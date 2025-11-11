बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जितेंद्र सोमवार को लड़खड़ाकर गिर गए थे. एक्टर 10 नवंबर को संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रेयरमीट में गए थे. जहां वह उनका बैलेंस खराब हो गया और वो जैसे ही वेन्यू के अंदर आए तो जमीन पर गिर गए. जितेंद्र को उठाने के लिए वहां मौजूद कई लोग उनके पास पहुंचें. जितेंद्र खुद उठकर खड़े हो गए और अपने आप पर ही हंसने लगे. जितेंद्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अब जितेंद्र के बेटे तुषार कपूर ने उनकी तबीयत के बारे में बताया है. उन्होंने जितेंद्र का हेल्थ अपडेट दिया है.

कैसी है जितेंद्र की तबीयत

तुषार कपूर ने बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत में पापा जितेंद्र की तबीयत के बारे में बताया है. तुषार ने फैंस को आश्वासन दिया है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा- वो एकदम ठीक है. वो थोड़ा सा गिरे थे.

फैंस हो गए थे परेशान

बता दें जितेंद्र के गिरने का वीडियो जैसे ही सामने आया था तो उनके फैंस बहुत परेशान हो गए थे. वो कमेंट करके अपने फेवरेट स्टार की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे. जब जितेंद्र गिरे थे तो कई लोग उन्हें उठाने के लिए आगे आए थे मगर वो खुद उठ गए थे तो और सभी के सामने हंसने लगे थे.

जितेंद्र के करियर की बात करें तो उन्होंने हिम्मतवाला, कारवां, तोहफा जितेंद्र जैसी कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. बॉलीवुड के साथ जितेंद्र ने साउथ की फिल्मों में भी काम किया था. वो आखिरी बार साल 2005 में आई फिल्म हो जाता है प्यार में नजर आए थे. उसके बाद वो वेब सीरीज बारिश सीजन 2 में नजर आए थे. उन्होंने इस सीरीज से डिजिटल डेब्यू किया था. उसके बाद से जितेंद्र किसी भी फिल्म या सीरीज में नजर नहीं आए हैं.

