न्यूजीलैंड में 'मोदी लहर' के आगे बेबस हुए हर्ष गुजराल, हाथ जोड़कर बोले- मोदी है तो मुमकिन है

भारत के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल इन दिनों अपने इंटरनेशनल टूर के सिलसिले में न्यूजीलैंड में हैं. वहां से उनका एक बेहद ही मजेदार और अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दरअसल, ऑकलैंड में अपने शो के टिकट न बिकने से परेशान हर्ष गुजराल ने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा दी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

'मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी'

हर्ष गुजराल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो हर्ष गुजराल एक होटल के कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. हर्ष ने कहा, 'हां जी दोस्तों, मैं ऑकलैंड में हूं, न्यूजीलैंड में और 11 जुलाई को हमने अपना शो डाला था यहां पर. हमें यहां आकर पता लगा कि 11 जुलाई को हमने यहां शो डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी. क्योंकि सेम टाइम, सेम डेट पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो यहां जितने भी इंडियंस हैं ऑकलैंड में, उनको एड्रेस कर रहे हैं. 25 हजार लोग आ रहे हैं... और सोल्ड आउट है.'

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विपक्षी पार्टियों के दर्द पर ली चुटकी

पीएम मोदी के इस जबरदस्त क्रेज को देखकर हर्ष गुजराल ने आगे भारत के राजनीतिक हालातों और विपक्ष के दर्द पर भी करारा तंज कसा. उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, 'देखो, मैं भी मोदी जी का फैन हूं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे उन्हीं से कम्पीट करना पड़ जाएगा और वो भी 25 हजार लोगों से? जिस हिसाब से हमारा चल रहा है न ऑकलैंड में टिकट, मुझे तो लग रहा है इस बार भी न्यूजीलैंड में मोदी जी की ही सरकार आएगी, वो भी बहुमत से... मेजॉरिटी. अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं. उनको मोदी जी के सामने कैसा फील होता होगा... एकदम हेल्पलेस.'

बर्थडे कनेक्शन का दिया हवाला, मोदी जी से की ये खास अपील

वीडियो के आखिरी में हर्ष गुजराल ने पीएम मोदी के साथ अपने एक खास कनेक्शन का खुलासा किया और इसी हक से उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने शो को प्रमोट करने की गुजारिश कर डाली. हर्ष ने कहा, 'देखो मैं और मोदी जी... एक तो बर्थडे भी हमारा कॉमन डेट पर है, 17 सितंबर को हम लोग बर्थडे शेयर करते हैं. तो इसी नाते, इसी हक से मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अब वही 'भाइयों और बहनों' को बोल दें कि उनका प्रोग्राम देखने के बाद हमारा देखने आ जाएं. इसी बहाने हमारा भी सोल्ड आउट हो जाएगा. क्योंकि मैंने कहीं न कहीं तो सुना है कि 'मोदी है तो मुमकिन है'. मोदी जी प्लीज, सबको बोल देना. जय हिंद.'

ऑकलैंड में भी आपकी सरकार...

हर्ष गुजराल ने पीएम मोदी को टैग करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ऑकलैंड में भी आपकी सरकार...' हर्ष गुजराल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके इस जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर और क्रोनोलॉजी समझाने के अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

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