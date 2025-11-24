अपने 90वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले दुनिया को अलविदा कहने वाले हीमैन धर्मेंद्र को ना सिर्फ फिल्म जगत बल्कि पूरा देश याद कर रहा है. एक्टर हाल ही में अस्पताल से घर लौटे थे. लेकिन आज यानि 24 नवंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. कई बड़े सितारे एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट भी पहुंचे थे. वहीं अब दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक्टर को याद किया और बेहद भावुक हो गई.

धर्मेंद्र के निधन पर भावुक हुईं सायरा बानो

धर्मेंद्र के निधन के बाद एक्टर को अंतिम विदाई देने सलीम खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और आमिर खान जैसे सुपरस्टार पहुंचे थे. वहीं धर्मेंद्र के साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस सायरा बानो भी श्मशान घाट में दिखाई दी. जिनको एक्टर से निधन से गहरा सदमा लगा. न्यूज18 शोशा से एक बातचीत के दौरान सायरा बानो बेहद भावुक नजर आईं. सायरा बानो ने कहा कि, ‘वो परिवार के एक सदस्य जैसे थे, वो ना सिर्फ बेहद हैंडसम थे बल्कि बेहद अच्छे इंसान भी थे. वो ठीक हो रहे थे, वेंटीलेटर भी हटाने की बात चल रही थी. लेकिन ये जो हुआ उस पर कैसे यकीन करें.’





इन फिल्मों में दिखी थी सायरा-धर्मेंद्र की जोड़ी

दरअसल दिलीप कुमार और सायरा बानो के साथ धर्मेंद्र का एक बेहद खास बॉन्ड था. हालांकि दिलीप कुमार के साथ धर्मेंद्र ने सिर्फ एक फिल्म ‘अनोखा मिलन’ में ही काम किया था. लेकिन सायरा बानो के साथ ‘साजिश’, ‘पॉकेटमा’र, ‘ज्वारभाटा’ जैसी कामयाब फिल्म भी दी थीं. अब धर्मेंद्र के निधन की खबर मिलने के बाद सायरा बानो ना सिर्फ सदमे में दिखाई दीं बल्कि उनके आंसू बताते हैं कि वो दिलीप कुमार और सायरा के लिए कितने खास थे.

बताते चलें कि धर्मेंद्र 8 दिसबंर को अपना 90वें जन्मदिन मनाने वाले थे. एक्टर की फैमिली ने इसके लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन की प्लानिंग की थी. लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.

