इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में आ चुकी है. फिल्म भले ही इस हफ्ते की सोलो बॉलीवुड रिलीज हो लेकिन फिल्म के सामने दिवाली रिलीज 'दीवानियत' और 'थामा' के अलावा 'बाहुबली द एपिक' भी सिनेमाघरों में हैं.

ऐसे में जानते हैं कि हाल में ही साउथ फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से बॉक्स ऑफिस पर गदर काटने वाले इमरान हाशमी की हालिया रिलीज के हक में ओपनिंग डे पर कितना आया है.

'हक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सुपर्ण शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन 4:05 बजे तक 43 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल फाइनल नहीं हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

इमरान हाशमी के लिए बड़ा चैलेंज है 'हक'

इमरान हाशमी की हालिया तेलुगु रिलीज 'दे कॉल हिम ओजी' को छोड़ दें तो 2012 की 'राज 3' के बाद उनकी किसी बॉलीवुड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं पाई है. फिल्म को सोशल मीडिया पर पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके बावजूद फिल्म की ओपनिंग पर फैंस की निगाहें हैं.

फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये तो भविष्य बताएगा लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि फिल्म ओपनिंग कितनी कर रही है. पोस्ट कोरोना इमरान हाशमी की 'हक' के पहले 4 फिल्में रिलीज हुईं.

इनका ओपनिंग डे कलेक्शन देखें तो नंबर वन पर 'मुंबई सागा' है जिसने बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक पहले दिन 2.82 करोड़ रुपये कमाए थे. इन सभी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन आप नीचे देख सकते हैं.

मुंबई सागा- 2.82 करोड़

सेल्फी- 2.55 करोड़

ग्राउंड जीरो- 1.15 करोड़

चेहरे- 40 लाख

पोस्ट कोरोना इमरान हाशमी की जितनी भी फिल्में रिलीज हुईं वो न तो हिट हुईं और न ही उनका ओपनिंग डे कलेक्शन कुछ खास रहा. अब इमरान हाशमी के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि 'हक' ऊपर बताई गई फिल्मों में से 'चेहरे' को तो पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन बाकी की 3 फिल्मों को पछाड़ पाती है या नही.

'हक' के बारे में

फिल्म 1985 के शाहबानो केस पर बनाई गई है. सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 4 स्टार्स देते हुए 2025 की सबसे हार्ड हिटिंग फिल्म बताया है. फिल्म में इमरान और यामी दोनों की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई है.