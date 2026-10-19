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कंगना रनौत का गरबा लुक, 2.1 लाख के लहंगे में लगाया ग्लैमर का तड़का
कंगना रनौत ने अपने फोटोशूट में 2.1 लाख के लाल पारंपरिक लहंगे में खूबसूरत अंदाज दिखाया. उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति से अपने लगाव के साथ नवरात्रि, स्त्री शक्ति और गरबा के महत्व पर भी बात की.
कंगना रनौत ने अपने फोटोशूट में पारंपरिक कारीगरी और गहनों से सबका ध्यान खींचा. नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने देवी शक्ति और गरबा के महत्व को भी खास अंदाज में बताया.
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Published at : 19 Oct 2026 09:53 PM (IST)
Tags :Kangana Ranaut
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