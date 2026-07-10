न्यूजीलैंड में 'मोदी लहर' के आगे बेबस हुए हर्ष गुजराल, हाथ जोड़कर बोले- मोदी है तो मुमकिन है

INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'न्यूजीलैंड में भी मोदी जी की सरकार...', ऑकलैंड में शो फ्लॉप होने के डर से हर्ष गुजराल ने पीएम से मांगी मदद, मजेदार वीडियो वायरल

'न्यूजीलैंड में भी मोदी जी की सरकार...', ऑकलैंड में शो फ्लॉप होने के डर से हर्ष गुजराल ने पीएम से मांगी मदद, मजेदार वीडियो वायरल

Video: ऑकलैंड में पीएम मोदी के मेगा इवेंट के सामने अपने शो के टिकट न बिकने से परेशान कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 10 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल इन दिनों अपने इंटरनेशनल टूर के सिलसिले में न्यूजीलैंड में हैं. वहां से उनका एक बेहद ही मजेदार और अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दरअसल, ऑकलैंड में अपने शो के टिकट न बिकने से परेशान हर्ष गुजराल ने सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा दी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

'मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी'
हर्ष गुजराल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो हर्ष गुजराल एक होटल के कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं. हर्ष ने कहा, 'हां जी दोस्तों, मैं ऑकलैंड में हूं, न्यूजीलैंड में और 11 जुलाई को हमने अपना शो डाला था यहां पर. हमें यहां आकर पता लगा कि 11 जुलाई को हमने यहां शो डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी. क्योंकि सेम टाइम, सेम डेट पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो यहां जितने भी इंडियंस हैं ऑकलैंड में, उनको एड्रेस कर रहे हैं. 25 हजार लोग आ रहे हैं... और सोल्ड आउट है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harsh Gujral (@realharshgujral)

ये भी पढ़ेंः Ikka First Review Out: सनी देओल, अक्षय की कमाल परफॉर्मेंस, क्लाइमेक्स उड़ा देगा होश, आ गया 'इक्का' का फर्स्ट रिव्यू

विपक्षी पार्टियों के दर्द पर ली चुटकी
पीएम मोदी के इस जबरदस्त क्रेज को देखकर हर्ष गुजराल ने आगे भारत के राजनीतिक हालातों और विपक्ष के दर्द पर भी करारा तंज कसा. उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, 'देखो, मैं भी मोदी जी का फैन हूं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे उन्हीं से कम्पीट करना पड़ जाएगा और वो भी 25 हजार लोगों से? जिस हिसाब से हमारा चल रहा है न ऑकलैंड में टिकट, मुझे तो लग रहा है इस बार भी न्यूजीलैंड में मोदी जी की ही सरकार आएगी, वो भी बहुमत से... मेजॉरिटी. अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो चिड़चिड़ी क्यों रहती हैं. उनको मोदी जी के सामने कैसा फील होता होगा... एकदम हेल्पलेस.'

बर्थडे कनेक्शन का दिया हवाला, मोदी जी से की ये खास अपील
वीडियो के आखिरी में हर्ष गुजराल ने पीएम मोदी के साथ अपने एक खास कनेक्शन का खुलासा किया और इसी हक से उन्होंने प्रधानमंत्री से अपने शो को प्रमोट करने की गुजारिश कर डाली. हर्ष ने कहा, 'देखो मैं और मोदी जी... एक तो बर्थडे भी हमारा कॉमन डेट पर है, 17 सितंबर को हम लोग बर्थडे शेयर करते हैं. तो इसी नाते, इसी हक से मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अब वही 'भाइयों और बहनों' को बोल दें कि उनका प्रोग्राम देखने के बाद हमारा देखने आ जाएं. इसी बहाने हमारा भी सोल्ड आउट हो जाएगा. क्योंकि मैंने कहीं न कहीं तो सुना है कि 'मोदी है तो मुमकिन है'. मोदी जी प्लीज, सबको बोल देना. जय हिंद.' 

ऑकलैंड में भी आपकी सरकार...
हर्ष गुजराल ने पीएम मोदी को टैग करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ऑकलैंड में भी आपकी सरकार...' हर्ष गुजराल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उनके इस जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर और क्रोनोलॉजी समझाने के अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः Video: 'अरे जूता नहीं लेना किसी ने...' फटे जूते पर ट्रोल करने वालों को सनी देओल ने दिया ऐसा जवाब, देखें वीडियो

और पढ़ें
Published at : 10 Jul 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI Harsh Gujral
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'न्यूजीलैंड में भी मोदी जी की सरकार...', ऑकलैंड में शो फ्लॉप होने के डर से हर्ष गुजराल ने पीएम से मांगी मदद, मजेदार वीडियो वायरल
न्यूजीलैंड में 'मोदी लहर' के आगे बेबस हुए हर्ष गुजराल, हाथ जोड़कर बोले- मोदी है तो मुमकिन है
बॉलीवुड
भीड़ से घिरे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने किया ऐसा काम, Video जीत रहा फैंस का दिल
भीड़ से घिरे शाहरुख के बेटे आर्यन ने किया ऐसा काम, Video जीत रहा फैंस का दिल
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box Office Day 1 Live Updates: अजय देवगन की 'धमाल 4' करेगी बंपर ओपनिंग? दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'धमाल 4' करेगी बंपर ओपनिंग? दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने खरीदा दिल्ली वाला वो घर, जहां एक्टर बनने से पहले गौरी के साथ रहते थे, करोड़ों में हुई डील
शाहरुख खान ने खरीदा दिल्ली वाला वो घर, जहां एक्टर बनने से पहले गौरी के साथ रहते थे
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा बेकाबू, Shreya Kalra पर की तीखी टिप्पणी
'Lock Upp 2' में Gaurav Khanna की एंट्री, Akanksha Chamola से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल
Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
US Senate Election: अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे शाह, कर दिया ऐलान, भारत से है सीधा कनेक्शन
अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ेंगे शाह, कर दिया ऐलान, भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
Bankipur By-Election: बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
बांकीपुर में BJP को क्यों हराना चाहिए? प्रशांत किशोर ने बताए ये 3 बड़े कारण
विश्व
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
PM मोदी के पीछे खड़ी लड़की ने ऐसा क्या किया इशारा, पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री, रिएक्शन वायरल
स्पोर्ट्स
IND W vs ENG W Live Streaming: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
IND W VS ENG W: क्रिकेट के मक्का में पहली बार हो रहा महिला क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच, जानिए टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
मूवी रिव्यू
Ikka Review: शानदार फिल्म है इक्का, Sunny Deol और Akshaye Khanna के फैंस को मजा आ जाएगा
इक्का रिव्यू: शानदार फिल्म है इक्का, सनी देओलऔर अक्षय खन्ना के फैंस को मजा आ जाएगा
महाराष्ट्र
'मन में कड़वाहट है...', पवार-शिंदे की मुलाकात के बीच सुप्रिया सुले से संजय राउत ने की बात, फिर दिया बयान
'मन में कड़वाहट है...', पवार-शिंदे की मुलाकात के बीच सुप्रिया सुले से संजय राउत ने की बात, फिर दिया बयान
हेल्थ
Explained: एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?
एक बेसिल इंसुलिन और पूरे हफ्ते डायबिटीज की छुट्टी! जानें 40% सस्ती दवा कब, कहां और कैसे मिलेगी?
शिक्षा
NEET UG 2026 Fee Refund : नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
नीट रिफंड के लिए 14 जुलाई तक अपडेट कर सकते हैं बैंक डिटेल्स, जान लें पूरा तरीका
ABP NEWS
Revanth Reddy Viral Video: महिलाओं से भी अच्छी पूड़ी बना लेते हैं CM रेवंत रेड्डी! वीडियो हुआ वायरल
Revanth Reddy Viral Video: महिलाओं से भी अच्छी पूड़ी बना लेते हैं CM रेवंत रेड्डी! वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
Revanth Reddy Viral Video: तेलंगाना के CM घर में अपने पोते के लिए बनाते हैं पूरी, सादगी का वीडियो वायरल
Revanth Reddy Viral Video: तेलंगाना के CM घर में अपने पोते के लिए बनाते हैं पूरी, सादगी का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral Video: चूहा पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, फंस गया 5 फीट लंबा कोबरा
Viral Video: चूहा पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा, फंस गया 5 फीट लंबा कोबरा
ENT LIVE
Ikka में Sunny Deol का दमदार अंदाज, Akshaye Khanna का शानदार साथ
Ikka में Sunny Deol का दमदार अंदाज, Akshaye Khanna का शानदार साथ
ENT LIVE
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा फूटा, Shreya Kalra पर साधा निशाना
'Lock Upp 2' में Akanksha Chaudhary का गुस्सा फूटा, Shreya Kalra पर साधा निशाना
Embed widget