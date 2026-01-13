बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद से उनका पूरा परिवार टूट गया है. हर कोई अक्सर इमोशनल होता ही नजर आता है. धर्मेंद्र के निधन के बाद से हेमा मालिनी और उनके दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं. हेमा मालिनी प्रेयर मीट में नहीं पहुंची थीं साथ ही वो सनी-बॉबी की रखी इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग का भी हिस्सा नहीं बनी थीं. अब हेमा मालिनी ने अनबन की खबरों पर विराम लगा दिया है.

हेमा मालिनी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सनी देओल और बॉबी देओल के साथ अपने रिश्तों को लेकर बात की है. दोनों परिवारों के बीच चल रहे मनमुटाव की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है. हेमा मालिनी का रिएक्शन वायरल हो रहा है.

हेमा मालिनी ने तोड़ी चुप्पी

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने अपने परिवार, इक्कीस और धर्मेंद्र के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने सनी-बॉबी के साथ रिश्तों पर बात करते हुए कहा- 'ये हमेशा से बहुत अच्छा और दोस्ताना रहा है. आज भी यह बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता कि लोग क्यों सोचते हैं कि हमारे बीच कुछ गलत है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को गॉसिप चाहिए. मैं उन्हें जवाब क्यों दूं? क्या मेरे लिए सफाई देना जरूरी है? मैं क्यों दूं? यह मेरी जिंदगी है, हमारी पर्सनल जिंदगी है. हम बिल्कुल खुश हैं और एक-दूसरे के बहुत करीब हैं. बस इतना ही. मुझे इस बारे में और कुछ नहीं कहना है. मुझे नहीं पता कि लोग क्या कहानियां बना रहे हैं. यह बहुत दुख की बात है कि लोग कुछ आर्टिकल लिखने के लिए दूसरों के दुख का इस्तेमाल करते हैं. इसीलिए मैं ऐसी अटकलों का जवाब नहीं देता.'

धर्मेंद्र को याद कर हुईं इमोशनल

धर्मेंद्र को याद करते हुए उन्होंने कहा- 'हम 57 साल तक साथ थे. मैं उनके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती. मुझे हर मिनट उनकी याद आती है. ऐसा नहीं है कि हम हर समय साथ रहते थे. उनके बिना मुझे दुख होता है. मैं उनसे दोबारा कब मिलूंगी?'

