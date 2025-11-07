हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaq Movie Release Live Updates: इमरान हाशमी- यामी गौतम की 'हक' को मिला जोरदार रिस्पॉन्स, खूब हो रही फिल्म की तारीफ

Haq Movie Release Live Updates: इमरान हाशमी- यामी गौतम की 'हक' को मिला जोरदार रिस्पॉन्स, खूब हो रही फिल्म की तारीफ

Haq Movie Release Live Updates: इमरान हाशमी मच अवेटेड फिल्म ‘हक’ आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस फिल्म से जुड़ी हर अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ यहां बने रहिए

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 11:35 AM (IST)

LIVE

Key Events
Haq Movie Release Live Updates Haq Review Box office Collection Emraan Hashmi Yami Gautam Haq Movie Release Live Updates: इमरान हाशमी- यामी गौतम की 'हक' को मिला जोरदार रिस्पॉन्स, खूब हो रही फिल्म की तारीफ
हक लाइव अपडेट्स
Source : Instagram

Background

सुपर्ण वर्मा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म, "हक़", 2025 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. यह फिल्म 1985 के शाह बानो केस से इंस्पायर है. रेशु नाथ द्वारा लिखित, फिल्म "हक़" का निर्माण विशाल गुरनानी, जूही पारेख मेहता और हरमन बावेजा ने जंगली पिक्चर्स के बैनर तले इंसोम्निया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज़ के सहयोग से किया है.फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी ने लीड रोल प्ले किया है जबकि सपोर्टिंग कलाकारों में शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे कलाकार शामिल हैं.

कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है हक
हक को लेकर काफी बज बना हुआ है. जिसके चलते फिल्म के अच्छी ओपनंग करने की उम्मीद है. कई ट्रेड एक्सपर्ट का कहना है कि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन 3 से 4 करोड़ के कलेक्शन के साथ शुरुआत कर सकती है. इसके बाद वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसकी कमाई में वीकेंड पर अच्छी-खासी तेजी आ सकती है.

हक मूवी की रिलीज पर रोक की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
बता दें कि बीते दिन मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी. दरअसल शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम का आरोप था कि फिल्म हक में उनकी मां शाहबानो के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को बिना अनुमति और तथ्यों से परे दर्शाया गया है. उन्होंने अदालत से मांग की थी कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए.

वहीं, फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने अदालत में दलील दी थी कि फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. अदालत ने निर्माताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया था.  इस मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया. 

हक की क्या है कहानी
हक, शाह बानो बेगम से जुड़ी 1985 की कानूनी लड़ाई से इंस्पायर है. कहानी एक ऐसी महिला की है जो पति द्वारा त्यागे जाने के बाद गुजारा भत्ता न मिलने के बाद चुपचाप अन्याय स्वीकार करने से इनकार कर देती है. सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित, ‘हक़’ शाज़िया बानो की कहानी है, जिसकी शादी वकील अब्बास खान से होती है. हालांकि, शादी और तीन बच्चों के कई साल बाद, अब्बास दोबारा शादी कर लेता है और सायरा को घर ले आता है. एक दिन, वह तीन तलाक़ की घोषणा कर देता है और शाज़िया को छोड़ देता है. इसके बाद वह न्याय और अपने बच्चों की परवरिश के लिए भरण-पोषण के लिए संघर्ष करती है और वह केस जीत भी जाती है, जिससे यह भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक अनोखा मामला बन जाता है. उसने मुस्लिम महिलाओं के लिए आगे आकर अपने अधिकारों की मांग करने का मार्ग प्रशस्त किया.

बता दें कि हक में शाज़िया बानो का किरदार यामी गौतम ने निभाया है. जबकि  अब्बास खान के रोल में इमरान हाशमी हैं.

 

11:35 AM (IST)  •  07 Nov 2025

Haq Live Updates: वीकेंड पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकती है 'हक'

गिरीश जौहर ने ज़ूम को दिए इंटरव्यू के जौरान कहा, "इसमें एक मज़बूत संदेश है, जो अतीत में घटी घटना पर आधारित है, लेकिन इमरान और यामी के दमदार अभिनय के साथ, मुझे यकीन है कि फिल्म की शुरुआत अच्छी होगी. मेरा मानना ​​है कि फिल्म घरेलू स्तर पर ओपनिंग डे पर 2-3 करोड़ की कमाई कर सकती है. लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया और बॉक्स ऑफिस पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके आधार पर मुझे यकीन है कि फिल्म का वीकेंड अच्छा रहेगा."

 

11:13 AM (IST)  •  07 Nov 2025

Haq Live Updates: केकेआर ने हक को बताया मुस्लिम महिलाओं के लिए मस्ट वॉच

खुद को फिल्म क्रिटिक कहने वाले केआरके ने भी एक्स पर हक का रिव्यू शेयर किया है. केआरके ने लिखा है, " फिल्म हक सभी मुस्लिम महिलाओं को ज़रूर देखनी चाहिए. यामी गौतम बेहतरीन हैं. निर्देशक सुपर्न वर्मा ने बेहतरीन काम किया है. इमरान हाशमी का विग उनकी एक्टिंग जितना ही खराब है. वर्तिका सिंह ने बहुत ही प्रभावशाली अभिनय किया है. इसके निर्माता संदीपसिंह और विक्की जैन हैं! मुझे यह बहुत पसंद आई." 

 

Load More
Tags :
Emraan Hashmi Yami Gautam Haq Haq Movie Release Live Updates
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश कुमार की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
बिहार के वोटिंग पर्सेंट ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन! ज्यादा मतदान की वजह से बदल न जाए सरकार, आंकड़े हैं गवाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने नहीं करने दिया प्रवेश
हाथ में डमरू लेकर ताज देखने पहुंचीं अघोरी साध्वी चंचल नाथ, CISF के जवानों ने प्रवेश से रोका
इंडिया
Delhi IGI Airport: दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ? रनवे पर इंतजार करते पैसेंजर, जानें पूरा मामला
ओटीटी
Maharani Season 4: कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
कितनी अमीर हैं ‘महारानी’? जानिए हुमा कुरैशी की इनकम और नेट वर्थ
क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीम घोषित, इस खतरनाक खिलाड़ी की वापसी
ट्रेंडिंग
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
7 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी हुई तो दुल्हन ने दिखाया गजब का स्वैग, आशिकों की आंखों में आ जाएंगे आंसू
जनरल नॉलेज
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
कोई खिलाड़ी कैसे वापस लेता है संन्यास, इसके लिए क्या होता है प्रोसेस?
हेल्थ
Myrmecophobia: किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
किन लोगों को चींटियों से लगता है डर, किस विटामिन की कमी से होता है ऐसा?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget