हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFriday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक इतना कुछ

Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक इतना कुछ

Friday OTT Release 20 February: इस शुक्रवार को ओटीटी पर अलग-अलग जॉनर की कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. इन्हें वॉचलिस्ट में शामिल कर आप अपना वीकेंड एंटरटेनिंग बना सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

इस फ्राइडे, 20 फरवरी को ओटीटी के तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो सोफे पर आराम से वीकेंड बिताने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. इस शुक्रवार को ओटीटी पर रिलीज हो रही नई लाइनअप में अनुराग कश्यप की मच अवेटेड केनेडी से लेकर फैंस की फेवरेट क्वीर हॉकी फिल्म हीटेड राइवलरी तक शामिल हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

केनेडी
केनेडी एक नियो-नोयर क्राइम थ्रिलर है जिसे अनुराग कश्यप ने लिखा और डायरेक्ट किया है. इसकी कहानी उदय शेट्टी (राहुल भट्ट) के बारे में है, जो एक नींद न आने की बीमारी से जूझ रहा एक्स-पुलिस ऑफिसर है, जिसे ऑफिशियली मरा हुआ मान लिया गया है. अब वह केनेडी के नाम से रह रहा है, और अपने बेटे के कातिल को ढूंढने में मदद के बदले में एक करप्ट हाई-रैंकिंग ऑफिसर के लिए हिटमैन का काम करता है. हालांकि, उसकी ज़िंदगी में एक अनचाहा मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात चार्ली (सनी लियोनी) नाम की एक रहस्यमयी औरत से होती है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जी5 पर इस फ्राइडे, 20 फरवरी से देख सकते हैं.

लकी द सुपरस्टार
ये दिल को छू लेने वाली तमिल कॉमेडी मूवी लकी नाम के एक आवारा पपी की कहानी है जो एक परेशान परिवार में अचानक अच्छी किस्मत लाता है और एक बच्चे को इमोशनल रिकवरी में मदद करता है. हालांकि, जब लकी को दूसरे आवारा कुत्तों के साथ एक पॉलिटिकल स्कीम के तहत ले जाया जाता है, तो हीरो (GV प्रकाश कुमार) लकी को वापस लाने के सफ़र पर निकल पड़ता है. इसे 20 फरवरी, शुक्रवार से जियो हॉट स्टार पर देख सकते हैं.

हीटेड राइवलरी
हीटेड राइवलरी एक रोमांटिक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो दो प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर, शेन हॉलैंडर (हडसन विलियम्स) और इल्या रोज़ानोव (कॉनर स्टॉरी) के आस-पास घूमती है, जो एक सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू करते हैं जो प्यार के एक दशक लंबे सफ़र में बदल जाता है. रेचल रीड की गेम चेंजर्स नॉवेल सीरीज़ पर बेस्ड ये कैनेडियन सीरीज़ दिखाती है कि कैसे यह जोड़ी सालों तक अपने रिश्ते को छिपाते हुए फेम के प्रेशर से निपटती है. इसे 20 फरवरी, शुक्रवार से लायंसगेट प्ले पर देख सकते हैं.

 

राक्षस
नॉर्थ कर्नाटक में सेट, राक्षस एक कन्नड़ भाषा की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है. ये एक पुलिस वाले की कहानी है जो मालाप्रभा नदी के किनारे मगरमच्छों के कथित हमलों की जांच कर रहा है. जहां गांव वाले इन मौतों को पुरानी कहानियों से जोड़ते हैं, वहीं SI हनमप्पा की जांच में कुछ और भी गहरा खुलासा होता है. इसे जी5 पर इस शुक्रवार यानी 20 फरवरी से देख सकते हैं.

द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी सीजन 2
द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी के दूसरे सीज़न में हन्ना (जेनिफर गार्नर) और उसकी सौतेली बेटी बेली (एंगौरी राइस) को दिखाया गया है, जो अतीत के आने से पहले अपने परिवार को फिर से मिलाने की कोशिश करती हैं. क्या वे कैम्पानोस क्राइम परिवार को चकमा दे पाएंगी? और क्या पांच साल तक भागने के बाद ओवेन (निकोलज कोस्टर-वाल्डौ) की अचानक वापसी उनके प्लान को बिगाड़ देगी? इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म एप्पल टीवी पर 20 फरवरी से देख सकते हैं.

पावने
पावने की कहानी  एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाले तीन इमोशनली परेशान लोगों के इर्द-गिर्द घूमती है जो धीरे-धीरे एक-दूसरे के लिए रोशनी की किरण बन जाते हैं, और एक-दूसरे को उनके गहरे ज़ख्मों और सोशल प्रेशर का सामना करने में मदद करते हैं. पार्क मिन-ग्यू के बेस्ट-सेलिंग नॉवेल पर बनी यह रोमांटिक कोरियन मूवी, खुद को खोजने और इमोशनल की थीम पर बेस्ड है.

फायरब्रेक
ये स्पैनिश थ्रिलर मारा (बेलेन क्यूस्टा) के बारे में है, जो एक दुखी विधवा है और अपने पति की अचानक मौत के बाद अपने दूर के फैमिली होम को बेचने के लिए वहां आती है. लेकिन, उसकी बेटी आस-पास के जंगल में गायब हो जाती है और फिर  ठीक उसी समय आग लग जाती है. क्या मारा आग लगने से पहले अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी? इसे 20 फरवरी, शुक्रवार को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 19 Feb 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Kennedy Friday OTT Release Firebreak Lucky The Superstar Heated Rivalry
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Friday OTT Release: इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक इतना कुछ
इस फ्राइडे ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'केनेडी' से 'लकी द सुपरस्टार' तक
ओटीटी
'कोहरा 2' ने मचाया नेटफ्लिक्स पर धमाल, टॉप 10 नॉन इंग्लिश शोज की लिस्ट में हुई शामिल
'कोहरा 2' ने मचाया नेटफ्लिक्स पर धमाल, टॉप 10 नॉन इंग्लिश शोज की लिस्ट में हुई शामिल
ओटीटी
ओटीटी पर 'धुरंधर' को किसने पछाड़ा, नाम जानकर हो जाएंगे शॉक्ड
ओटीटी पर 'धुरंधर' को किसने पछाड़ा, नाम जानकर हो जाएंगे शॉक्ड
ओटीटी
TMMTMTTM OTT Release: कार्तिक-अनन्या की ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ अब ओटीटी पर हो रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ अब ओटीटी पर हो रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
विश्व
Guinness World Record: AI समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिले 2.5 लाख से अधिक एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज
AI समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिले 2.5 लाख से अधिक एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget