हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयूके में घर खरीदने वाले हैं गुरमीत चौधरी? फोटोज शेयर कर बोले- सपनों को पूरा करने में बिजी हूं

यूके में घर खरीदने वाले हैं गुरमीत चौधरी? फोटोज शेयर कर बोले- सपनों को पूरा करने में बिजी हूं

गुरमीत चौधरी ने यूके से अपनी नई तस्वीरें फैंस के साथ साझा की हैं और बताया कि वह अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर गुरमीत चौधरी इन दिनों यूके में अपने काम को लेकर काफी बिजी हैं. वो इस समय इंगलैंड के बर्मिंघम में हैं. वहां से उन्होंने अपनी नई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. उनकी पोस्ट से साफ दिख रहा है कि वह अपने काम और सपनों को लेकर बहुत सीरियस हैं.

तस्वीरों में दिखे गुरमीत के नए अंदाज

गुरमीत ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह अलग-अलग जगहों पर नजर आ रहे हैं. एक फोटो में वह नदी के किनारे खड़े हैं और शहर का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है. 

गुरमीत चौधरी यूके में घर खरीदने की तैयारी में हैं, लेकिन इस बात का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है. फिलहाल वह अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, फैंस को जल्द ही नए घर से जुड़ी जानकारी मिलने की उम्मीद है.

Gurmeet Choudhary says he is busy ‘chasing dreams & building empires’ as he shares glimpses from UK

ऑनस्क्रीन प्यार से असली जिंदगी तक, गुरमीत और देबिना

गुरमीत को असली पहचान टीवी शो रामायण से मिली थी, जिसमें उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी. इस शो में उनके साथ उनकी पत्नी देबिना बनर्जी भी नजर आई थीं. दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. इसके बाद गुरमीत ने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया. और अपनी अलग पहचान बनाई. साल 2011 में गुरमीत और देबिना ने शादी की थी.

Debina knows I’m extremely responsible: Gurmeet on starring in Wajah ...

आज वे दो बेटियों के माता-पिता हैं और अपनी पारिवारिक जिंदगी के साथ-साथ काम को भी अच्छे से संभाल रहे हैं. यूके से शेयर की गई उनकी तस्वीरें यह दिखाती हैं कि वह अपने करियर को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं.

गुरमीत चौधरी जल्द ही अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में फैंस के साथ जानकारी साझा करेंगे. उन्होंने अपने फैंस को पहले ही यह भरोसा दिलाया है कि आने वाले प्रोजेक्ट उनके लिए खास होने वाला है. फिलहाल वह इस प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत कर रहे हैं. फैंस को उनकी अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार है. आने वाले समय में गुरमीत की ओर से नई घोषणाएं सामने आने वाली हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Gurmeet Choudhary Debina Bonnerjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
यूके में घर खरीदने वाले हैं गुरमीत चौधरी? फोटोज शेयर कर बोले- सपनों को पूरा करने में बिजी हूं
यूके में घर खरीदने वाले हैं गुरमीत चौधरी? फोटोज शेयर कर बोले- सपनों को पूरा करने में बिजी हूं
बॉलीवुड
Salim Khan Funny Moment: कपिल के सामने सलीम खान ने बेटों की पोल खोली! सलमान खान को लेकर कह दी थी ये बात
कपिल के सामने सलीम खान ने बेटों की पोल खोली! सलमान खान को लेकर कह दी थी ये बात
बॉलीवुड
419 रुपये से शुरू हुआ था अनु कपूर का सफर, इस नाटक ने बदल दी जिंदगी
419 रुपये से शुरू हुआ था अनु कपूर का सफर, इस नाटक ने बदल दी जिंदगी
बॉलीवुड
'द ब्लफ' के इवेंट में प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस अंदाज, साड़ी-इंस्पायर्ड येलो गाउन ने लूटी महफिल
'द ब्लफ' के इवेंट में प्रियंका चोपड़ा का ग्लैमरस अंदाज, साड़ी-इंस्पायर्ड येलो गाउन ने लूटी महफिल
Advertisement

वीडियोज

Galgotias University Controversy: बेशर्म गलगोटिया का दूसरा कांड VIRAL | ABPLIVE
Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में यूएस, F-22 और F-35 से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
बिहार
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड; जानें 
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget