Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'तुनक-तुनक' से 'बोलो ता रा रा' तक, दलेर मेहंदी के 5 एवरग्रीन गाने, यूट्यूब पर मिलियन में हैं व्यूज

'तुनक-तुनक' से 'बोलो ता रा रा' तक, दलेर मेहंदी के 5 एवरग्रीन गाने, यूट्यूब पर मिलियन में हैं व्यूज

90 के दशक में अपने भांगड़ा और पॉप गानों से धूम मचाने वाले दलेर मेहंदी के गाने आज भी लोगों की पसंद बने हुए हैं. आइए, नजर डालते हैं उनके 5 यादगार गानों पर.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

दलेर मेहंदी हाल ही में उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित प्रसिद्ध कुंजापुरी मेले में पहुंचे थे, जहां वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर विवादों में हैं. स्टेज पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उन पर आरोप लगाए कि वो लिप-सिंक कर रहे हैं. शराब पीकर गाना गा रहे हैं. इसका वीडियो वायरल होने के बाद कई सितारे सिंगर के समर्थन में सामने आए हैं.

बता दें, दलेर मेहंदी इंडियन म्युजिक इंडस्ट्री के एक ऐसे पॉप स्टार हैं, जिन्होंने 90 के दशक में भांगड़ा और पॉप म्यूजिक को एक नई पहचान दी. उनके गानों की एनर्जी आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है. आइए, जानते हैं उनके 5 एवरग्रीन गाने.

'बोलो ता रा रा' 
साल 1995 में रिलीज हुए 'बोलो ता रा रा' ने दलेर मेहंदी को घर-घर में पहचान दिलाई. दमदार आवाज, जबरदस्त भांगड़ा बीट्स और जोश से भरे इस गाने ने 90 के दशक में खूब धूम मचाई. आज भी इसकी धुन बजते ही लोग थिरकने लगते हैं. यूट्यूब पर इस गाने को 110 मिलियन व्यूज मिले हैं.

'तुनक तुनक तुन'
साल 1998 में रिलीज हुआ 'तुनक तुनक तुन' दलेर मेहंदी के सबसे पॉपुलर गानों में से एक है. इसकी खास धुन और यादगार म्यूजिक वीडियो ने इसे भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया. सालों बाद भी ये गाना पार्टी और डांस की प्लेलिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है. इसे यूट्यूब पर 47 मिलियन व्यूज मिले हैं.

'हो जाएगी बल्ले बल्ले'
'हो जाएगी बल्ले बल्ले' अपने मस्तीभरे अंदाज और जोशीली बीट्स के लिए जाना जाता है. इस गाने की धुन सुनते ही माहौल में उत्साह भर जाता है. शादी हो या कोई पार्टी, दलेर मेहंदी का ये गाना लोगों को डांस फ्लोर पर आने के लिए मजबूर कर देता है. इसे यूट्यूब पर 190 मिलियन व्यूज मिले हैं.

'ना ना ना ना रे'
'ना ना ना ना रे' अमिताभ बच्चन की 1997 में आई फिल्म 'मृत्युदाता' का एक पॉपुलर पंजाबी-हिंदी गाना है. दलेर मेहंदी की दमदार आवाज और गाने की एनर्जी इसे खास बनाती है. यही वजह है कि ये ट्रैक आज भी उनके यादगार गानों में गिना जाता है. इस गाने को यूट्यूब पर 118 मिलियन व्यूज मिले हैं.

'दर्दी रब रब'
'दर्दी रब रब' दलेर मेहंदी का पॉपुलर गाना है. इसकी तेज बीट्स और पंजाबी संगीत का अंदाज गाने को अलग पहचान देता है. यही वजह है कि ये ट्रैक आज भी उनके पुराने हिट गानों की लिस्ट में शामिल है. इसे 9.3 मिलियन व्यूज मिले हैं

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Daler Mehndi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मंत्री आशीष शेल्लार ने की एक्टर से मुलाकात
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मंत्री आशीष शेल्लार ने की एक्टर से मुलाकात
बॉलीवुड
Dussehra BO Live Updates: दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, 'प्रहार'-'नई नवेली' पर भारी पड़ रही 'दृश्यम 3', जानें- 5 बजे तक का कलेक्शन
दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, जानें- 'प्रहार'-'नई नवेली' और 'दृश्यम 3' का 5 बजे का कलेक्शन
बॉलीवुड
दलेर मेहंदी के विवाद पर आया सेलेब्स का रिएक्शन, शिल्पा शेट्टा से शान तक ने कही ये बात
दलेर मेहंदी के विवाद पर आया सेलेब्स का रिएक्शन, शिल्पा शेट्टा से शान तक ने कही ये बात
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में रेहान के बचपन के दोस्त समीर से पूछताछ, मां बोलीं मेरा बेटा बेगुनाह है
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में रेहान के बचपन के दोस्त पूछताछ, मां बोलीं मेरा बेटा बेगुनाह है
Advertisement

वीडियोज

Punjab Politics | Breaking: Amit Shah का मिशन पंजाब...नशा माफिया के खिलाफ आर-पार की जंग! | ABP News
YRKKH:🙄Armaan-Maira निकले मूड फ्रेश करने, रास्ते में हुई Kabir से हैरान करने वाली मुलाकात! #sbs
Bollywood News: रिलीज़ से पहले ही 'रामायण' की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों और क्रेज को लेकर चर्चाएं तेज (20.10.26)
Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: अखिलेश यादव का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से! पूर्वांचल की इस सीट से करेंगे शुरुआत
अखिलेश यादव का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से! पूर्वांचल की इस सीट से करेंगे शुरुआत
विश्व
'दोहरा मापदंड नहीं चलेगा', SCO में इशाक डार के सामने राजनाथ ने उड़ाई PAK की धज्जियां
'दोहरा मापदंड नहीं चलेगा', SCO में इशाक डार के सामने राजनाथ ने उड़ाई PAK की धज्जियां
क्रिकेट
रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला
रणजी ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई अंपायर को देख सब हैरान, जानें BCCI ने क्यों लिया ऐसा फैसला
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
इंडिया
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
ट्रेंडिंग
ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स
ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स
बिहार
तेजस्वी यादव ने किसे बताया बिहार का दशानन? बोले- 'बिहार में ऐसी...'
तेजस्वी यादव ने किसे बताया बिहार का दशानन? बोले- 'बिहार में ऐसी...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget