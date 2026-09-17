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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामलयालम की वो फिल्म, जो बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसर, अब UK में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

मलयालम की वो फिल्म, जो बनी 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसर, अब UK में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Bethlehem Kudumba Unit UK Box Office: बॉक्स ऑफिस पर मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' ने इतिहास ही रच दिया है. इसने इंडिया से साथ ही अब यूके में भी बंपर कमाई के साथ बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों का क्लैश होना आम बात है. कई बार इसमें फायदा सभी को मिल जाता है तो कई बार एक ही फिल्म बाजी मार पाती है. इन दिनों जहां हिंदी में 'हनुमान अंश' रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है वहीं, साउथ में मलयालम फिल्म गर्दा उड़ाए हुए है, जिसका टाइटल 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' है. इसने भारत में जबरदस्त कमाई तो की साथ ही अब इसने यूके में भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' यूके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के यूके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो इस रोमांटिक फिल्म ने 'एल2 एम्पुरान' के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 1.65M पाउंड का कलेक्शन कर लिया है. 'पुष्पा 2' और 'बाहुबली 2' के बाद ये साउथ की तीसरी फिल्म बन चुकी है, जिसने यूके के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. इसने मोहनलाल की फिल्म 'एल2 एम्पुरान' (1.61 मिलियन पाउंड) को पीछे छोड़ दिया है.

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27 दिनों में इंडिया में कितना कमाया?

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के इंडिया और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, इसने चौथे बुधवार को 1.25 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 151.15 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 178.36 करोड़ हो चुका है. इसके अलावा ओवरसीज में 135.9 करोड़ की कमाई की है, जिसके बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड बिजनेस 314.26 करोड़ हो चुका है.

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यूके में साउथ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 फिल्में 

1. पुष्पा 2- 1.91 मिलियन पाउंड
2. बाहुबली 2- 1.82 मिलियन पाउंड
3. बेथलेहम कुडुंबा यूनिट- 1.65 मिलियन पाउंड
4. एम्पुरान- 1.61 मिलियन पाउंड
5. लियो- 1.58 मिलियन पाउंड
6. कल्कि 2898 एडी- 1.55 मिलियन पाउंड
7. पीएस 1- 1.34 मिलियन पाउंड
8. जेलर- 1.33 मिलियन पाउंड
9. कूली- 1.11 मिलियन पाउंड
10. लोका चैप्टर 1- 1.05 मिलियन पाउंड

'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बारे में

बहरहाल, मलयालम फिल्म 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' के बारे में बात की जाए तो ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका निर्देशन गिरीश एडी ने किया है और फहाद फासिल के साथ ही अन्य ने इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म में ममिता बैजू के साथ ही संगीत प्रताप, श्याम मोहन और सुरेश कृष्णा जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 03:58 PM (IST)
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