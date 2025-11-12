हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गोविंदा की पत्नी की 10 तस्वीरें, बयानों से पति को कर देती हैं परेशान

गोविंदा की पत्नी की 10 तस्वीरें, बयानों से पति को कर देती हैं परेशान

Govinda Wife 10 Photos: गोविंदा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. साथ ही उनकी पत्नी भी अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरती हैं. उनके दिए हर एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन जाते है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 11:42 AM (IST)
Govinda Wife 10 Photos: गोविंदा अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. साथ ही उनकी पत्नी भी अपने बेबाक बयानों से सुर्खियां बटोरती हैं. उनके दिए हर एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन जाते है.

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हमेशा अपने बिंदास अंदाज और बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अक्सर ऐसे बयान दे देती हैं, जिनसे सुर्खियां बन जाती हैं. वहीं, उनके बयानों से कई बार खुद गोविंदा भी हो जाते हैं परेशान.

1/10
गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से 11 मार्च 1987 को शादी की थी.
गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से 11 मार्च 1987 को शादी की थी.
2/10
उनके दो बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा.
उनके दो बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा.
3/10
गोविंदा और सुनीता की मुलाकात उनके मामा के घर पर हुई थी, जहाँ सुनीता अक्सर आती-जाती रहती थीं.
गोविंदा और सुनीता की मुलाकात उनके मामा के घर पर हुई थी, जहाँ सुनीता अक्सर आती-जाती रहती थीं.
4/10
बता दें, ये कपल अक्सर अपने रिश्ते को लेकर इंटरनेट पर चर्चो में रहता है.
बता दें, ये कपल अक्सर अपने रिश्ते को लेकर इंटरनेट पर चर्चो में रहता है.
5/10
कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन है. हालांकि दोनों ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा.
कहा जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन है. हालांकि दोनों ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा.
6/10
लेकिन सुनीता को अक्सर इंटरव्यूज में अपने पति गोविंदा को लेकर अफेयर्स पर बात करते देखा जाता है.
लेकिन सुनीता को अक्सर इंटरव्यूज में अपने पति गोविंदा को लेकर अफेयर्स पर बात करते देखा जाता है.
7/10
सुनीता कई बार अपने बेबाक बयान से दर्शकों को हैरान कर देती हैं.
सुनीता कई बार अपने बेबाक बयान से दर्शकों को हैरान कर देती हैं.
8/10
हाल ही में पिंकविला के साथ इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने साफ कहा कि स्टार की पत्नी होना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत मजबूत बनना पड़ा. एक स्टार की पत्नी को दिल को पत्थर का बनाना पड़ता है.'
हाल ही में पिंकविला के साथ इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने साफ कहा कि स्टार की पत्नी होना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत मजबूत बनना पड़ा. एक स्टार की पत्नी को दिल को पत्थर का बनाना पड़ता है.'
9/10
वहीं एक बार सुनीता ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया था. सुनीता ने कहा था ‘गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं. हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित. वो भी ऐसा ही है. पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपये चार्ज करता है.’
वहीं एक बार सुनीता ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया था. सुनीता ने कहा था ‘गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं. हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित. वो भी ऐसा ही है. पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपये चार्ज करता है.’
10/10
पत्नी सुनीता के इस बयान पर गोविंदा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर माफी मांगी थी.
पत्नी सुनीता के इस बयान पर गोविंदा ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर माफी मांगी थी.
Published at : 12 Nov 2025 11:42 AM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget