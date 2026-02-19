इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक

इस फ्राइडे, 20 फरवरी को ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो सोफे पर आराम से वीकेंड बिताने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. इस शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज हो रही नई लाइनअप में अनुराग कश्यप की मच अवेटेड केनेडी से लेकर फैंस की फेवरेट क्वीर हॉकी फिल्म हीटेड राइवलरी तक शामिल हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

केनेडी

केनेडी एक नियो-नोयर क्राइम थ्रिलर है जिसे अनुराग कश्यप ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी उदय शेट्टी (राहुल भट्ट) के बारे में है, जो एक नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा एक्स-पुलिस ऑफिसर है, जिसे ऑफिशियली मरा हुआ मान लिया गया है. अब वह केनेडी के नाम से रह रहा है, और अपने बेटे के कातिल को ढूंढने में मदद के बदले में एक करप्ट हाई-रैंकिंग ऑफिसर के लिए हिटमैन का काम करता है. हालांकि, उसकी ज़िंदगी में एक अनचाहा मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात चार्ली (सनी लियोनी) नाम की एक रहस्यमयी औरत से होती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर इस फ्राइडे, 20 फरवरी से देख सकते हैं.

लकी द सुपरस्टार

ये दिल को छू लेने वाली तमिल कॉमेडी मूवी लकी नाम के एक आवारा पपी की कहानी है जो एक परेशान परिवार में अचानक अच्छी किस्मत लाता है और एक बच्चे को इमोशनल रिकवरी में मदद करता है. हालांकि, जब लकी को दूसरे आवारा कुत्तों के साथ एक पॉलिटिकल स्कीम के तहत ले जाया जाता है, तो हीरो (GV प्रकाश कुमार) लकी को वापस लाने के सफ़र पर निकल पड़ता है. इसे 20 फरवरी, शुक्रवार से जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

हीटेड राइवलरी

हीटेड राइवलरी एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो दो प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर, शेन हॉलैंडर (हडसन विलियम्स) और इल्या रोज़ानोव (कॉनर स्टॉरी) के आस-पास घूमती है, जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं जो प्यार के एक दशक लंबे सफ़र में बदल जाता है. रेचल रीड की गेम चेंजर्स नॉवेल सीरीज़ पर बेस्ड ये कैनेडियन सीरीज़ दिखाती है कि कैसे यह जोड़ी सालों तक अपने रिश्ते को छिपाते हुए फेम के प्रेशर से निपटती है. इसे 20 फरवरी, शुक्रवार से लायंसगेट प्ले पर देख सकते हैं.

राक्षस

नॉर्थ कर्नाटक में सेट, राक्षस एक कन्नड़ भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है. ये एक पुलिस वाले की कहानी है जो मालाप्रभा नदी के किनारे मगरमच्छों के कथित हमलों की जांच कर रहा है. जहां गांव वाले इन मौतों को पुरानी कहानियों से जोड़ते हैं, वहीं SI हनमप्पा की जांच में कुछ और भी गहरा खुलासा होता है. इसे जी5 पर इस शुक्रवार यानी 20 फरवरी से देख सकते हैं.

द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी सीजन 2

द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी के दूसरे सीज़न में हन्ना (जेनिफर गार्नर) और उसकी सौतेली बेटी बेली (एंगौरी राइस) को दिखाया गया है, जो अतीत के आने से पहले अपने परिवार को फिर से मिलाने की कोशिश करती हैं. क्या वे कैम्पानोस क्राइम परिवार को चकमा दे पाएंगी? और क्या पांच साल तक भागने के बाद ओवेन (निकोलज कोस्टर-वाल्डौ) की अचानक वापसी उनके प्लान को बिगाड़ देगी? इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर 20 फरवरी से देख सकते हैं.

पावने

पावने की कहानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाले तीन इमोशनली परेशान लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है जो धीरे-धीरे एक-दूसरे के लिए रोशनी की किरण बन जाते हैं, और एक-दूसरे को उनके गहरे ज़ख्मों और सोशल प्रेशर का सामना करने में मदद करते हैं. पार्क मिन-ग्यू के बेस्ट-सेलिंग नॉवेल पर बनी यह रोमांटिक कोरियन मूवी, खुद को खोजने और इमोशनल की थीम पर बेस्ड है.

फायरब्रेक

ये स्पैनिश थ्रिलर मारा (बेलेन क्यूस्टा) के बारे में है, जो एक दुखी विधवा है और अपने पति की अचानक मौत के बाद अपने दूर के फैमिली होम को बेचने के लिए वहां आती है. लेकिन, उसकी बेटी आस-पास के जंगल में गायब हो जाती है और फिर ठीक उसी समय आग लग जाती है. क्या मारा आग लगने से पहले अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी? इसे 20 फरवरी, शुक्रवार को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.