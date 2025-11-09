हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा

'दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा

Harshvardhan Rane Fees : 'एक दीवाने की दीवानियत' हर्षवर्धन राणे के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है. फिल्म के सक्सेस के बाद एक्टर की फीस को लेकर केआरके ने बड़ा दावा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी लेटेस्ट फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. फिल्म के सक्सेस के बाद हर जगह उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म अभिनेता के करियर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म साबित हुई है.

ऐसे में अब केआरके का कहना है कि 'एक दीवाने की दीवानियत' के सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे की सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं बल्कि उनके फीस में भी इजाफा हुआ है.

फिल्म के सक्सेस के बाद 5 गुना फीस चार्ज करेंगे हर्षवर्धन राणे?
'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में दर्शकों ने हर्षवर्धन राणे के किरदार और उनकी एक्टिंग स्किल्स को भी खूब सराहा. हर जगह अब सिर्फ अभिनेता की ही तारीफ हो रही है और इस फिल्म में हर्षवर्धन राणे के करियर को एक नया आयाम दिया है.

अब कमल आर खान (केआरके) ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने दावा किया कि 'एक दीवाने की दीवानियत' के सक्सेस के बाद हर्षवर्धन राणे अब फीस के लिए 10 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं.

बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हर्षवर्धन राणे आमतौर पर 1.5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं. लेकिन सनम तेरी कसम के री-रिलीज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में गजब का उछाल आया और बिग टीवी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 'एक दीवाने की दीवानीयत' के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज किए.
दीवानियत' हिट होते ही बदली हर्षवर्धन राणे की जिंदगी, अब लेंगे 5 गुना ज्यादा फीस! केआरके का दावा

'एक दीवाने की दीवानीयत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
'एक दीवाने की दीवानीयत' और 'थामा' दोनों एक ही दिन थिएटर्स में रिलीज हुई थी. शुरुआती दिनों में फिल्म के आंकड़ों में गिरावट देखी गई लेकिन अब इसने अपने खाते में जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है.

मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को खूब सराहा जा रहा है और हर्षवर्धन राणे संग सोनम बाजवा की सिजलिंग फ्रेश केमिस्ट्री भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है. कोईमोई के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 25 करोड़ के बजट से बनाया गया और सैक्निल्क के रिपोर्ट के अनुसार 'एक दीवाने की दीवानियत' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 73.45 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Ek Deewane Ki Deewaniyat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election : महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी। NDA । Mahagathbandhan
Saru: Kahani Mein TWIST! Ved और Saru के रिश्ते में Anika ने चली नई चाल #sbs
Bihar Election 2025: 'बिहार चुनाव में PAK की एंट्री'- BJP नेता Ramesh Bidhuri का Rahul पर आरोप
Delhi की हवा हुई और जहरीली, AQI स्तर समान्य से कई गुना ज्यादा हुआ खतरनाक । Delhi Air Pollution
Bihar Election : पहले चरण के बाद कौन आगे कौन पीछे, ये आंकड़े जानकर इस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
क्रिकेट
Fastest Fifty: टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
दिल्ली NCR
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
MCD उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, जानें कहां से किसे दिया टिकट?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget