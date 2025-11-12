बॉलीवुड को दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन और गोविंदा की मोस्ट आइकॉनिक फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' को रिलीज हुए 27 साल पूरे हो गए हैं. डेविड धवन के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी-एक्शन फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने दबल रोल में चोर-पुलिस बनकर दर्शकों को खूब हंसाया था. फिल्म के गाने, डायलॉग्स, गोविंदा-रवीना का रोमांस, और अमिताभ-गोविंदा की नोकझोंक खूब पसंद किया गया.

इन्हीं में से फिल्म का एक गाना था बड़े मियां छोटे मियां, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. इसी बीच गोविंदा का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बड़े मियां छोटे मियां गाने पर बच्चे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

गोविंदा ने किया बच्चे के साथ डांस

बता दें, गोविंदा का ये वायरल वीडियो टीवी शो सुपर डांसर 5 के फिनाले का है, जिसमें एक्टर गेस्ट बनकर पहुंचे थे. इसी दैरान कंटेस्टेंट सोमांश डंगवाल के साथ सुपरस्टार गोविंदा 27 साल पुराने गाने बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां... पर डांस करते हुए नजर आएं. दोनों की एनर्जी देख ऑडियंस ने भी गोविंदा के डांस पर जमकर सीटी बजाई.

फैंस का प्यार

गोविंदा के इस वायरल वीडियो को फैंस का भी खूब प्यार मिल रहा है. यूजर्स अलग अलग तरह के कमेंट्स करके उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करके लिखा ओल्ड इस गोल्ड तो वहीं दूसरे ने कहा यू आरे ऑलवेज माई फेवरेट.

गोविंदा का करियर

गोविंदा बॉलीवुड के मशहूर एक्टर हैं. उनका करियर 1986 में फिल्म 'इल्जाम' से शुरू हुआ था, जो एक एक्शन और डांस स्टार के रूप में उभरे. 1990 के दशक में, वे एक सक्सेजफुल कॉमेडी आइकन बने और कई फिल्मों में काम किया, जैसे 'राजा बाबू', 'कुली नंबर 1', 'हीरो नंबर 1', और 'बड़े मियाँ छोटे मियाँ'.



वहीं एक्टर काफी टाइम से पर्दे से दूर हैं उन्हें आखिरी बार 2019 में आई फिल्म रंगीला राजा के देखा गया था. बता दे कि, गोविंदा अब पूरे 6 साल के बाद जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म दुनियादारी को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी थी.