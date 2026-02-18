हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा

सलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा

Salim Khan-Helen: सलीम खान और हेलेन के रिश्ते से जुड़ा एक पुराना किस्सा फिर सुर्खियों में है. हेलेन ने बताया था कि वो सलमा खान से नजरें चुरा लेती थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा के इतिहास में कई रिश्ते ऐसे हैं, जिन्होंने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई हैं. मशहूर लेखक सलीम खान और अदाकारा हेलेन का रिश्ता भी उन्हीं में से एक है. एक दौर था जब इन दोनों के रिश्ते की खूब चर्चा होती थी. हाल ही में एक पुराने इंटरव्यू का किस्सा फिर से चर्चा में है, जिसमें हेलेन ने बताया था कि वो सलीम खान की पहली पत्नी सलमा खान का कितना सम्मान करती थीं. जब हेलेन और सलीम खान एक-दूसरे को जानने लगे थे, तब सलीम पहले से शादीशुदा थे. ऐसे में ये रिश्ता आसान नहीं था.

सलमा का सम्मान करती हैं हेलेन 

एक चैट शो के दौरान हेलेन ने सादगी से बताया था कि जब वो सलीम खान से मिलती-जुलती थीं, तब अक्सर बांद्रा के बैंडस्टैंड इलाके से गुजरना पड़ता था. उन्हें पता होता था कि कभी-कभी सलमा खान बालकनी में खड़ी होती हैं. ऐसे में हेलेन कार की सीट पर झुक जाती थी ताकि सलमा उन्हें न देख पाएं. उन्होंने ये सब किसी डर की वजह से नहीं किया, बल्कि वो नहीं चाहती थीं कि सलमा को बुरा लगे. उस दौर में सलमा के लिए ये समय आसान नहीं रहा, एक पत्नी और मां के रूप में सलमा ने बहुत कुछ सहा. हेलेन ने कभी भी सलीम को उनके परिवार से अलग करने की कोशिश नहीं की.

1980 में हुई हेलेन-सलीम की शादी

बता दें, सलीम और हेलेन की पहली मुलाकात 1960 के दशक में फिल्म के सेट पर हुई थी. उस समय हेलेन इंडस्ट्री की बड़ी स्टार थीं और सलीम अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे. धीरे-धीरे काम के सिलसिले में मुलाकात होने लगी और दोस्ती गहरी होती गई. वक्त के साथ दोनों ने अपने रिश्ते को नाम देने का फैसला किया और साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली. बाद में इस परिवार ने एक मिसाल पेश की. सलीम खान के बच्चों ने भी हेलेन को स्वीकार किया. आज हेलेन परिवार का अहम हिस्सा हैं और अक्सर परिवार के खास मौकों पर सब साथ नजर आते हैं. सलीम और हेलेन ने एक बेटी अर्पिता को गोद भी लिया, जो पूरे परिवार की लाडली हैं.

और पढ़ें
Published at : 18 Feb 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Salma Khan Salim Khan Helen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा
सलीम खान की पहली पत्नी से नजरें चुराती थीं हेलेन? सलमा खान को लेकर किया खुलासा
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे थे स्टार्स, रितेश देशमुख-संगीता बिजलानी भी आए नजर, जानें कैसी है तबीयत
लाइव: सलीम खान से मिलने हॉस्पिटल पहुंच रहे स्टार्स, जानें डॉक्टर ने तबीयत को लेकर क्या कहा
बॉलीवुड
सलीम खान को हुआ था ब्रेन हैमरेज, डॉक्टर बोले- MRI, सिटी स्कैन हुआ, लीलावती हॉस्पिटल का मेडिकल बुलेटिन पढ़ें
सलीम खान को हुआ था ब्रेन हैमरेज, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 1: तापसी पन्नू या मृणाल ठाकुर, पहले दिन किसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल?
अस्सी वर्सेस दो दीवाने शहर में: तापसी पन्नू या मृणाल ठाकुर, पहले दिन किसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल?
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget