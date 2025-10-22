सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म लव स्टोरी अगस्त के महीने में सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म सिनेमाघरों पर नहीं चल पाई लेकिन इसके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रेंट पर रिलीज कर दिया गया था लेकिन अब फैंस इसे फ्री में देख पाएंगे.

जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी में दो स्टेट की लव स्टोरी दिखाई गई है. फिल्म के रिलीज होने से पहले इसे लेकर लोगों में काफी बज था लेकिन रिलीज के वो बज नहीं मिला जिसकी मेकर्स को उम्मीद थी. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म को कब और कहां देख सकते हैं.

कब और कहां देख सकते हैं परम सुंदरी

परम सुंदरी को कुछ समय पहले प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था. मगर इसे फ्री में नहीं देख सकते थे आप इसे रेंट पर देख सकते थे. मगर अब प्राइम वीडियो पर 24 अक्टूबर से बिना रेंट के देख सकते हैं. हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अभी तक इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. परम सुंदरी को अब फैंस वीकेंड पर खूब एंजॉय कर पाएंगे.

ये है कहानी

फिल्म में दो अलग स्टेट के लोगों की कहानी दिखाई गई है. परम एक डेटिंग एप के जरिए अपनी सोलमेट को ढूंढने के लिए साउथ पहुंच जाते हैं. वो वहां पर कैसे अपनी सोलमेट से मिलते हैं और कैसे प्यार होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है.

परम सुंदरी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने इंडिया में 51.31 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 89.10 करोड़ की कमाई कर चुकी है. ये फिल्म अपना बजट निकाल पाई थी. परम सुंदरी 60 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी.

