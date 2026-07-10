'उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया हौसला, हमेशा कहा- रुकना मत', हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को किया याद

बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अक्सर धर्मेंद्र को याद करती हैं. वो आज तक उनके जाने का गम नहीं भुला पाई हैं. एक्ट्रेस दिवंगत अभिनेता को याद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. उन्होंने हाल ही में धर्मेंद्र को याद किया और बताया कि कैसे उनकी प्रेरणा की वजह से 60 साल के लंबे फिल्म करियर का सफर तय कर लिया. उतार-चढ़ाव आए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानने दिया. चलिए बताते हैं हेमा मालिनी ने और क्या दिल छू लेने वाली बात कही है.

धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुईं हेमा मालिनी

बॉलीवुड 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी और 'ही-मैन' धर्मेंद्र की जोड़ी सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी सबसे चर्चित और पसंदीदा जोड़ियों में रही है. दोनों ने साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दीं और दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया. धर्मेंद्र के निधन के बाद भी हेमा मालिनी अक्सर उनसे जुड़ी यादों को शेयर करती रहती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

ये भी पढ़ें: 'वेलकम टू द जंगल' की सफलता के बाद 'Welcome 4' पर लगी मुहर, डायरेक्टर का नाम भी कंफर्म

अब अपने फिल्मी करियर के 60 साल पूरे होने के मौके पर उन्होंने एक बार फिर अपने जीवनसाथी को याद करते हुए बताया कि धर्मेंद्र ने हर मुश्किल दौर में उनका हौसला बढ़ाया और कभी भी उन्हें खुद पर भरोसा खोने नहीं दिया.

आईएएनएस को दिए खास इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने छह दशक लंबे फिल्मी सफर, बदलती जिंदगी और धर्मेंद्र के साथ मिले अटूट सहयोग पर खुलकर बात की. ये बातचीत उनके खास कार्यक्रम 'हेमा मालिनी: लाइव इन कॉन्सर्ट' से पहले हुई, जो उनके 60 साल के शानदार सिनेमाई सफर का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

60 साल का फिल्मी सफर

अपने करियर को याद करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, 'मेरे जीवन में हमेशा वही हुआ, जो समय के अनुसार होना था. 70 और 80 का दशक मेरे लिए काफी व्यस्त दौर था. मैंने लगातार कई फिल्मों में काम किया. इसके बाद कुछ समय का ब्रेक आया, फिर मैंने 'बागबान' और कुछ अन्य फिल्मों में काम किया. हालांकि, मैं कभी खाली नहीं रही. डांस शो, बैले और कई दूसरी चीजों में लगातार व्यस्त रही. बाद में जब मैं सांसद बनी, तो मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया. आज भी मैं लोगों के बीच रहती हूं और खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिला. पहले मैं फिल्मों, डांस और मंचीय प्रस्तुतियों के जरिए लोगों का मनोरंजन करती थी, अब मथुरा की जनता की सेवा करना मेरे जीवन का अहम हिस्सा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज भी जब लोग मुझे देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले मेरा लोकप्रिय किरदार 'बसंती' याद आता है. मथुरा में मेरे क्षेत्र के लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि बसंती का कोई डायलॉग बोलिए. इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में वे किरदार आज भी जिंदा है. ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है.'

ये भी पढ़ें: 2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्में, संजय दत्त और वरुण धवन की मूवीज भी शामिल

आज भी लोगों के दिलों में हैं 'बसंती

इंटरव्यू के दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के उस साथ का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दी. उन्होंने कहा, 'धर्म जी हमेशा मुझसे कहते थे कि कभी ये मत सोचना कि फिल्में कम कर रही हो, इसलिए सब खत्म हो गया है. तुम अपने डांस शो कर रही हो, दूसरी कई चीजों में हिस्सा ले रही हो. रुकना मत, बस इसी तरह आगे बढ़ती रहो. उन्हें हमेशा ये देखकर खुशी होती थी कि मैं किसी न किसी काम में व्यस्त रहती हूं. वह मेरी हर कोशिश की सराहना करते थे और हमेशा कहते थे कि जो कर रही हो, उसे कभी मत छोड़ना.'

उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र का यह भरोसा और प्रोत्साहन ही था, जिसने उन्हें हर दौर में सक्रिय बनाए रखा.