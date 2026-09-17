आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग

आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ ने 6 महीने पहले ही सगाई की थी. कपल ने 8 मार्च, 2026 को इंगेजमेंट की थी, जिसके बाद दोनों फैंस की जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ी बन गई थी लेकिन अब उन्होंने फैंस को हैरान कर दिया है. आकृति और पृथ्वी शॉ अब अलग हो चुके हैं. इसे खुद आकृति ने कंफर्म किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके अलग होने की जानकारी दी है और अपना दर्द भी बयां किया है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

आकृति अग्रवाल ने बयां किया दर्द

आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ पिछले काफी समय से अलग होने को लेकर चर्चा में थे. तमाम कयासों के बाद अब आकृति ने ऑफिशियल मुहर लगा दी है. उन्होंने लिखा, 'भारी मन के साथ मैं शेयर करना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने फैसला किया है कि हमनें अलग होने का फैसला किया है. क्योंकि हमारे अलग गोल्स और भविष्य में अलग सिचुएशंस हैं.'

आपसी सहमति से हुए अलग

आकृति ने आगे लिखा, 'जैसा कि हम एक-दूसरे से बहुत प्यार और केयर करते हैं लेकिन अब हमने माना है कि हमारी जिम्मेदारियां और सिचुएशंस सब अलग हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं. अब हमने आपसी सहमति से तय किया कि हम अलग हो रहे हैं. मैं शांति, खुशी और बेस्ट के लिए दोनों के लिए प्रार्थना करती हूं. हम आगे बढ़ चुके हैं.'

आकृति अंत में लिखती हैं, 'मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस मुश्किल घड़ी में अफवाहों की जगह आप हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. हमारे फैसले के पीछे कोई भी किसी तरह की कल्पना ना करे. हमारे स्पेस का सम्मान और हमें समझने के लिए आपका शुक्रिया.'