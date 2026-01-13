हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'मामला लीगल है 2' से 'पंचायत 5' तक, साल 2026 में OTT पर रिलीज होंगी ये मच अवेटेड सीरीज

Upcoming Series 2026: इस साल कई धमाकेदार वेब सीरीज रिलीज होने वाली है. आज हम कुछ अपकमिंग सीरीज की लिस्ट लेकर आए है. आइए जानते है ये ओटीटी पर कहां रिलीज हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jan 2026 11:45 AM (IST)
साल 2026 ओटीटी दर्शकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस साल ‘मामला लीगल है 2’ से लेकर ‘पंचायत 5’ जैसी कई मच अवेटेड वेब सीरीज रिलीज होंगी, जो दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट करेंगी. कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम और इमोशन से भरपूर कंटेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास होगा. कुल मिलाकर, 2026 में ओटीटी पर फुल एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा.

‘अक्का’ कहानी 1980 के दशक के साउथ इंडिया की है. पर्नूरू नाम के एक काल्पनिक शहर पर कुछ ताकतवर महिला गैंगस्टर्स का राज चलता है. सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक रहस्यमयी बाहरी शख्स की एंट्री होती है, जो उनके वर्चस्व को चुनौती देता है. इस सीरीज में कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और तन्वी आज़मी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. यशराज फिल्म्स की यह कहानी ताकत, बहनापा और बगावत के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘दलदल’ सीरीज में भूमि पेडनेकर मुंबई के भेंडी बाजार की डीसीपी रीता फरेरा के किरदार में नजर आएंगी. यह कहानी विश धमीजा के बेस्टसेलिंग नॉवेल पर आधारित है. सीरीज एक सस्पेंस से भरी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, जिसमें रीता एक खतरनाक सीरियल किलर की तलाश करती है. सीरीज का निर्देशन अमृत राज गुप्ता ने किया है, जबकि आदित्य रावल और समारा तिजोरी भी अहम भूमिकाओं में हैं. ‘दलदल’ को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Published at : 13 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Panchayat Maamla Legal Hai Space Gen – Chandrayaan

