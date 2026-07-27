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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDhanush Birthday: ऑटो ड्राइवर कहते थे लोग, रंग का उड़ाते थे मजाक, जानें कैसे सुपरस्टार बने धनुष?

Dhanush Birthday: ऑटो ड्राइवर कहते थे लोग, रंग का उड़ाते थे मजाक, जानें कैसे सुपरस्टार बने धनुष?

Dhanush Birthday: दमदार अदाकरी से लोगों के दिलों पर राज करने वाले धनुष ने लुक्स और रंगत के लिए मिले तानों को झेलकर खास पहचान बनाई है. आइए उनके जन्मदिन पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Jul 2026 07:23 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में शुमार धनुष आज 43 साल के हो गए हैं. पिता कस्तूरी राजा और मां विजयालक्ष्मी के घर उनका जन्म 28 जुलाई 1983 को चेन्नई में हुआ था. अपनी दमदार अदाकारी के चलते वो लाखों दिलों पर राज करते हैं. लेकिन, आपको बता दें कि कभी धनुष को अपने लुक्स और रंगत के लिए लोगों से ताने सुनने को मिलते थे. लोग उनका ऑटो ड्राइवर कहकर मजाक उड़ाया करते थे.

एक्टर नहीं बनना चाहते थे धनुष

धनुष के पिता कस्तूरी राजा मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. धनुष का जन्म के बाद नाम वेंकटेश प्रभू कस्तूरी राजा रखा गया था. बताया जाता है कि पिता के फ़िल्ममेकर होने के बावजूद धनुष इस फील्ड में नहीं आना चाहते थे. वो शेफ बनने के ख्वाब देखते थे और होटल मैनेजमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, हालांकि बड़े भाई की सलाह के बाद उन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया था.

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19 साल की उम्र में किया डेब्यू

धनुष ने साल 2002 में आई फिल्म 'थुल्लुवधो इल्लामई' से अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था. इस फिल्म का डायरेक्शन उनके पिता ने किया था और उस वक्त धनुष की उम्र 19 साल थी. फिल्मी दुनिया में आने के बाद वेंकटेश प्रभू कस्तूरी राजा, धनुष बन गए थे. उन्होंने ये नाम फिल्म कुरुथीपुनल (1996) में दिखाए गए ऑपरेशन धनुष के बाद रखा था. 

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'कढ़ाल कोंडें' के सेट पर मजाक उड़ाते थे लोग

पिता की फिल्म में काम करने के बाद धनुष ने अपने बड़े भाई और डायरेक्टर सेल्वाराघवन की फिल्म 'कढाल कोंडें' में काम किया था. हालांकि इस दौरान उन्हें सेट पर बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा था.

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विजय सेतुपति के साथ एक बातचीत में धनुष ने खुलासा किया था कि फिल्म की शूटिंग देखने के लिए एक दिन कुछ लोग पहुंचे थे और जब उन्हें ये बात पता चली कि धनुष फिल्म के हीरो है तो उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था और कहा था, 'अरे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ देखो, वो हीरो है.' उन लोगों की बात सुनकर धनुष अपनी कार में चले गए और रोने लगे थे.

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धनुष की बेहतरीन फिल्में

अपने 24 साल के एक्टिंग करियर में धनुष करीब 50 फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उनकी शानदार फिल्मों में असुरन, रांझणा, कर्णन, रायण, कैप्टन मिलर, वाडा चेन्नई, रघुवरन बीटेक, पुधूपेटाई, थिरुचित्रम्बलम, आडूकलम अदि शामिल हैं. कभी लुक्स और रंगत के लिए मजाक का शिकार हुए धनुष अब साउथ सिनेमा के सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर में से एक हैं. वो बतौर डायरेक्टर भी काम कर चुके हैं. 

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रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से की थी शादी

धनुष ने दिग्गज अभिनेता रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी की  थी. बताया जाता है कि फिल्म कढ़ाल कोंडे को देखने के लिए थिएटर में रजनीकांत की दोनों बेटियां गई थीं और वहां धनुष भी थे. इंटरवल के दौरान धनुष और रजनीकांत की दोनों बेटियों की मुलाकात थिएटर मालिक ने कराई थी.

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इस मुलाकात के बाद ऐश्वर्या ने धनुष के लिए एक गुलदस्ता उनके घर भेजा था. वहीं उन्होंने धनुष के काम की तारीफ करते हुए लेटर भी भेजा था जिसमें उन्होंने एक्टर से कहा था कि उनके टच में रहना. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर प्यार. इसके बाद दोनों ने 18 नवंबर 2004 को शादी कर ली थी. फिर दोनों ने दो बेटों यात्रा राजा और लिंगा राजा का वेलकम किया था. हालांकि, धनुष और ऐश्वर्या का शादी के 20 साल बाद साल 2004 में तलाक हो गया था.

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150 करोड़ के घर में रहते हैं धनुष

धनुष एक आलीशान जिंदगी जीते हैं. वो एक फिल्म के लिए 20 से 60 करोड़ रुपये के बीच फीस लेते हैं. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ फिल्म 'कारा' के लिए उन्होंने 58 से 60 करोड़ रुपये की फीस ली थी.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर के पास टोटल नेटवर्थ 230 करोड़ रुपये है. वो तमिल सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले और सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं. एक्टर के पास चेन्नई के पोएस गार्डन में 150 करोड़ रुपये कीमत का बेहद आलीशान घर है. ये घर उन्होंने अपने पैरेंट्स को गिफ्ट किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 07:23 PM (IST)
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