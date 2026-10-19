टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन

दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च, 1990 को मुंबई में हुआ था. टाइगर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की है.