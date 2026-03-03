रामायण के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी! क्रिस्टोफर नोलन करेंगे फाइनल एडिट रिव्यू

नितेश तिवारी की 'रामायण' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर लगातार नए-नए अपडेट आ रहे है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि हॉलीवुड फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म के फाइनल एडिट को रिव्यू करने के लिए अप्रोच किया गया है.

मनी कंट्रोल के मुताबिक, खबरें हैं कि हॉलीवुड फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन से फिल्म के फाइनल एडिट को रिव्यू करने और फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में सुपरवाइज करने के लिए कहा गया है. खबरें ये भी हैं कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा क्रिस्टोफर नोलन को पोस्ट प्रोडक्शन रोल के लिए लेकर आ रहे हैं.

रामायण को लेकर नया अपडेट

क्रिस्टोफर नोलन के साथ 72 दिनों के लिए इस प्रोजेक्ट पर सिनमेटोग्राफर Hoyte van Hoytema भी काम करेंगे. अगस्त 2026 से काम शुरू करेंगे. दोनों फिल्म के टेक्निकल और विजुअल एलिमेंट पर काम करेंगे.

रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि क्रिस्टोफर नोलन की देखरेख में ऑस्कर-विनिंग एडिटर जेनिफर लेम क्रिस्टोफर फाइनल एडिट करेंगी. वहीं वैन होयटेमा IMAX स्क्रीन के लिए टेक्निकल मास्टरिंग और कलर ग्रेडिंग का काम देखेंगे. क्रिस्टोफर नोलन को कहानी पहले से पता है और वो फिल्म के फाइनल कट को हैंडल करेंगे. इस प्रोसेस में नितेश तिवारी उनके साथ होंगे और 22 अक्टूबर तक काम करेंगे. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

कब रिलीज होगी रामायण?

बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में होंगे. वहीं एक्ट्रेस सई पल्लवी मां सीता के रोल में होंगी. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे. वहीं सनी देओल हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, रकुल प्रीत जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म के लिए एक्टर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं. खबरें थीं कि रणबीर कपूर ने नॉनवेज तक खाना बंद कर दिय था. फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होगीय ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होने वाली है. फिल्म का दूसरी पार्ट दीवाली 2027 पर रिलीज होगा.