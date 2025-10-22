कॉमेडियन असरानी ने निधन के 10 दिन पहले किया था डांस, अब इमोशनल कर रहा है ये वायरल वीडियो

दिग्गज एक्टर और मशहूर हास्य कलाकार गोवर्धन असरानी , जिन्हें सिर्फ असरानी के नाम से भी जाना जाता है, का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद 84 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस में गहरा शोक छा गया. उनके निधन के बाद अब एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि अस्रानी अपने निधन से केवल दस दिन पहले एक इवेंट में खुशी-खुशी नाचते हुए नजर आ रहे हैं.

निघन के 10 दिन पहले इवेंट में परफॉर्म करते दिखें

जैसे ही असरानी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर आई, उनके काम को याद करते हुए कई श्रद्धांजलि संदेश सामने आए. इनमें एक वीडियो भी है, जिसमें वह अपने निधन से केवल 10 दिन पहले एक इवेंट में डांस करते नजर आ रहे हैं.

गायिका पिंकी माइदासानी ने इंस्टाग्राम पर अस्रानी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक सिंधी गीत पर मंच पर पिंकी के साथ नजर आ रहे हैं. शुरुआत में असरानी को कुछ लोगों की मदद से खड़ा होते हैं, लेकिन बाद में वह खुशी-खुशी गीत पर नाचने लगते हैं.

वीडियो शेयर करते हुए पिंकी ने लिखा “सिर्फ 10 दिन पहले का आखिरी इवेंट, वह मंच पर थे और सिंधी धुनों पर नाच रहे थे. वाह! उन्होंने जिंदगी को पूरी तरह जीया, एक सच्चे रत्न कलाकार और हमारे अपने लेजेंड असरानी साहब“.

फैंस का प्यार

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि के संदेशों की बहार आ गई, जिसमें कई फैंस और फॉलोअर्स ने अस्रानी के जज़्बे की तारीफ की. कुछ फैंस ने उन्हें “एंटरटेनर” और “महान अभिनेता” याद किया. एक यूजर ने लिखा, “ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे.” तो वहीं दूसरे ने कहा, “वह हमारी मुस्कान थे.”

84 साल की उम्र में दुनिया को किया अलविदा

सोमवार को न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट किया, “अभिनेता-निर्देशक गोवर्धन असरानी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से ‘असरानी ’ कहा जाता है, का लंबी बीमारी के बाद आज मुंबई में निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार सांताक्रूज क्रिमेटोरियम में किया गया.

350 से अधिक फिल्मों में किया काम

पाँच दशकों से अधिक करियर में, असरानी हिंदी सिनेमा के सबसे प्यारे चेहरों में से एक बन गए. अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और एक्सप्रेसिव एक्टिंग के लिए मशहूर, उन्होंने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया. उनके कई यादगार रोल्स में से, 1975 की क्लासिक फिल्म शोले में जेल वार्डन का किरदार भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया.