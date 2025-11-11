ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: ए लीजेंड-चैप्टर 1' को सिनेमाघरों में दहाड़ते हुए 40 दिन हो चुके हैं. इस दौरान इस पीरियड एक्शन थ्रिलर ने पहाड़ जैसा कलेक्शन कर लिया है. दिलचस्प बात ये है इस फिल्मन कन्नड़ और हिंदी दोनों वर्जन में धमाकेदार परफॉर्म किया है और इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. चलिए यहां जानते हैं 'कांतारा: ए लीजेंड-चैप्टर 1' ने रिलीज के 40 दिनों में कितना कलेक्शन किया है.

'कांतारा: ए लीजेंड-चैप्टर 1' ने 40 दिनों में कितनी की कमाई?

'कांतारा: ए लीजेंड-चैप्टर 1' का फीवर अब भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के साथ ये 40 दिन बाद भी ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो चुकी है बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के 40 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क सेट करते हुए 618.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है. इसी के साथ ये साल की सबसे बड़ी फिल्म बन चुक है.

बता दें कि फिल्म ने कन्नड़ और हिंदी में तो कमाल का बिजनेस किया ही है वहीं इसने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु और मलयालम संस्करणों में भी बॉक्स ऑफिस लूट लिया है.

सैकनिल्क के अनुसार, कन्नड़ में 'कांतारा: ए लीजेंड-चैप्टर 1' ने 40 दिनों में 198.54 करोड़ रुपये की कमाई की है

वहीं हिंदी डब वर्जन में इसका 40 दिनों का कलेक्शन 221.61 करोड़ रुपये है.

बाकी का कलेक्शन तेलुगु से 89.94 करोड़, तमिल से 63.12 करोड़ और मलयालम वर्जन 45.29 करोड़ का कलेक्न किया है.

कुल मिलाकर इसकी 40 दिनों की अनुमानित कमाई 618.5 करोड़ रुपये है.

वही सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 40 दिनों में 847.89 करोड़ कमा लिए हैं.

40वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर अपने शानदार प्रदर्शन के साथ यह फिल्म भारतीय सिनेमा की 7वीं सबसे बड़ी हिट बन गई है, ये जवान को पटखनी देकर देश की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म बन सकती थी लेकिन ये ओटीटी पर रिलीज के 29वें दिन पहुंच गई थी जिसके कारण इसके कलेक्शन पर असर हुआ. बता दें कि 40वें दिन फिल्म ने सिर्फ 35 लाख रुपये कमाए हैं. जो इसका अब तक का सबसे कम कलेक्शन है. आगे का सफर अब इसके लिए मुश्किल ही नजर आ रहा है.

कांतारा का तीसरा चैप्टर भी आएगा

कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने लिखा भी है निर्देशित भी किया है. उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल भी प्ले किया है. वहीं ऋषभ शेट्टी के अलावा फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी हैं. फ्रैंचाइज़ी तीसरे भाग के लिए वापसी करेगी जिसकी घोषणा दूसरे भाग के क्लाइमेंक्स में की गई थी, लेकिन इसे फ्लोर पर जाने में कुछ साल लगेंगे क्योंकि ऋषभ के पास जय हनुमान और छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट भी हैं.