हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. फिल्म के सक्सेस के बाद हर जगह उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अभिनेता के करियर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म साबित हुई है.

ऐसे में अब केआरके का कहना है कि 'एक दीवाने की दीवानियत' के सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे की सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं बल्कि उनके फीस में भी इजाफा हुआ है.

फिल्म के सक्सेस के बाद 5 गुना फीस चार्ज करेंगे हर्षवर्धन राणे?

'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दर्शकों ने हर्षवर्धन राणे के किरदार और उनकी एक्टिंग स्किल्स को भी खूब सराहा. हर जगह अब सिर्फ अभिनेता की ही तारीफ हो रही है और इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे के करियर को एक नया आयाम दिया है.

अब कमल आर खान (केआरके) ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने दावा किया कि 'एक दीवाने की दीवानियत' के सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे अब फीस के लिए 10 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं.

बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हर्षवर्धन राणे आमतौर पर 1.5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं. लेकिन सनम तेरी कसम के री-रिलीज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में गजब का उछाल आया और बिग टीवी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 'एक दीवाने की दीवानीयत' के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज किए.



'एक दीवाने की दीवानीयत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानीयत' और 'थामा' दोनों एक ही दिन थिएटर्स में रिलीज हुई थी. शुरुआती दिनों में फिल्म के आंकड़ों में गिरावट देखी गई लेकिन अब इसने अपने खाते में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है.

मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को खूब सराहा जा रहा है और हर्षवर्धन राणे संग सोनम बाजवा की सिजलिंग फ्रेश केमिस्ट्री भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है. कोईमोई के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट से बनाया गया और सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार 'एक दीवाने की दीवानियत' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 73.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.