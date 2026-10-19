कंगना रनौत का गरबा लुक, 2.1 लाख के लहंगे में लगाया ग्लैमर का तड़का

बॉलीवुड की अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत अपने काम के साथ-साथ अपने खूबसूरत अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. इस बार कंगना ने अपने खास फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वह 2.1 लाख के लाल रंग के खूबसूरत ट्रेडिशनल ऑउटफिट में नजर आ रही हैं. उनका यह लुक भारतीय पहनावे की खूबसूरती की झलक दिखाता है.