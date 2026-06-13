'मेरे कलेजे का टुकड़ा है...', गोविंदा की वाइफ का खुलासा, बताया किसके नाम करेंगी सारी प्रॉपर्टी

बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया हैं. उन्होंने वीडियो में अपने कलेजे के टुकड़े और प्रॉपर्टी के असली हकदार के बारे में बात की, जो अब चर्चा का विषय बन गया हैं.

किसके नाम होगी प्रॉपर्टी ?

हाल ही में सामने आए वीडियो में सुनीता ने अपने डॉग को गोद में लिया था और पैप्स से कहा, 'सारे प्रॉपर्टी इसके नाम पर करके जाऊंगी. चलो, इनको बोलो बाय बाय. मम्मा जा रही है, मेरा राजा बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है ये. आपलोग हमेशा देखते होंगे कि ये मुझे छोड़ने आता है न.'

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यूजर्स के रिएक्शन

सुनिता ने वीडियो में अपनी प्रॉपर्टी की बात अपने डॉग को लेकर कहा कि वो सब उसके नाम करेंगी. वहीं कमेंट में एक यूजर ने कहा, 'बढ़िया है.' दूसरे ने लिखा, 'बिलकुल.' वहीं कई लोग हार्ट और फायर इमोजी से प्यार बरसा रहे हैं.







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इस शो में नजर आ रही हैं सुनीता

बता दें कि सुनीता आहूजा इन दिनों 'मां हैं न' कुकिंग रियलिटी शो में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका अंदाज फैंस को पसंद आ रहा हैं. इस शो को शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही हैं, जिसमें तान्या मित्तल जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. वहीं बात करें गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की, तो उन्होंने 1987 में शादी की थी, हालांकि कई समय तक इसे छिपाकर रखा. जब उनकी बेटी टीना का जन्म हुआ, तब उन्होंने दुनिया को अपनी पत्नी से मिलवाया. इसके बाद उनके बेटे यशवर्धन का जन्म हुआ.

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