हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGul Panag Birthday: वकील का किरदार निभाने के लिए कर डाली एलएलबी, फिर एक्टिंग से जीत लिया दिल

Gul Panag Birthday: वकील का किरदार निभाने के लिए कर डाली एलएलबी, फिर एक्टिंग से जीत लिया दिल

Gul Panag Birthday: गुल पनाग ने सिर्फ मिस इंडिया का खिताब ही नहीं जीता बल्कि राजनीति और एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपनी पहचान बनाई. हमेशा खिली-खिली नजर आने वाली गुल आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 03 Jan 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस गुल पनाग को उनकी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है लेकिन वह सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं हैं. 3 जनवरी को गुल पनाग अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं. एयरफोर्स अकादमी से ट्रेनिंग, फिटनेस और योग में रुचि, और मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी होने के कारण वह हर क्षेत्र में प्रेरणा बन चुकी हैं. उन्हें बॉलीवुड में  'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाता है. चलिए उनके बर्थडे पर जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी खास बातें...

फिल्मी करियर की शुरुआत
गुल पनाग ने 2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘धूप’ से अपना फिल्मी सफर शुरू किया. इस फिल्म में उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए केएन अनुज नायर की विधवा का किरदार निभाया और उनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया.


Gul Panag Birthday: वकील का किरदार निभाने के लिए कर डाली एलएलबी, फिर एक्टिंग से जीत लिया दिल

यादगार और क्रिटिक-अप्रूव्ड फिल्में
‘धूप’ के बाद 2006 में ‘डोर’ में उन्होंने राजस्थानी विधवा का रोल किया. आयशा टाकिया के साथ उनकी केमिस्ट्री और इमोशनल एक्टिंग ने उन्हें क्रिटिक्स अवॉर्ड दिलाया. इसके अलावा ‘मनोरमा सिक्स फीट अंडर’, ‘हेलो स्ट्रेट’, ‘रन’, ‘टर्निंग 30’ ‘फैमिली मैन’, ‘रंगबाज 2’और ‘छप्पन 2’ जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ी. वेब सीरीज ‘पाताल लोक’ में उनका सपोर्टिंग रोल भी खूब पसंद किया गया.

गुड बैड गर्ल’ के लिए वकालत की पढ़ाई की
गुल हमेशा कंटेंट वाली फिल्में चुनती हैं और कमर्शियल सिनेमा से दूर रहती हैं. उनके काम और पर्सनल लाइफ का बैलेंस उन्हें बॉलीवुड की सबसे इंस्पायरिंग और स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक बनाता है. गुल पनाग के बारे में एक दिलचस्प बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 


Gul Panag Birthday: वकील का किरदार निभाने के लिए कर डाली एलएलबी, फिर एक्टिंग से जीत लिया दिल

आपको उनकी वेब सीरीज 'गुड बैड गर्ल' याद होगी, जिसमें वह एक वकील के रोल में नजर आई थीं. इस रोल को पूरी तरह असली बनाने के लिए गुल ने खुद वकालत की पढ़ाई भी कर डाली थी. उन्होंने खुद बताया था कि कानून की बेसिक जानकारी हर किसी के लिए जरूरी होनी चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने इस भूमिका में पूरी मेहनत और रियलिटी जोड़ी.

पर्सनल लाइफ
बता दें कि गुल ने 2011 में पायलट ऋषि अत्तारी से शादी की और 2018 में बेटे निहाल को जन्म दिया. वह सोशल मीडिया पर परिवार के साथ बाइक राइड, ट्रिप और फिटनेस एक्टिविटी शेयर करती रहती हैं. खुद भी वह लाइफरॉन्ग पायलट, मैराथन रनर और बाइकर हैं.

और पढ़ें
Published at : 03 Jan 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
Gul Panag
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में होने था बड़ा अटैक फिर FBI ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा, ISIS से जुड़े लिंक का भंडाफोड़
US में होने था बड़ा अटैक फिर FBI ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा, ISIS से जुड़े लिंक का भंडाफोड़
बॉलीवुड
TMMTMTTM Box Office Collection Day 9: शुक्रवार को कार्तिक-अनन्या की फिल्म का हुआ बुरा हाल, की अब तक की सबसे कम कमाई
शुक्रवार को कार्तिक-अनन्या की फिल्म का हुआ बुरा हाल, की अब तक की सबसे कम कमाई
मध्य प्रदेश
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
Advertisement

वीडियोज

Sansani:पत्नी के 'पार्टनर' पर पति का निशाना ! | Crime News
Bihar News: बांग्लादेशी बताकर युवक की पिटाई, Video Viral | ABP News
Janhit:ईरान में 'Gen-Z' का विद्रोह,सड़क पर उतरी युवा पीढ़ी ने हिला दी सत्ता की नींव! | IRAN
Janhit with Sheerin: पानी नहीं 'जहर' पी रहा है इंदौर ? | Indore Water Tragedy | Mohan Yadav
Janhit: Balochistan अब नहीं रहेगा Pakistan का हिस्सा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में होने था बड़ा अटैक फिर FBI ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा, ISIS से जुड़े लिंक का भंडाफोड़
US में होने था बड़ा अटैक फिर FBI ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा, ISIS से जुड़े लिंक का भंडाफोड़
बॉलीवुड
TMMTMTTM Box Office Collection Day 9: शुक्रवार को कार्तिक-अनन्या की फिल्म का हुआ बुरा हाल, की अब तक की सबसे कम कमाई
शुक्रवार को कार्तिक-अनन्या की फिल्म का हुआ बुरा हाल, की अब तक की सबसे कम कमाई
मध्य प्रदेश
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप यादव को हटाया गया, दूषित पानी से मौत पर एक्शन
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
फ़ुटबॉल
बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बचा लो, भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला
बिजनेस
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
भारत, जापान को पछाड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ऐ तरक्की की धूप तेरे दिन के उजाले में अंधेरा है
शिक्षा
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
मुंबई नगर निगम के पार्षदों को कितनी मिलती है सैलरी? जानें सुविधाओं की पूरी डिटेल
फूड
What Indians Ate On New Year: नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget