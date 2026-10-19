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टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. फिल्मों के अलावा आइए जानते हैं कि वो पढ़ाई-लिखाई में कितने माहिर रहे.
मुंबई के जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है. फायरिंग की घटना के बाद उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. क्या आप जानते हैं कि अपनी फिटनेस और एक्शन के लिए मशहूर टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी थी? चलिए बताते हैं.
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Published at : 19 Oct 2026 07:38 PM (IST)
Tags :Tiger Shroff
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