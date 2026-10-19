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टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. फिल्मों के अलावा आइए जानते हैं कि वो पढ़ाई-लिखाई में कितने माहिर रहे.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Oct 2026 07:38 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ फायरिंग के बाद से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. फिल्मों के अलावा आइए जानते हैं कि वो पढ़ाई-लिखाई में कितने माहिर रहे.

मुंबई के जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग ने हर किसी को हैरान कर दिया है. फायरिंग की घटना के बाद उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. क्या आप जानते हैं कि अपनी फिटनेस और एक्शन के लिए मशहूर टाइगर श्रॉफ कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी थी? चलिए बताते हैं.

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दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च, 1990 को मुंबई में हुआ था. टाइगर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की है.
दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च, 1990 को मुंबई में हुआ था. टाइगर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पूरी की है.
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स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद टाइगर ने आगे की पढ़ाई के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए.
स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद टाइगर ने आगे की पढ़ाई के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए.
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टाइगर श्रॉफ फिलहाल 12वीं पास हैं. ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी.
टाइगर श्रॉफ फिलहाल 12वीं पास हैं. ग्रेजुएशन में एडमिशन लेकर उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने की वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी.
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कॉलेज के दौरान ही उन्हें निर्देशक साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'हीरोपंती' (2014) में लीड रोल प्ले करने का ऑफर मिल गया था.
कॉलेज के दौरान ही उन्हें निर्देशक साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'हीरोपंती' (2014) में लीड रोल प्ले करने का ऑफर मिल गया था.
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पढ़ाई के अलावा टाइगर श्रॉफ को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में गहरी रुचि रही है और उन्हें ताइक्वांडो में 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट का मानद सम्मान भी मिला है.
पढ़ाई के अलावा टाइगर श्रॉफ को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में गहरी रुचि रही है और उन्हें ताइक्वांडो में 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट का मानद सम्मान भी मिला है.
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बता दें, टाइगर ने 'बागी' (2016), 'बागी 2' (2018), और 'वॉर' (2019) जैसी सफल एक्शन फिल्मों में काम किया. टाइगर आखिरी बार फिल्म 'बागी 4' (2025) में नजर आए थे.
बता दें, टाइगर ने 'बागी' (2016), 'बागी 2' (2018), और 'वॉर' (2019) जैसी सफल एक्शन फिल्मों में काम किया. टाइगर आखिरी बार फिल्म 'बागी 4' (2025) में नजर आए थे.
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वहीं 18 अक्तूबर को टाइगर की कार पर फायरिंग हुई, जिसके बाद से वो सुर्खियों में हैं. फिलहाल, टाइगर सुरक्षित हैं औ पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
वहीं 18 अक्तूबर को टाइगर की कार पर फायरिंग हुई, जिसके बाद से वो सुर्खियों में हैं. फिलहाल, टाइगर सुरक्षित हैं औ पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published at : 19 Oct 2026 07:38 PM (IST)
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Tiger Shroff

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