'स्पाइडर मैन' का धमाका, 1000 करोड़ के हुई पार, पहले दिन वसूला 46% बजट

Spider Man Brand New Day Worldwide Box office Collection: हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया है. इसने बॉलीवुड से लेकर साउथ तक दर्जनों फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया. इसके साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया ही नहीं दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही बजट का 46% वसूल लिया है, चलिए बताते हैं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन.

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने ओपनिंग डे पर अच्छी खासी मोटी कमाई की है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 60.60 करोड़ हो चुका है. फिल्म ने इंडिया में अलग-अलग भाषाओं में शानदार कमाई की है.

सैकनिल्क के मुताबिक, इसने इंग्लिश में 32.25 करोड़, हिंदी में 22 करोड़, कन्नड़ में 0.03 करोड़, मलयालम में 0.07 करोड़, तमिल में 3 करोड़ और तेलुगु में 3.25 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 72.44 करोड़ रहा.

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'स्पाइडर मैन' ने पहले दिन कितना वसूला बजट?

इतना ही नहीं, फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में शानदार कमाई की है. इसने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, हॉलीवुड की इस एक्शन एडवेंचर फिल्म ने मोटी कमाई की है. फिल्म ने 1000 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है. फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन भी 1000 करोड़ रहा. ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है.





इसी के साथ ही अगर बात की जाए कि फिल्म ने बजट का कितने प्रतिशत वसूला तो वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1000 करोड़ कमाया लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका बजट 2145 करोड़ रहा और इस लिहाज से फिल्म ने बजट का 46.62% वसूल लिया है. ये अपने आपमें ही बड़ा रिकॉर्ड है.

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भारत की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनर बनी

इतना ही नहीं, 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन भारत में भी इतिहास रच दिया है. इसने ओपनिंग डे पर 'एवेंजर्स एंडगेम' जैसी फिल्म को भी पछाड़ दिया है. इसने 53.50 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया है. इसने ‘स्पाइडर-मैन नो वे होम' को भी पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 32.67 करोड़ रहा.

टॉम हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म है 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे'

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने किया है. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पीटर पार्कर के तौर पर टॉम हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म है. इसकी स्टार कास्ट पर नजर डाली जाए तो इसमें जेंडया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल और सैडी सिंक जैसे कलाकार भी अहम रोल में देखने के लिए मिल जाएंगे. फिल्म को भारत में इंग्लिश के साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी रिलीज किया गया है और इसे हर भाषा में दर्शकों से भरपूर प्यार मिल रहा है.