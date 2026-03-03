होली का त्यौहार कहीं पर 3 मार्च तो कहीं पर 4 मार्च को मनाया जा रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स आज के दिन यानी 3 मार्च को होली सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने भी आज के दिन होली खेली. दोनों एक्ट्रेसेज के साथ उनके बच्चे और पति भी साथ में होली खेलते नजर आए. दोनों का सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

नेहा- सोहा की होली मस्ती

बॉलीवुड सेलेब्स हर त्यौहार को बड़े ही मजेदार तरीके से मनाते हैं. होली का त्यौहार तो होता ही मस्तीभरा है, ऐसे में इस त्यौहार पर भी जमकर रंग लगाना और डांस करना तो बनता ही है. इसी तरह नेहा धूपिया और सोहा अली खान ने भी बड़े मजेदार अंदाज में होली खेली है. नेहा धूपिया, अंगद बेदी और बच्चों के साथ होली खेलती नजर आईं. इसी होली सेलिब्रेशन में सोहा अली खान, कुणाल खेमू और उनकी बेटी भी नजर आए, इन सभी ने काफी मजेदार अंदाज में होली खेली.

बच्चों की तरह लगाया एक दूसरे को रंग

नेहा धूपिया और सोहा अली खान ने बिलकुल बच्चों की तरह एक दूसरे को रंग लगाया और मस्ती की. नेहा धूपिया, सोहा के ऊपर पिचकारी से पानी डालती नजर आईं. तो वहीं सोहा अली खान नेहा के पीछे भागते हुए उन्हें रंग लगाती नजर आईं. इन दोनों के फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं.

बेस्ट फ्रेंड्स हैं नेहा और सोहा

बता दें कि नेहा धूपिया और सोहा अली खान एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं. दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ हर ओकेजन पर नजर आती हैं. कई पार्टीज और त्यौहारों पर दोनों साथ में मनाते हुए नजर आती हैं. इनके कई फोटोज और वीडियोज भी सामने आते रहते हैं. होली पर भी दोनों बच्चों के साथ बच्ची बनकर ही होली खेलती नजर आईं.