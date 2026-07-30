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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडKoshu Jain Prayer Meet: रणधीर कपूर से संजय कपूर तक, कोशु जैन की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सेलेब्स

Koshu Jain Prayer Meet: रणधीर कपूर से संजय कपूर तक, कोशु जैन की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सेलेब्स

Koshu Jain Prayer Meet: रीमा जैन की सास और आदर जैन की दादी कोशु जैन की प्रेयर मीट में कपूर फैमिली पहुंची. इस दौरान नीतू कपूर समेत रणधीर कपूर और संजय कपूर भी दिखे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Jul 2026 09:37 PM (IST)
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Koshu Jain Prayer Meet: आदर-अरमान जैन की दादी और रीमा जैन की सास कोशु जैन का बीते दिनों ही निधन हो गया. ऐसे में अब उनकी प्रेयर मीट रखी गई, जिसमें कपूर फैमिली के लगभग सभी सदस्यों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. रणधीर कपूर व्हील चेयर पर पहुंचे और उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी. चलिए बताते हैं इस प्रेयर मीट में कौन-कौन पहुंचा है.

कोशु जैन, रीमा जैन की सास थीं. ऐसे में वो भी उनकी प्रेयर मीट में पहुंचीं. इस दौरान उन्हें बेटा आदर जैन और बहू संभालते हुए दिखे. वो सहारे के चलते हुए नजर आईं.

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अरमान जैन वाइफ के साथ दिखे

अरमान जैन को दादी की प्रेयर मीट में देखा गया. इस दौरान दोनों को व्हाइट कलर की ड्रेस में देखा गया. इस प्रेयर मीट में दोनों ने साथ में पोज भी दिया. जैन परिवार पर इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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वाइफ के साथ दिखे आदर जैन

आदर जैन दादी की प्रेयर मीट में अपनी वाइफ के साथ पहुंचीं. इस दौरान दोनों के चेहरे पर दादी को खोने का गम साफ तौर से देखने के लिए मिला. उन्होंने भी दादी को श्रद्धांजलि दी और प्रार्थना की.

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नीतू कपूर भी पहुंचीं

ऋषि कपूर की वाइफ और एक्ट्रेस नीतू कपूर भी कोशु जैन की प्रेयर मीट में पहुंचीं. उन्होंने इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि दी और वो व्हाइट कलर की ड्रेस में नजर आईं. इस प्रेयर मीट में कपूर परिवार के लगभग सभी लोग पहुंचे थे.

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व्हील चेयर पर पहुंचे रणधीर कपूर

रीमा जैन कपूर परिवार की बेटी हैं. ऐसे में कोशु जैन की प्रेयर मीट में रणधीर कपूर भी खुद को रोक नहीं पाए. वो व्हील चेयर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे. इस दौरान उनके साथ उनकी वाइफ बबीता भी दिखीं.

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सहारा लेकर पहुंची बबीता कपूर

इसके साथ ही रणधीर कपूर की वाइफ बबीता कपूर भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचीं. इस दौरान वो सहारा लेकर पहुंचीं. दो लोगों का सहारा लेकर वो कोशु जैन की प्रेयर मीट में पहुंचीं.

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भावना पांडे ने भी किया अटेंड

इसके साथ ही चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे भी वहां पहुंचीं. कोशु जैन की प्रेयर मीट में भावना ने भी शिरकत की और व्हाइट ड्रेस में वो नजर आईं. वो भी कोशु जैन को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं.Koshu Jain Prayer Meet: रणधीर कपूर से संजय कपूर तक, कोशु जैन की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सेलेब्स

कुणाल कपूर भी पहुंचे

वहीं, कोशु जैन की प्रेयर मीट में कुणाल कपूर भी पहुंचे. इस दौरान उन्हें कुर्ता पायजामा में देखा गया. उनके चेहरे पर उदासी देखने के लिए मिली. उन्होंने भी आदर जैन की दादी को श्रद्धांजलि दी. कुणाल कपूर, शशि कपूर के बेटे हैं.

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संयज कपूर और माहीप कपूर भी पहुंचे

इतना ही नहीं, संजय कपूर अपनी पत्नी माहीप कपूर के साथ भी पहुंचे थे. इस दौरान दोनों कैमरे में साथ में नजर आए. संजय और माहीप ने भी कोशु जैन की प्रेयर मीट में शिरकत कर श्रद्धांजलि दी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 30 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Kapoor Family Koshu Jain Prayer Meet
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