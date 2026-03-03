हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरामायण के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी! क्रिस्टोफर नोलन करेंगे फाइनल एडिट रिव्यू

रामायण के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी! क्रिस्टोफर नोलन करेंगे फाइनल एडिट रिव्यू

नितेश तिवारी की 'रामायण' ग्रैंड लेवल पर बन रही है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं और सई पल्लवी सीता मां के रोल में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Mar 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी की 'रामायण' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को लेकर लगातार नए-नए अपडेट आ रहे है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि  हॉलीवुड फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म के फाइनल एडिट को रिव्यू करने के लिए अप्रोच किया गया है. 

मनी कंट्रोल के मुताबिक, खबरें हैं कि हॉलीवुड फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन से फिल्म के फाइनल एडिट को रिव्यू करने और फिल्म को पोस्ट प्रोडक्शन में सुपरवाइज करने के लिए कहा गया है. खबरें ये भी हैं कि प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा क्रिस्टोफर नोलन को पोस्ट प्रोडक्शन रोल के लिए लेकर आ रहे हैं. 

रामायण को लेकर नया अपडेट

क्रिस्टोफर नोलन के साथ 72 दिनों के लिए इस प्रोजेक्ट पर सिनमेटोग्राफर Hoyte van Hoytema भी काम करेंगे. अगस्त 2026 से काम शुरू करेंगे. दोनों फिल्म के टेक्निकल और विजुअल एलिमेंट पर काम करेंगे. 

रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि क्रिस्टोफर नोलन की देखरेख में ऑस्कर-विनिंग एडिटर जेनिफर लेम क्रिस्टोफर  फाइनल एडिट करेंगी. वहीं वैन होयटेमा IMAX स्क्रीन के लिए टेक्निकल मास्टरिंग और कलर ग्रेडिंग का काम देखेंगे. क्रिस्टोफर नोलन को कहानी पहले से पता है और वो फिल्म के फाइनल कट को हैंडल करेंगे. इस प्रोसेस में नितेश तिवारी उनके साथ होंगे और 22 अक्टूबर तक काम करेंगे. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है. 

कब रिलीज होगी रामायण?

बता दें कि फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में होंगे. वहीं एक्ट्रेस सई पल्लवी मां सीता के रोल में होंगी. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे. वहीं सनी देओल हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं. फिल्म में अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, रकुल प्रीत जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म के लिए एक्टर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं. खबरें थीं कि रणबीर कपूर ने नॉनवेज तक खाना बंद कर दिय था. फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होगीय ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होने वाली है. फिल्म का दूसरी पार्ट दीवाली 2027 पर रिलीज होगा.

और पढ़ें
Published at : 03 Mar 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana Sai Pallavi Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रामायण के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी! क्रिस्टोफर नोलन करेंगे फाइनल एडिट रिव्यू
रामायण के रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी! क्रिस्टोफर नोलन करेंगे फाइनल एडिट रिव्यू
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO 5: 'द केरल स्टोरी 2' का चल गया जादू, मंगलवार को धुआंधार छाप रही नोट, जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
'द केरल स्टोरी 2' का चल गया जादू, मंगलवार को धुआंधार छाप रही नोट, जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
अबू धाबी से सुरक्षित लौटीं ईशा गुप्ता, फैंस का किया धन्यवाद, बोलीं- 'हालात मुश्किल थे, भगवान की कृपा रही'
अबू धाबी से सुरक्षित लौटीं ईशा गुप्ता, फैंस का किया धन्यवाद, बोलीं- 'हालात मुश्किल थे, भगवान की कृपा रही'
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें और कौन-कौन शामिल
BJP ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, नितिन नवीन और राहुल सिन्हा जाएंगे राज्यसभा, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
खामेनेई के प्रतिनिधि से इमरान मसूद ने की मुलाकात, बोले- दुश्मन की मौत पर भी बोलते हैं, ईरान तो हमारा दोस्त
विश्व
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
जंग के बीच UAE में फंसे भारतीयों के लिए इंडिया ने जारी की एडवाइजरी, जानें दूतावास ने आखिर क्या कहा?
क्रिकेट
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
‘कम से कम दो साल के लिए टीम से बाहर होने चाहिए', शाहिद अफरीदी ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को लेकर दिया बयान
बॉलीवुड
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
द केरला स्टोरी 2 की इलीगल ब्रॉडकॉस्टिंग पर लगाई रोक, मद्रास HC का केबल ऑपरेटरों को आदेश
विश्व
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
'अब इजरायल को अपना माई-बाप मान लें, नेतन्याहू ही...', PAK एक्सपर्ट को मुस्लिम देशों से क्यों करनी पड़ी ये अपील?
यूटिलिटी
क्या दिल्ली में पढ़ रहीं दूसरे राज्य की लड़कियों को मिलेगा लखपति बिटिया का फायदा, जानें नियम?
क्या दिल्ली में पढ़ रहीं दूसरे राज्य की लड़कियों को मिलेगा लखपति बिटिया का फायदा, जानें नियम?
शिक्षा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू कौन ज्यादा पढ़-लिखा? जानकर नहीं होगा यकीन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू कौन ज्यादा पढ़-लिखा? जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget