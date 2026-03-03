The Kerala Story 2 BO 5: 'द केरल स्टोरी 2' का चल गया जादू, मंगलवार को धुआंधार छाप रही नोट, जानें- 3 बजे तक का कलेक्शन
The Kerala Story 2 Box Office Day 5 Live updates: 'द केरल स्टोरी 2' ने मंडे टेस्ट में ठीक परफॉर्म किया. वहीं रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को भी ये अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है.
The Kerala Story 2 Box Office Day 5 Live updates: केरल हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ ने तय तारिख पर शुक्रवार को शाम को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. इस विवादित फिल्म की शुरुआत तो धीमी रफ्तार से हुई लेकिन फिर वीकेंड में इसने जबरदस्त उछाल लिया और शानदार कलेक्शन कर लिया. इसके हाद मंडे टेस्ट में भी फिल्म की परफॉर्मेंस ठीक रही है. अब जानते हैं रिलीज के 5वें दिन ये फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?
‘द केरला स्टोरी 2’ने चार दिनों में कितनी की कमाई? ( The Kerala Story 2 Box Office)
‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक अच्छा परफॉर्म किया है. विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा डायरेक्ट की गई यह फिल्म अपनी पिछली फिल्म साल 2023 में आई अदा शर्मा स्टारर द केरल स्टोरी जितनी कमाई नहीं कर पा रही है. इसके चार दिनों के कलेक्शन पर गौर करें तो
- ‘द केरला स्टोरी 2’ ने पहले दिन 75 लाख रुपये कमाए थे.
- दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई 5.20 फीसदी ग्रोथ के साथ 4.65 करोड़ रुपये रही.
- तीसरे दिन इस फिल्म ने 2.15 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 4.75 करोड़ रुपये कमाए.
- हालांकि चौथे दिन यानी मंडे को इस फिल्म ने 42.11 प्रतिशत की मंदी दिखाते हुए 2.75 करोड़ कमाए.
- इसी के साथ ‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ की चार दिनों की कुल कमाई 12.80 करोड़ रही.
‘द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड’ की 5वें दिन की कमाई ( The Kerala Story 2 Box Office Day 5)
‘द केरला स्टोरी 2’ रिलीज के पांचवें दिन यानी मंगलवार को अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है. इस फिल्म ने सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 2 बजे तक 0.76 करोड़ कमा लिए हैं. फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद अपडेट होंगे.
‘द केरला स्टोरी 2’ की मंगलवार की ऑक्यूपेंसी ( The Kerala Story 2 Occupancy)
‘द केरला स्टोरी 2’ की मंगलवार को मॉर्निंग शोज की हिंदी ऑक्यूपेंसी 8.55% दर्ज की गई है.
द केरल स्टोरी 2: कानूनी विवाद और रिलीज़
बता दें कि फिल्म की रिलीज को लेकर काफी कानूनी विवाद रहा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंज़ूरी मिलने के बाद केरल हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी. फिर एक सिंगल-जज बेंच ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी. हालांकि, हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने रिलीज़ के दिन पर लगी रोक हटा दी, और फिल्म तय समय पर रिलीज़ हुई.
द केरल स्टोरी 2 के बारे में
‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, सुमित गहलावत और अर्जन सिंह औजला लीड रोल में हैं. इसे कामाख्या नारायण सिंह ने निर्देशित किया है. वहीं इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है.
