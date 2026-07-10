2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्में, संजय वरुण की मूवीज भी शामिल

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्में, संजय दत्त और वरुण धवन की मूवीज भी शामिल

2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्में, संजय दत्त और वरुण धवन की मूवीज भी शामिल

साल 2026 के 6 महीनों में अब तक कई फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें से कई फिल्में दर्शकों को बुरी तरह निराश कर गईं. इन्हें IMDb पर भी उम्मीद के मुताबिक रेटिंग नहीं मिल पाई.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Jul 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 के बीत चुके 6 महीनों में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. जबकि कई फिल्में बुरी तरह पिट गईं. आज हम आपको जनवरी से जून 2026 तक की उन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो IMDb रैंकिंग के मामले में अपना जादू नहीं चला सकी और साल 2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्मों में शामिल हो गईं.

राहु केतु

राहु केतु को 5 से भी कम 4.6  रेटिंग मिली है. ये फिल्म जनवरी में रिलीज हुई थी. इसमें पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और शालिनी पांडे ने अहम किरदार निभाया है. इस फिल्म का डायरेक्शन विपुल विग ने किया था.

ये भी पढ़ें: क्या पहले दिन बॉलीवुड की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री ले पाएगी 'धमाल 4', जानें- प्रीडिक्शन

टोस्टर

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजकुमार राव अप्रैल में फिल्म 'टोस्टर' लेकर आए थे. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा नजर आई थीं. हालांकि इस फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था. टोस्टर को भी राहु केतु की तरह IMDb पर 4.6 रेटिंग मिली है. 

आखिरी सवाल

'आखिरी सवाल' राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बनी फिल्म है. इसमें संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती अहम रोल में हैं. अभिजीत मोहन वारंग के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 15 मई 2026 को रिलीज हुई थी. IMDb पर इसे 10 में से 6.4 रेटिंग मिली है.

ये भी पढ़ें: सनी देओल, अक्षय की कमाल परफॉर्मेंस, क्लाइमेक्स उड़ा देगा होश, आ गया 'इक्का' का फर्स्ट रिव्यू

'है जवानी तो इश्क होना है'

जून 2026 की शुरुआत में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में वो दो-दो हसीनाओं मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आए थे. लेकिन, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही. वहीं IMDb रैंकिंग में भी ये अपना जलवा नहीं दिखा सकी. वरुण धवन की इस मूवी को आईएमडीबी पर सिर्फ 5.1 रेटिंग प्राप्त हुई.

'द केरला स्टोरी 2'

जहां 'द केरल स्टोरी' दर्शकों को काफी पसंद आई थी और ये ब्लॉकबस्टर निकली थी, वहीं 'द केरला स्टोरी 2' को दर्शकों ने नकार दिया. कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी. इसे आईएमडीबी पर 5.7 रेटिंग मिली है. इसमें सुमित गहलावत, उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा जैसे कलाकार अहम किरदार निभाते हुए नजर आए थे.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Varun Dhawan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर Dhamaal 4 ने मचाया गदर, 4 बजे तक ही कमा डाले इतने करोड़, कलेक्शन जानें
Live: बॉक्स ऑफिस पर Dhamaal 4 ने मचाया गदर, 4 बजे तक ही कमा डाले इतने करोड़, कलेक्शन जानें
बॉलीवुड
2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्में, संजय दत्त और वरुण धवन की मूवीज भी शामिल
2026 की अब तक की सबसे खराब रैंकिंग वाली फिल्में, संजय वरुण की मूवीज भी शामिल
बॉलीवुड
'ABCD' फेम सलमान यूसुफ खान के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, 13 फीट नीचे गिरने से टूटा हाथ, जानें- हेल्थ अपडेट
'ABCD' फेम एक्टर सलमान यूसुफ खान के साथ हुआ दर्दनाक हादसा, 13 फीट नीचे गिरने से टूटा हाथ
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
'Lock Upp 2' में Gaurav Khanna की एंट्री, Akanksha Chamola से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
यूरेनियम डील पर 'क्रेडिट वॉर'! कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- 'पहले अपना होमवर्क ठीक से करें'
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
स्पोर्ट्स
IND W vs ENG W Live Streaming: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND W VS ENG W: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बॉलीवुड
Friday OTT & Theatre Watch List: 'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
'धमाल 4' से 'इक्का' तक, फ्राइडे को ओटीटी से थिएटर तक देखने के लिए हैं 11 फिल्में-सीरीज
हेल्थ
Explained: एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?
एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान
अयोध्या में बदले गए दो नगर पंचायतों के नाम, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया बड़ा ऐलान
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
Lock Upp 2 में Gaurav Khanna और Akanksha Chamola आमने-सामने
ABP NEWS
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
Viral Video: ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैस्कॉट 'रूबी द रू' के साथ PM मोदी की तस्वीरें वायरल
ABP NEWS
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
Viral Video: मलबे में दबे 8 मजदूरों की तलाश जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें
ABP NEWS
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
London Mart Mall News: ग्रेटर नोएडा में 'लंदन' बनने से पहले ही धंसी जमीन, मचा हड़कंप
ABP NEWS
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Viral Video: इस युवक को साक्षात यमराज आ गए होंगे नजर! खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल
Embed widget