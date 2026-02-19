यूके में घर खरीदने वाले हैं गुरमीत चौधरी? फोटोज शेयर कर बोले- सपनों को पूरा करने में बिजी हूं

एक्टर गुरमीत चौधरी इन दिनों यूके में अपने काम को लेकर काफी बिजी हैं. वो इस समय इंगलैंड के बर्मिंघम में हैं. वहां से उन्होंने अपनी नई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. उनकी पोस्ट से साफ दिख रहा है कि वह अपने काम और सपनों को लेकर बहुत सीरियस हैं.

तस्वीरों में दिखे गुरमीत के नए अंदाज

गुरमीत ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह अलग-अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं. एक फोटो में वह नदी के किनारे खड़े हैं और शहर का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है.

गुरमीत चौधरी यूके में घर खरीदने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बात का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है. फिलहाल वह अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, फैंस को जल्द ही नए घर से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है.

ऑनस्क्रीन प्यार से असली जिंदगी तक, गुरमीत और देबिना

गुरमीत को असली पहचान टीवी शो रामायण से मिली थी, जिसमें उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी. इस शो में उनके साथ उनकी पत्नी देबिना बनर्जी भी नजर आई थीं. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. इसके बाद गुरमीत ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया. और अपनी अलग पहचान बनाई. साल 2011 में गुरमीत और देबिना ने शादी की थी.

आज वे दो बेटियों के माता-पिता हैं और अपनी पारिवारिक जिंदगी के साथ-साथ काम को भी अच्छे से संभाल रहे हैं. यूके से शेयर की गई उनकी तस्वीरें यह दिखाती हैं कि वह अपने करियर को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं.

गुरमीत चौधरी जल्द ही अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में फैंस के साथ जानकारी साझा करेंगे. उन्होंने अपने फैंस को पहले ही यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले प्रोजेक्ट उनके लिए खास होने वाला है. फिलहाल वह इस प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत कर रहे हैं. फैंस को उनकी अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार है. आने वाले समय में गुरमीत की ओर से नई घोषणाएं सामने आने वाली हैं.