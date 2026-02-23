वेटरन अभिनेता गोविंद नामदेव ने हाल ही में बॉलीवुड के सेट पर चल रही एक दिलचस्प परंपरा का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि अक्सर फिल्मों के सेट पर बड़े सितारों के लिए अलग और स्पेशल खाने की व्यवस्था की जाती है, जबकि बाकी कलाकार और क्रू मेंबर्स सामान्य भोजन करते हैं. यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसके तहत स्टार्स के लिए खास मेन्यू तैयार किया जाता है, जो केवल उनके लिए ही उपलब्ध होता है.

गोविंद नामदेव का खुलासा: अक्षय का टीम-फ्रेंडली रवैया

गोविंद नामदेव ने आगे बताया कि अक्षय कुमार ने इस नियम को तोड़ते हुए सभी के साथ वही खाना खाया जो पूरी यूनिट के लिए तैयार किया गया था. यह दर्शाता है कि अक्षय कुमार का व्यवहार सेट पर बेहद सादा और अनुशासित रहता है. उनकी यह सादगी और टीम के साथ बराबरी का रवैया इंडस्ट्री में भी चर्चा का विषय बन गया है.

अक्षय कुमार की तारीफ

गोविंद नामदेव ने कहा कि अक्षय कुमार न केवल समय के पाबंद हैं, बल्कि अपने सह-कलाकारों और क्रू मेंबर्स के साथ समान व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं. सेट पर उनका यह व्यवहार न केवल पेशेवर दृष्टिकोण को दर्शाता है, बल्कि टीम में एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल भी बनाता है.

सोशल मीडिया पर चर्चा

गोविंद नामदेव का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस और इंडस्ट्री के लोग अक्षय कुमार की सादगी और प्रोफेशनल रवैये की तारीफ कर रहे हैं. इस खुलासे ने इंडस्ट्री में न केवल स्टार्स के जीवन के पीछे की कहानियों को सामने लाया है, बल्कि यह दिखाया है कि सच्ची सादगी और टीम के प्रति सम्मान हमेशा सराहनीय होती है. अक्षय कुमार का यह रवैया फैंस और सहयोगियों दोनों के लिए प्रेरणा बन रहा है.