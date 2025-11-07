हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'हक' ओपनिंग डे पर कितना कमा रही, इमरान हाशमी के सामने कौन सा बड़ा चैलेंज? जानें

Box Office: 'हक' ओपनिंग डे पर कितना कमा रही, इमरान हाशमी के सामने कौन सा बड़ा चैलेंज? जानें

Haq Box Office Collection Day 1: इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' आज बड़े पर्दे पर आ चुकी है. यहां जानिए फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर रही है और किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 07 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में आ चुकी है. फिल्म भले ही इस हफ्ते की सोलो बॉलीवुड रिलीज हो लेकिन फिल्म के सामने दिवाली रिलीज 'दीवानियत' और 'थामा' के अलावा 'बाहुबली द एपिक' भी सिनेमाघरों में हैं.

ऐसे में जानते हैं कि हाल में ही साउथ फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से बॉक्स ऑफिस पर गदर काटने वाले इमरान हाशमी की हालिया रिलीज के हक में ओपनिंग डे पर कितना आया है.

'हक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सुपर्ण शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 4:05 बजे तक 43 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

इमरान हाशमी के लिए बड़ा चैलेंज है 'हक'

  • इमरान हाशमी की हालिया तेलुगु रिलीज 'दे कॉल हिम ओजी' को छोड़ दें तो 2012 की 'राज 3' के बाद उनकी किसी बॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं पाई है. फिल्म को सोशल मीडिया पर पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बावजूद फिल्म की ओपनिंग पर फैंस की निगाहें हैं.
  • फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये तो भविष्य बताएगा लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि फिल्म ओपनिंग कितनी कर रही है. पोस्ट कोरोना इमरान हाशमी की 'हक' के पहले 4 फिल्में रिलीज हुईं.

इनका ओपनिंग डे कलेक्शन देखें तो नंबर वन पर 'मुंबई सागा' है जिसने बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक पहले दिन 2.82 करोड़ रुपये कमाए थे. इन सभी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन आप नीचे देख सकते हैं.

  • मुंबई सागा- 2.82 करोड़
  • सेल्फी- 2.55 करोड़
  • ग्राउंड जीरो- 1.15 करोड़
  • चेहरे- 40 लाख

पोस्ट कोरोना इमरान हाशमी की जितनी भी फिल्में रिलीज हुईं वो न तो हिट हुईं और न ही उनका ओपनिंग डे कलेक्शन कुछ खास रहा. अब इमरान हाशमी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि 'हक' ऊपर बताई गई फिल्मों में से 'चेहरे' को तो पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन बाकी की 3 फिल्मों को पछाड़ पाती है या नही.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

'हक' के बारे में

फिल्म 1985 के शाहबानो केस पर बनाई गई है. सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 4 स्टार्स देते हुए 2025 की सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म बताया है. फिल्म में इमरान और यामी दोनों की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई है.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 07 Nov 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Yami Gautam Box Office Haq Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड के भाई पर बॉयफ्रेंड की नजर
पहले फेज में बंपर वोटिंग Nitish के लिए टेंशन की बात?
Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
बिहार
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
'लालू के बेटे जीतते हैं तो वे अपहरण का नया विभाग खोलेंगे', तेजस्वी पर अमित शाह का हमला
इंडिया
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
'नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम से मां दुर्गा के श्लोक हटाए', BJP ने 'नेताजी' की चिट्ठी का दिया हवाला; कांग्रेस का पलटवार
मूवी रिव्यू
Baramulla Review: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है, मानव कौल का सबसे अलग अवतार हैरान कर देगा
बारामूला रिव्यू: कश्मीर पर बनी ये सबसे अलग तरह की फिल्म है
क्रिकेट
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
ICC को बदलना पड़ा नियम, प्रतिका रावल को भी मिलेगा विनिंग मेडल; जय शाह ने यूं की मदद
शिक्षा
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
CBSE जल्द शुरू करेगा सीटीईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे भर सकेंगे एप्लीकेशन फॉर्म
यूटिलिटी
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
किस म्युचुअल फंड में लगाना चाहिए पैसा, जानें क्या हैं फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड?
हेल्थ
Heart Attack: दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
दिल का दौरा पड़ने पर बाएं हाथ में क्यों होता है दर्द, जान लें इस वॉर्निंग सिग्नल के पीछे छिपा साइंस?
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
Embed widget