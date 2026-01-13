‘अक्का’ कहानी 1980 के दशक के साउथ इंडिया की है. पर्नूरू नाम के एक काल्पनिक शहर पर कुछ ताकतवर महिला गैंगस्टर्स का राज चलता है. सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक रहस्यमयी बाहरी शख्स की एंट्री होती है, जो उनके वर्चस्व को चुनौती देता है. इस सीरीज में कीर्ति सुरेश, राधिका आप्टे और तन्वी आज़मी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. यशराज फिल्म्स की यह कहानी ताकत, बहनापा और बगावत के इर्द-गिर्द घूमती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.