एक्ट्रेस गुल पनाग को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है लेकिन वह सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं हैं. 3 जनवरी को गुल पनाग अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. एयरफोर्स अकादमी से ट्रेनिंग, फिटनेस और योग में रुचि, और मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी होने के कारण वह हर क्षेत्र में प्रेरणा बन चुकी हैं. उन्हें बॉलीवुड में 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाता है. चलिए उनके बर्थडे पर जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी खास बातें...

फिल्मी करियर की शुरुआत

गुल पनाग ने 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘धूप’ से अपना फिल्मी सफर शुरू किया. इस फिल्म में उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए केएन अनुज नायर की विधवा का किरदार निभाया और उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया.





यादगार और क्रिटिक-अप्रूव्ड फिल्में

‘धूप’ के बाद 2006 में ‘डोर’ में उन्होंने राजस्थानी विधवा का रोल किया. आयशा टाकिया के साथ उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल एक्टिंग ने उन्हें क्रिटिक्स अवॉर्ड दिलाया. इसके अलावा ‘मनोरमा सिक्स फीट अंडर’, ‘हेलो स्ट्रेट’, ‘रन’, ‘टर्निंग 30’ ‘फैमिली मैन’, ‘रंगबाज 2’और ‘छप्पन 2’ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ी. वेब सीरीज ‘पाताल लोक’ में उनका सपोर्टिंग रोल भी खूब पसंद किया गया.

गुड बैड गर्ल’ के लिए वकालत की पढ़ाई की

गुल हमेशा कंटेंट वाली फिल्में चुनती हैं और कमर्शियल सिनेमा से दूर रहती हैं. उनके काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस उन्हें बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक बनाता है. गुल पनाग के बारे में एक दिलचस्प बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे.





आपको उनकी वेब सीरीज 'गुड बैड गर्ल' याद होगी, जिसमें वह एक वकील के रोल में नजर आई थीं. इस रोल को पूरी तरह असली बनाने के लिए गुल ने खुद वकालत की पढ़ाई भी कर डाली थी. उन्होंने खुद बताया था कि कानून की बेसिक जानकारी हर किसी के लिए जरूरी होनी चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने इस भूमिका में पूरी मेहनत और रियलिटी जोड़ी.

पर्सनल लाइफ

बता दें कि गुल ने 2011 में पायलट ऋषि अत्तारी से शादी की और 2018 में बेटे निहाल को जन्म दिया. वह सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बाइक राइड, ट्रिप और फिटनेस एक्टिविटी शेयर करती रहती हैं. खुद भी वह लाइफरॉन्ग पायलट, मैराथन रनर और बाइकर हैं.