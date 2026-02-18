सलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई रिश्ते ऐसे हैं, जिन्होंने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई हैं. मशहूर लेखक सलीम खान और अदाकारा हेलेन का रिश्ता भी उन्हीं में से एक है. एक दौर था जब इन दोनों के रिश्ते की खूब चर्चा होती थी. हाल ही में एक पुराने इंटरव्यू का किस्सा फिर से चर्चा में है, जिसमें हेलेन ने बताया था कि वो सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान का कितना सम्मान करती थीं. जब हेलेन और सलीम खान एक-दूसरे को जानने लगे थे, तब सलीम पहले से शादीशुदा थे. ऐसे में ये रिश्ता आसान नहीं था.

सलमा का सम्मान करती हैं हेलेन

एक चैट शो के दौरान हेलेन ने सादगी से बताया था कि जब वो सलीम खान से मिलती-जुलती थीं, तब अक्सर बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके से गुजरना पड़ता था. उन्हें पता होता था कि कभी-कभी सलमा खान बालकनी में खड़ी होती हैं. ऐसे में हेलेन कार की सीट पर झुक जाती थी ताकि सलमा उन्हें न देख पाएं. उन्होंने ये सब किसी डर की वजह से नहीं किया, बल्कि वो नहीं चाहती थीं कि सलमा को बुरा लगे. उस दौर में सलमा के लिए ये समय आसान नहीं रहा, एक पत्नी और मां के रूप में सलमा ने बहुत कुछ सहा. हेलेन ने कभी भी सलीम को उनके परिवार से अलग करने की कोशिश नहीं की.

1980 में हुई हेलेन-सलीम की शादी

बता दें, सलीम और हेलेन की पहली मुलाकात 1960 के दशक में फिल्म के सेट पर हुई थी. उस समय हेलेन इंडस्ट्री की बड़ी स्टार थीं और सलीम अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे. धीरे-धीरे काम के सिलसिले में मुलाकात होने लगी और दोस्ती गहरी होती गई. वक्त के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली. बाद में इस परिवार ने एक मिसाल पेश की. सलीम खान के बच्चों ने भी हेलेन को स्वीकार किया. आज हेलेन परिवार का अहम हिस्सा हैं और अक्सर परिवार के खास मौकों पर सब साथ नजर आते हैं. सलीम और हेलेन ने एक बेटी अर्पिता को गोद भी लिया, जो पूरे परिवार की लाडली हैं.