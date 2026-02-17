लाइव: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा

दिग्गज स्क्रीनराइटर और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. सलीम खान की अचानक तबीयत खराब हो गई है. सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान पिता से मिलने के लिए लीलावती हॉस्पिटल भी पहुंचे. सलीम खान ICU में भर्ती हैं. सलीम खान की हालत स्थिर है. फिलहाल उन्हें बात करने में परेशानी हो रही है.

सलमान खान पहुंचे मिलने

सलमान खान अपने पिता सलीम खान से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे. इस दौरान सलमान खान ने मास्क लगाया हुआ था. और कैप भी लगाई थी. उन्होंने मीडिया से बात नहीं की. वहीं उनकी बहन अलवीरा को भी हॉस्पिटल के बाहर देखा गया. पिता सलीम खान की तबीयत को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं.