और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि धर्मेंद्र उनके राजनीति में आने के फैसले के खिलाफ थे. उन्होंने इसकी वजह भी बताई है.

हाल ही में हेमा मालिनी ने रिपब्लिक भारत को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत को लेकर बात की. गौरतलब है कि धर्मेंद्र खुद हेमा से पहले राजनीति का अनुभव कर चुके थे और वो अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंता में रहते थे कि भीड़ के बीच उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए.

ये भी पढ़ें: आमिर-शाहरुख के साथ एड में किया था काम, फिर इस डायरेक्टर ने बदली हुमा कुरैशी की जिंदगी

काफी डर जाते थे धर्मेंद्र

हेमा मालिनी ने कहा, 'शुरुआत में उन्हें मेरी काफी चिंता होती थी. वो काफी डर जाते थे और परेशान रहते थे. जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जाती थी और भीड़ के बीच पहुंचती थी तो उन्हें मेरी सुरक्षा की फ़िक्र होती थी. वो कहते थे- 'तुम इतनी भीड़ में जाती हो, बस सुरक्षित रहना.' वो पूछते थे, ‘क्या जाना जरूरी है?’ और मैं कहती थी, ‘पार्टी बुला रही है, इसलिए जाना ही पड़ेगा.'

काफी डर जाते थे...' धर्मेंद्र नहीं चाहते थे राजनीति में जाए हेमा, एक्ट्रेस का खुलासा

प्रचार के दौरान हुआ अपनी पॉपुलैरिटी का एहसास 

हेमा ने आगे बताया कि प्रचार के दौरान उन्हें अपनी असली पॉपुलैरिटी का एहसास हुआ था. एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'जब मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की तब समझ आया कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं. मैं उनसे पूछती थी कि क्या वो मुझे देखने आए हैं और वो कहते थे 'हां'.

काफी डर जाते थे...' धर्मेंद्र नहीं चाहते थे राजनीति में जाए हेमा, एक्ट्रेस का खुलासा

ये भी पढ़ें: ऑटो ड्राइवर कहते थे लोग, रंग का उड़ाते थे मजाक, जानें कैसे सुपरस्टार बने धनुष?

धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश का भी किया था जिक्र

कुछ दिनों पहले ही एक बातचीत में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की आखिरी ख्वाहिश का भी जिक्र किया था. उनसे पूछा गया था कि धर्मेंद्र की आखरी इच्छा क्या थी? इस पर एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने कहा था कि परिवार को सबसे ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए. सभी के साथ, परिवार के साथ मिलकर रहना काम तो चलता रहेगा.' बता दें कि धर्मेंद्र का 25 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'काफी डर जाते थे...' धर्मेंद्र नहीं चाहते थे राजनीति में जाए हेमा, एक्ट्रेस का खुलासा
'काफी डर जाते थे...' धर्मेंद्र नहीं चाहते थे राजनीति में जाए हेमा, एक्ट्रेस का खुलासा
बॉलीवुड
कब रिलीज होगा रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट
कब रिलीज होगा 'रामायण पार्ट 1' का ट्रेलर? प्रोड्यूसर ने दिया अपडेट
बॉलीवुड
Box Office: धमाल 4' की तीसरे मंडे घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
तीसरे मंडे धमाल 4' की घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म के उड़ा दिए परखच्चे
बॉलीवुड
कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार, जानें शिवाजी महाराज से क्या था रिश्ता
कौन थीं बेलवाडी मल्लम्मा? भूमि पेडनेकर निभाएंगी इस वीरांगना का किरदार
Advertisement

वीडियोज

USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद बदला गया पोर्टफोलियो? BJP ने दिया जवाब
महाराष्ट्र
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
उद्धव गुट ने क्यों कहा, 'कॉकरोच जैसी नकारात्मक शक्तियां...'
इंडिया
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
जंतर-मंतर हिंसा के बाद पुलिस परिवारों की SC से गुहार- ‘हमें भी...’
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
इंडिया
Xप्लेन: गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
गटर से लेकर रेप वाली! CJP गर्ल्स प्रोटेस्टर्स पर कीचड़ क्यों उछला?
हेल्थ
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
Atrial Fibrillation: दिल की इस बीमारी से अनजान हैं करोड़ों भारतीय
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
Embed widget