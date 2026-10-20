Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDussehra BO Live Updates: दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, 'प्रहार'-'नई नवेली' पर भारी पड़ रही 'दृश्यम 3', जानें- 2 बजे तक का कलेक्शन

Dussehra BO Live Updates: दशहरा पर 'जेलर 2' की धूम, 'प्रहार'-'नई नवेली' पर भारी पड़ रही 'दृश्यम 3', जानें- 2 बजे तक का कलेक्शन

Dussehra Box Office Live Updates 20 October: दशहरा पर सिनेमाघरों में देखने के लिए कई फिल्में मौजूद है. यहां 'जेलर 2' से 'प्रहार' और 'नई नवेली' तक सभी फिल्मों के कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में कई फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. इनमें नई रिलीज 'जेलर 2' से लेकर 'प्रहार', 'नई नवेली' और 'राणाबाली' शामिल हैं. वहीं इन नई रिलीज के बीच अजय देवनग की तीन हफ्ते पुरानी 'दृश्यम 3' भी पूरा दम दिखा रही है. चलिए यहां जानते हैं ये सभी फिल्मे दशहरा, यानी 20 अक्टबूर को कितना कलेक्शन कर रही हैं.

'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 ( Jailer 2 Box Office Collection Day 6 Live Updates)
रजनीकांत की 'जेलर 2' बॉक्स पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने अपने फर्स्ट मंडे टेस्ट में भी टॉप किया और 42.35 करोड़ का छप्परफाड़ कलेक्शन किया. वहीं दशहर के मौके पर यानी रिलीज के छठे दिन भी 'जेलर 2' धाकड़ कमाई करती दिख रही है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2'  ने रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक 13.86 करोड़ कमा लिए हैं. 
  • फिलहाल इस फिल्म का 6 दिनों का कुल  नेट कलेक्शन अब 256.11 करोड़ रुपये हो गया है.
जेलर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 6 13.86 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)   
कुल कलेक्शन  256.11 करोड़  

'प्रहार' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 ( Prahaar  Box Office Collection Day 5 Live Updates)
राजकुमार राव की 'प्रहार' की कमाई में संडे को थोड़ी तेजी देखी गई थी. इसने 3.75 करोड़ कमाए थे. लेकिन मंडे को इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई और ये 2 करोड़ ही कमा पाई. 

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'प्रहार' ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक 0.72 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 11.87 करोड़ रुपये हो गई है. 
प्रहार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 5 0.72 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)   
कुल कलेक्शन  11.87 करोड़  

'नई नवेली' ऑफिस कलेक्शन डे 5 (Nayyi Navelli Box Office Collection Day 5 Live Updates)
यामी गौतम की नई नवेली ने संडे को कमाई में अच्छी तेजी दिखाई थी और 4.40 करोड़ कमाए थे. हालांकि मंडे को इसकी कमाई में भी मंदी देखी गई और इसने 2.65 करोड़ कमाए. 

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'नई नवेली' ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक 1.03 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 15.33 करोड़ रुपये हो गई है. 
नई नवेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 5 1.03 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)   
कुल कलेक्शन  15.33 करोड़

राणाबाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 (Ranabaali Box Office Collection Day 5 Live Updates) 
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'राणाबाली' की कमाई में भी मंडे को मंदी देखी गई थी. इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को 5.40 करोड़ कमाए.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राणाबाली' ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक 2.06 करोड़ कमाए हैं. 
  • फिलहाल इस फिल्म की भारत में 5 दिनों की नेट कमाई अब 31.51 करोड़ रुपये हो गई है. 
राणाबाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 5 2.06 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)   
कुल कलेक्शन  31.51करोड़

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 19 (Drishyam 3 Box Office Collection Day 19 Live Updates) 
नई रिलीज फिल्मों के बीच भी अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का पूरा दबदबा बना हुआ है. इस फिल्म ने तीसरे मंडे यानी 18वें दिन भी 3.50 करोड़ कमाए. 

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक 1.90 करोड़ कमाए हैं. 
  • फिलहाल इस फिल्म की भारत में 19 दिनों की नेट कमाई अब 352.75 करोड़ रुपये हो गई है. 
नई नवेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 5 1.03 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक)   
कुल कलेक्शन  352.75 करोड़

 

नोट: सभी आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और रात 10.30 बजे के बाद ही फाइनल आंकड़े पता चल पाएंगे. 

Published at : 20 Oct 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Dussehra Box Office Live Updates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tiger Shroff Firing News LIVE: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मंत्री आशीष शेल्लार ने की एक्टर से मुलाकात
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस, मंत्री आशीष शेल्लार ने की एक्टर से मुलाकात
बॉलीवुड
80 हजार का कुर्ता पहनकर दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे रणबीर कपूर, 'रामायण' की रिलीज से पहले दिखा गजब लुक
80 हजार का कुर्ता पहनकर दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे रणबीर, दिखा गजब लुक
बॉलीवुड
'मैं गाना छोड़ दूंगा', दलेर मेहंदी पर शराब पीने के आरोपों के बाद सपोर्ट में उतरे मीका सिंह, कपिल शर्मा ने कही ये बात
'मैं गाना छोड़ दूंगा', दलेर मेहंदी पर शराब पीने के आरोपों के बाद सपोर्ट में उतरे मीका सिंह
बॉलीवुड
सिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी से करीना कपूर तक, सितारों ने दी दशहरे की बधाई
सिर्फ रावण नहीं, अपने अंदर के अहंकार का भी करें अंत', हेमा मालिनी समेत सितारों ने दी दशहरे की बधाई
Advertisement

वीडियोज

Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
मुंबई से फरार...ट्रेन में सवार...कोटा में गिरफ्तार | Sansani | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: टाइगर..'किस्मत' से जिंदा है! | Tiger Shroff Firing | Mumbai Police
Tiger Shroff Firing Case Update | क्या बॉलीवुड को बनाया जा रहा निशाना?। Mumbai Police | Crime News
Sandeep Chaudhary: SIR पर मचे हंगामा का सटीक विश्लेषण! | Gyanesh Kumar | Rahul Gandhi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी जा रहे वियतनाम? BJP ने वीडियो शेयर कर किया दावा, कांग्रेस क्या बोली?
राहुल गांधी जा रहे वियतनाम? BJP ने वीडियो शेयर कर किया दावा, कांग्रेस क्या बोली?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: अखिलेश यादव का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से! पूर्वांचल की इस सीट से करेंगे शुरुआत
अखिलेश यादव का चुनावी अभियान 31 अक्टूबर से! पूर्वांचल की इस सीट से करेंगे शुरुआत
इंडिया
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
विजय के बाद धनुष की राजनीति में एंट्री? TVK ने पहले ही कर दिया स्वागत
क्रिकेट
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
भारतीय खिलाड़ी पर सख्त हुआ ICC, गुस्से में आकर की थी ये हरकत
बॉलीवुड
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड किए गए तैनात
फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ को मिली पुलिस प्रोटेक्शन, सुरक्षा में बॉडीगार्ड तैनात
इंडिया
'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल
'क्या फिर बिल...?' परिसीमन को लेकर जयराम रमेश का केंद्र पर तंज, पूछे 3 सवाल
इंडिया
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
Explained: मक्का में बांग्लादेशी जोड़े को फांसी, सऊदी न्याय प्रणाली और मानवाधिकारों पर उठते 10 बड़े सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2024 से सबक... अमित शाह लेंगे अहम फैसले! कई टिकट बदलने की तैयारी
2024 से सबक... अमित शाह लेंगे अहम फैसले! कई टिकट बदलने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget