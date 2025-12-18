माही गिल ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है. एक्ट्रेस को असली पहचान फिल्म देव डी से मिली थी. एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. फिल्मों के साथ-साथ एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.

एक्ट्रेस ने महज 17 साल की उम्र में शादी कर ली थी. फिलहाल एक्ट्रेस दोबारा शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. इनकी एक क्यूट सी बेटी भी है. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में..एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी शादी के बारे बताया था.2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में माही ने बताया कि जब उनके चीजें काम नहीं कर सकीं तो उन्होंने अपने पहले पति से अलग होने का फैसला किया.

बिन ब्याही बनी थीं बेटी की मां

एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी फेल शादी का कारण ये था कि वो उस समय बहुत छोटी और इमैच्योर थी.फैमिली ऑफ ठाकुरगंज के प्रमोशन के दौरान माही ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं और उनकी एक बेटी भी है.माही ने कहा था कि मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक बेटी की मां हूं.

View this post on Instagram A post shared by Mahie Gill (@mahieg)

हां, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, जब मैं शादी करना चाहूंगी, मैं करूंगी. इस साल अगस्त में, मेरी बच्ची तीन साल की हो जाएगी. उसका नाम वेरोनिका है. वो मेरे साथ रहती है.मेरा एक बॉयफ्रेंड है.वो कैथोलिक नहीं है. वो एक व्यवसायी है. 2019 में, माही को रवि केसर के साथ देखा गया था और खबरें थीं कि दोनों डेटिंग कर रहे थे.

हालांकि, कुछ साल बाद 2023 में माही गिल ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो रवि केसर से शादी कर चुकी हैं. एक्ट्रेस अपने पति और बेटी के संग गोवा में रहती हैं.

