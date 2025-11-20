भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा अब खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. कपल लगातार सोशल मीडिया पर अपनी प्यार भरी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. लेकिन इन सभी प्यारी तस्वीरों के बीच, एक चीज़ ने सबका ध्यान खींचा है और वह है माहिका की उंगली में एक चमचमाती डायमंड रिंग, जिसे देखने के बाद रूमर्स फैल गए हैं कि हार्दिक ने अपनी लेडी लव माहिका संग सगाई कर ली है.

हार्दिक पांड्या ने माहिका संग कर ली सगाई?

दरअसल हार्दिक ने हाल ही में अपने ‘बिग 3’, माहिका, अपने बेटे अगस्त्य और अपने पेट डॉग के साथ जश्न मनाते हुए तस्वीरें पोस्ट की थीं. एक खास तस्वीर में, यह जोड़ा साथ में पूजा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और माहिका अपने लेफ्ट हेंड की फिंगर में एक चमचमाती डायमंड किंग फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं.





इसके बाद सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कि कपल ने सगाई कर ली है. इन तस्वीरों में दोनों ट्रेडिशनल आउटफिट में नज़र आ रहे हैं. वहीं एक फोटो में हार्दिक माहिका के गाल पर किस करते हुए भी दिख रहे हैं.

बता दें कि कुछ दिन पहले भी माहिका ने खुद एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके लेफ्ट हैंड में रिंग साफ़ दिखाई दे रही थी. फ़िलहाल, न तो हार्दिक और न ही माहिका ने इंगेजमेंट के रूमर्स पर रिएक्ट किया है.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के रिश्ते के बारे में

10 अक्टूबर, 2025 को हार्दिक और माहिका को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया था. इस दौरान ये एक कपल के रूप में उनकी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी. इस साल की शुरुआत में, हार्दिक ने अपने बर्थडे पर अपनी लेडी लव संग तस्वीरें शेयर कर माहिका के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल कंफर्म किया था. सेलिब्रेशन के लिए, वे बीच वेकेशन पर गए थे और फैंस को अपने खास दिन की एक झलक दिखाई थी.

कौन हैं माहिका शर्मा?

माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वे अपने इंस्टाग्राम पर फ़ैशन और फिटनेस कंटेंट भी बनाती हैं. उन्होंने एक फ्रीलांसर के रूप में शुरुआत की और रैपर रागा के एक म्यूज़िक वीडियो में नजर आई थीं. बाद में, उन्होंने ऑरलैंडो वॉन आइन्सिडेल की "इनटू द डस्क" और ओमंग कुमार की "पीएम नरेंद्र मोदी" (2019) जैसी फ़िल्मों में विवेक ओबेरॉय के साथ छोटे रोल भी किए. 24 साल की माहिका ने अपने मॉडलिंग करियर में एड्स में भी काम किया है और टॉप इंडियन डिज़ाइनरों के साथ कोलैबोरेट किया है.

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का तलाक

हार्दिक ने पहले अभिनेत्री नताशा स्टेनकोविक से साल 2020 में शादी की थी. इस जोड़ी की शादी चार साल चली. इनका एक बेटा अगस्त्य है. जुलाई 2024 में नताशा और हार्दिक ने तलाक की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था. नताशा संह तलाक के बाद, क्रिकेटर का नाम अभिनेत्री और सिंगर जैस्मीन वालिया के साथ भी जोड़ा गया था.