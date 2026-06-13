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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड25 साल बाद इतनी बदल गईं 'लगान' की गौरी, पहचानना भी मुश्किल, जानें फिल्मों से दूर क्या करती हैं

25 साल बाद इतनी बदल गईं 'लगान' की गौरी, पहचानना भी मुश्किल, जानें फिल्मों से दूर क्या करती हैं

Gracy Singh Look: 'लगान' की गौरी यानी ग्रेसी सिंह 25 सालों बाद चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में फिल्म की 25वीं एनिवर्सरी पर उनके लुक ने सभी का ध्यान खींच लिया हैं, जिसमें वो बहुत बदल चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: श्रेया शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 06:13 PM (IST)
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25 साल पहले आई आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' तो आप सभी को याद ही होगी. खासकर 'गौरी' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह उन पॉपुलर किरदारों में से एक हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी. हाल ही में 12 जून को फिल्म के 25 साल पूरे हुए, जिसमें फिल्म की पूरी टीम और स्टारकास्ट ने इसे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इसी बीच ग्रेसी सिंह की मौजूदगी ने भी सभी का दिल जीत लिया. अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. 

बहुत बदल गई हैं ग्रेसी सिंह

वीडियो में देखा जा सकता है कि उनका लुक 25 सालों में किया ज्यादा बदल चुका हैं. हालांकि आज भी उनके चेहरे की चमक और खूबसूरती कम नहीं हुई हैं. इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक पिंक कलर के खूबसूरत सूट में नजर आईं. साथ ही उनके लंबे घुंघराले बाल और सादगी ने एक बार फिर फैंस का ध्यान खींच लिया. 

 
 
 
 
 
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कमेंट सेक्शन में कई फैंस ने उनकी जमकर तारीफ की और लिखा, 'इनका ड्रेसिंग सेंस शानदार और सभ्य हैं.' तो दूसरे ने लिखा, 'इनमें मीनाक्षी शेषाद्रि की झलक दिखाई देती हैं.' वहीं एक ने लिखा, 'सिम्पली और सोबर'. दूसरे ने लिखा, 'इनकी स्माइल बहुत प्यारी हैं'.

25 साल बाद इतनी बदल गईं 'लगान' की गौरी, पहचानना भी मुश्किल, जानें फिल्मों से दूर क्या करती हैं
25 साल बाद इतनी बदल गईं 'लगान' की गौरी, पहचानना भी मुश्किल, जानें फिल्मों से दूर क्या करती हैं
25 साल बाद इतनी बदल गईं 'लगान' की गौरी, पहचानना भी मुश्किल, जानें फिल्मों से दूर क्या करती हैं
25 साल बाद इतनी बदल गईं 'लगान' की गौरी, पहचानना भी मुश्किल, जानें फिल्मों से दूर क्या करती हैं

ये भी पढ़ें: दिल चाहता है के 25 साल: 'ऐसा लगा जैसे फरहान...', सैफ अली खान ने की एक्टर की तारीफ

इन फिल्मों से बनाई पहचान

बता दें कि फिल्म रिलीज के समय ग्रेसी सिंह की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जिसमें उनके अभिनय को खूब पसंद किया गया था. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया हैं, जिसमें लगान, मुना भाई एम.बी.बी.एस., गंगाजल, अरमान, मुस्कान, देशद्रोही और ब्लू माउंट्स शामिल हैं. हालांकि सफलता मिलने के बाद भी उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं. बॉलीवुड के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, पंजाबी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया. 

फिल्मों को क्यों कहा अलविदा

साल 2013 में उन्होंने ब्रह्मकुमारी विश्व आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. इसके बाद भी उन्हें कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा गया, जिसमें संतोषी मां जैसे शोज शामिल हैं. हालांकि बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और आध्यात्मिक रास्ते पर चली गईं. फिर उन्हें कभी पर्दे पर नहीं देखा गया. 

ये भी पढ़ें: अनीत पड्डा और अहान पांडे ने कराया मैचिंग टैटू, फैंस हुए क्रेजी, शुरू हुई डेटिंग की चर्चा

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Published at : 13 Jun 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Lagaan Gracy Singh
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