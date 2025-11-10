हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट

Box Office: इस समय सिनेमाहॉल में मौजूद 4 फिल्मों में से दो फिल्में नई और 2 पुरानी रिलीज हैं. यहां जानिए इनमें से सबसे ज्यादा कमाई किस फिल्म ने की. इमरान हाशमी की फिल्म ने क्या कमाल किया.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 10 Nov 2025 09:30 PM (IST)
इस समय बॉक्स ऑफिस पर चल रही 4 फिल्मों में से किस फिल्म ने कितनी कमाई की और कौन सी फिल्म आज पिछड़ती हुई दिखी? पूरा डेटा यहां देखिए और जानिए कि मंडे टेस्ट में कोई फिल्म पास भी हो पाई या नहीं.

'थामा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस 20 दिनों में 131.05 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. वहीं आज 21वें दिन 9:30  बजे तक फिल्म ने 25 लाख कमाते हुए टोटल 131.28 करोड़ रुपये को टोटल बिजनेस कर लिया है.

फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 20 दिनों में 181.25 करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म इस साल रिलीज हुई टॉप 10 कमाई वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में 9वीं जगह पर पहुंच चुकी है. इससे ऊपर आमिर खान की सितारे जमीन पर है, जिसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 166.19 करोड़ रुपये कमाए थे.


'एक दीवाने की दीवानियत' का कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 20 दिनों में 74.95 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. वहीं आज 21वें दिन अभी तक फिल्म की कमाई 36 लाख हो चुकी है और टोटल कलेक्शन 75.31 करोड़ हो चुका है.

बता दें कि फिल्म ने राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' (72.68 करोड़) को पीछे कर दिया है और अब फिल्म का अगला टारगेट सनी देओल की 'जाट' (88.26 करोड़) है. फिल्म ने 20 दिनों में वर्ल्डवाइड 104.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी कर लिया है.


'हक' मंडे टेस्ट में पास हुई या फेल?

इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 'हक' को बॉक्स ऑफिस पर पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के बाद वीकेंड में दर्शक बढ़कर मिले. इसने 3 दिनों में 8.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने के बाद आज यानी चौथे दिन अभी तक 60 लाख कमा लिए हैं. फिल्म का टोटल कलेक्शन 9.55 करोड़ रुपये हो चुका है.

फिल्म ने 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 14.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी कर लिया है.


'प्रेडेटर बैडलैंड्स' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस हॉलीवुड फिल्म ने तो पहले ही वीकेंड में धमाल मचा दिया. फिल्म ने 3 दिनों में 9.5 करोड़ रुपये का धांसू कलेक्शन किया. अब चौथे दिन अभी तक 59 लाख रुपये कमा लिए हैं. बता दें कि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 710 करोड़ रुपये का कलेक्शन 3 दिनों में कर लिया है.


भले ही प्रेडेटर बैडलैंड्स को दुनियाभर में खूब देखा जा रहा है. इसके अलावा, फिल्म ने इंडिया में भी शुरुआती 3 दिनों में सभी इंडियन फिल्मों से ज्यादा कमाई की. बावजूद इसके मंडे टेस्ट में इमरान हाशमी की फिल्म हॉलीवुड फिल्म से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती दिखी है. 

(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया डेटा सैक्निल्क के मुताबिक है. आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.)

सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 10 Nov 2025 09:30 PM (IST)
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Haq Predator: Badlands
