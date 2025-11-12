गोविंदा की पत्नी की 10 तस्वीरें, बयानों से पति को कर देती हैं परेशान

वहीं एक बार सुनीता ने पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में गोविंदा के पारिवारिक पंडित को लेकर बयान दिया था. सुनीता ने कहा था ‘गोविंदा ज्योतिषियों और पंडितों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं. हमारे घर में भी एक है, गोविंदा का पंडित (पुरोहित. वो भी ऐसा ही है. पूजाएं करवाता है और 2 लाख रुपये चार्ज करता है.’