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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, 'धुरंधर 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, 'धुरंधर 2' का भी तोड़ दिया रिकॉर्ड

Hanuman Ansh Box office Collection: 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. अब इसने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को भी पीछे छोड़ दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म का टोटल कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 08:52 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'हनुमान अंश' का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रही है. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धीमी रही थी लेकिन बाद में जो इसकी कमाई बढ़ी है, तो इसके बाद तो अब तक थमने का नाम नहीं लिया है. ये इस साल की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. इसी कड़ी में अब इसने 'धुरंधर 2' की कमाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है.

दरअसल, 'हनुमान अंश' ने रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के छठे हफ्ते की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसने छठे वीक में आदित्य घर की फिल्म की कमाई का कई गुना कमा डाला है. चलिए बताते हैं फिल्म का कलेक्शन...

'हनुमान अंश' की 42वें दिन की कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, 'हनुमान अंश' ने जहां पहले दिन 10 लाख कमाए थे तो वहीं, फिल्म ने पहले हफ्ते 1.08 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म की कमाई तीसरे हफ्ते से बढ़ी, जो अभी तक धुआंधार जारी है. 
- फिल्म ने दूसरे हफ्ते 0.40 करोड़ और तीसरे हफ्ते 10.40 करोड़ की कमाई की.
- इसके बाद चौथे हफ्ते में फिल्म ने 61 करोड़ तो पांचवे वीक में 90.25 करोड़ का बिजनेस किया था.

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे- 42 4.94 करोड़ (8.30 बजे तक) 19.0%
टोटल कलेक्शन 242.07 करोड़  

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'हनुमान अंश' की छठे हफ्ते की कमाई

वहीं, फिल्म 'हनुमान अंश' ने छठे हफ्ते में भी धुआंधार कमाई की. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 36वें दिन 10.50 करोड़, 37वें दिन 18.50 करोड़, 38वें दिन 22.50 करोड़, 39वें दिन 8.25 करोड़, 40वें दिन 8.25 करोड़ और 41वें दिन 6 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म की 42वें दिन की कमाई मिलाकर छठे हफ्ते में इसने कुल इंडिया नेट कलेक्शन 78.94 करोड़ कर लिया, जो कि 'धुरंधर 2' से कहीं ज्यादा है.

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' की छठे हफ्ते की कमाई के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने छठे हफ्ते में 12.45 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि 'हनुमान अंश' के मुकाबले काफी कम है.

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'हनुमान अंश' बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 300 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके बाद ये 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन चुकी है. देखिए टॉप 10 की लिस्ट...
1. धुरंधर 2- 1850.85 करोड़
2. बॉर्डर 2- 485.3 करोड़
3. हनुमान अंश- 300.11 करोड़ (41 दिन)
4. भूत बंगला- 292.64 करोड़
5. मिर्जापुर द मूवी- 289.99 करोड़
6. धमाल 4- 236.43 करोड़
7. आवारापन 2- 217.64 करोड़
8. वेलकम टू द जंगल- 196.1 करोड़
9. कॉकटेल 2- 166.29 करोड़
10. ओ रोमियो- 123.1 करोड़

बहरहाल, 'हनुमान अंश' की कमाई अभी भी जारी है और ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है. फिल्म की कहानी बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारत है. इसमें सत्या, चंदन आनंद, पूर्णिमा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. फिल्म को थिएटर में 7 अगस्त को रिलीज किया गया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Hanuman Ansh
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