ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएक्शन-रोमांस का फुल पैकेज है 'गनमास्टर जी9', ट्रेलर देख लोग बोले- 'इतिहास रचेंगे'

एक्शन-रोमांस का फुल पैकेज है 'गनमास्टर जी9', ट्रेलर देख लोग बोले- 'इतिहास रचेंगे'

Gunmaaster G9 Trailer: इमरान हाशमी और जेनेलिया एक्शन रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'गनमास्टर जी9' का ट्रेलर कर दिया गया है, जिसमें हिमेश रेशमिया के साथ उनकी जोड़ी धांसू कमबैक कर रही है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Gunmaaster G9 Trailer Released: इमरान हाशमी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. 'आवारापन 2' के बाद वो एक और रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म 'गनमास्टर जी9' को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसमें उनका जबरदस्त अंदाज देखने के लिए मिल रहा है. ट्रेलर देख लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है और इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं.

'गनमास्टर जी9' से इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है. हिमेश की आवाज में सॉन्ग और क्रिएट किया गया म्यूजिक ट्रेलर में दमदार लगा है, जिसकी झलक दिखाई गई है और ये 90s के दौर की याद दिला रहा है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
बॉलीवुड
Ramayana Box office Live Updates: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 6 बजे तक 483 करोड़ के हुई पार
लाइव: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 6 बजे तक 483 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
भाई दूज पर विराट कोहली को बहन ने किया विश, सोहेल खान समेत इन सेलेब्स ने लुटाया प्यार
भाई दूज पर विराट कोहली को बहन ने किया विश, सोहेल खान समेत इन सेलेब्स ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
बोनी कपूर की बर्थडे पार्टी में खुशी-अर्जुन सहित पहुंचे ये सेलेब्स, शबाना आजमी ने किया Kiss
बोनी कपूर की बर्थडे पार्टी में खुशी-अर्जुन सहित पहुंचे ये सेलेब्स, शबाना ने किया Kiss

कैसा है 'गनमास्टर जी9' का ट्रेलर?

इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर जी9' के ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो फिल्म में एक्टर के साथ जेनेलिया देशमुख रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री के साथ ही हिमेश रेशमिया का म्यूजिक और उनका आवाज में रोमांटिक सॉन्ग न इसमें जान ही डाल दी है. ये एक म्यूजिकल रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. ट्रेलर में इमरान का वही पुराना कड़क और रोमांटिक अंदाज देखने के लिए मिलती है.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' ने नॉर्थ अमेरिका में तोड़ा 'दंगल' का रिकॉर्ड, बनी 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसर बॉलीवुड फिल्म

देखिए 'गनमास्टर जी9' का ट्रेलर...

हिमेश रेशमिया के म्यूजिक ने डाली जान

जबकि 'गनमास्टर जी9' के ट्रेलर में जहां जेनेलिया और इमरान की रोमांटिक केमिस्ट्री दिल जीत रही हैं वहीं पहली बार अपारशक्ति खुराना का भी नेगेटिव रोल देखने के लिए मिला है, जिसमें प्यार-रोमांस के साथ अपारशक्ति खुराना की दुश्मनी भी कमाल लगती है. फिल्म की स्टारकास्ट और एक्शन के साथ रोमांस कमाल लगता है लेकिन इसमें हिमेश रेशमिया के म्यूजिक और गानों ने जान ही डाल दी है.

यूजर्स बोले- 'इतिहास रचेंगे'

'आवारापन 2' के बाद इमरान हाशमी एक बार फिर से दमदार अंदाज देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. 'गनमास्टर जी9' का ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. फैंस की खुशी सबसे ज्यादा तब बढ़ी जब हिमेश की आवाज में गाने और म्यूजिक देखने के लिए मिला. इसे सुनने के बाद 90s के इमरान की याद आ गई. एक यूजर ने हिमेश और इमरान की जोड़ी को लेकर लिखा, 'इतिहास रचेंगे.' दूसरे ने लिखा, 'गनमानस्टर जी9 ब्लॉकबस्टर है.' तीसरे ने लिखा, 'राघव जुयाल के बाद अपारशक्ति खुराना विलेन के किरदार में किल कर दिया.' इसके साथ ही एक अन्य ने लिखा, 'इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया सुपरहिट.' इसी तरह से लोग इस पर जमकर रिएक्शन्स दे रहे हैं.

'गनमास्टर जी9' कब होगी रिलीज

बहरहाल, अगर 'गनमास्टर जी9' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो इसे 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में इमरान और जेनेलिया के साथ ही अपारशक्ति खुराना, अभिषेक सिंह, अवनीत कौर, इनायत वर्मा और अन्य सेलेब्स अहम रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म का निर्देशन आदित्य दत्त ने किया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashami
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
बॉलीवुड
Ramayana Box office Live Updates: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 6 बजे तक 483 करोड़ के हुई पार
लाइव: 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, बुधवार को 6 बजे तक 483 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
भाई दूज पर विराट कोहली को बहन ने किया विश, सोहेल खान समेत इन सेलेब्स ने लुटाया प्यार
भाई दूज पर विराट कोहली को बहन ने किया विश, सोहेल खान समेत इन सेलेब्स ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
बोनी कपूर की बर्थडे पार्टी में खुशी-अर्जुन सहित पहुंचे ये सेलेब्स, शबाना आजमी ने किया Kiss
बोनी कपूर की बर्थडे पार्टी में खुशी-अर्जुन सहित पहुंचे ये सेलेब्स, शबाना ने किया Kiss
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की तबीयत बिगड़ी, मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिरे, एम्स में भर्ती
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
BJP छोड़ फिर सपा का साथ देंगे राजभर? अखिलेश का दावा- 36 सीटें मांगीं
इंडिया
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार से भारत संग्राहलय तक..., मोदी कैबिनेट ने लिए आज ये 5 बड़े फैसले
क्रिकेट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
पैट कमिंस समेत इन 4 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है सनराइजर्स हैदराबाद, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
'रामायण' 450 करोड़ के पार, तोड़ा 'पीके'-'धुरंधर' का रिकॉर्ड, ओवरसीज में भी काटा गदर
इंडिया
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
सोनिया गांधी ने खाने से जुड़ी यादें शेयर कीं, बताया कैसे राजीव गांधी से हुआ था प्यार
इंडिया
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
सोनिया गांधी के PM पद छोड़ने पर घमासान, BJP ने कहा- 'मिल्कियत समझती थीं'
इंडिया
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
फारस की खाड़ी में तेल टैंकर पर हमला, 4 क्रू मेंबर्स घायल, एक भारतीय भी शामिल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget