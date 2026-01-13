एक्सप्लोरर
'मामला लीगल है 2' से 'पंचायत 5' तक, साल 2026 में OTT पर रिलीज होंगी ये मच अवेटेड सीरीज
Upcoming Series 2026: इस साल कई धमाकेदार वेब सीरीज रिलीज होने वाली है. आज हम कुछ अपकमिंग सीरीज की लिस्ट लेकर आए है. आइए जानते है ये ओटीटी पर कहां रिलीज हो रही है.
साल 2026 ओटीटी दर्शकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस साल ‘मामला लीगल है 2’ से लेकर ‘पंचायत 5’ जैसी कई मच अवेटेड वेब सीरीज रिलीज होंगी, जो दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट करेंगी. कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम और इमोशन से भरपूर कंटेंट के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास होगा. कुल मिलाकर, 2026 में ओटीटी पर फुल एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा.
Published at : 13 Jan 2026 11:45 AM (IST)
