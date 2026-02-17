लाइव: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSalim Khan Health Updates: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा

Salim Khan Health Updates: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा

Salman Khan Father Salim Khan Health Live Updates: दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत खराब हो गई है. इसके चलते उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 02:10 PM (IST)

LIVE

Key Events
Salim Khan Health Live Updates Salman Khan Father Admitted Lilavati Hospital Mumbai Salim Khan Health Updates: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा
सलीम खान की तबीयत खराब
Source : instagram

Background

दिग्गज स्क्रीनराइटर और सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. सलीम खान की अचानक तबीयत खराब हो गई है. सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा खान पिता से मिलने के लिए लीलावती हॉस्पिटल भी पहुंचे. सलीम खान ICU में भर्ती हैं. सलीम खान की हालत स्थिर है. फिलहाल उन्हें बात करने में परेशानी हो रही है. 

सलमान खान पहुंचे मिलने

सलमान खान अपने पिता सलीम खान से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे. इस दौरान सलमान खान ने मास्क लगाया हुआ था. और कैप भी लगाई थी. उन्होंने मीडिया से बात नहीं की. वहीं उनकी बहन अलवीरा को भी हॉस्पिटल के बाहर देखा गया. पिता सलीम खान की तबीयत को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं. 

14:10 PM (IST)  •  17 Feb 2026

Salman Khan Father News Live: सलीम खान ICU में हैं भर्ती

सलमान खान के पिता और स्क्रीनराइटर सलीम खान की तबीयत ठीक नहीं है. वो लीलावती हॉस्पिटल में ICU में भर्ती हैं. सलीम खान की हालत अभी स्थिर है. हालांकि, बात करने में उन्हें दिक्कत हो रही है.

Embed widget