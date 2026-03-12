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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ऐसी फिल्म आजतक नहीं बनी' अब बॉक्स ऑफिस पर 'प्रलय' लाएंगे रणवीर सिंह, 300 करोड़ है बजट

'ऐसी फिल्म आजतक नहीं बनी' अब बॉक्स ऑफिस पर 'प्रलय' लाएंगे रणवीर सिंह, 300 करोड़ है बजट

Pralay: रणवीर सिंह अब हंसल मेहता के साथ सिनेमाघरों में ‘प्रलय’ लाने की तैयारी कर रहे हैं. इस अपकमिगं फिलम को रणवीर सिंह की सबसे महंगी सोलो फिल्म बताया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Mar 2026 07:25 AM (IST)
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 ‘धुरंधर’ की सुपर सक्सेस बाद, अब रणवीर सिंह अपनी अगली फिल्म के लिए तैयार हैं, जिसे उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक कहा जा रहा है. दअसल एक्टर ‘प्रलय’ में नजर आएंगे. ये कोविड-19 के दौरान सेट एक ज़ॉम्बी ड्रामा है, जिसे जय मेहता डायरेक्ट करेंगे. इस अपकमिंग फिल्म से हंसल मेहता जॉनर स्टोरीटेलिंग पर बड़ा दांव लगा रहे हैं. यह उनके प्रोडक्शन बैनर ट्रू स्टोरी फिल्म्स के बढ़ते हुए स्लेट का हिस्सा है और ये एक पोस्ट-एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी सर्वाइवल थ्रिलर बताई जा रही है.

 जय मेहता द्वारा डायरेक्टेड और रणवीर सिंह के बैनर मां कसम फिल्म्स के साथ कोलेबोरेशन में प्रोड्यूस की गई, ‘प्रलय’ में एक्शन और हॉरर एलिमेंट्स को मिलाकर मुश्किल हालात में सर्वाइवल और इंसानी रिश्तों पर फोकस करने की उम्मीद है.

‘ऐसी फिल्म कभी नहीं आई’
गौरतलब है कि मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में जॉम्बी-बेस्ड कहानियों को शायद ही कभी बड़े लेवल पर दिखाया गया हो, ऐसे में ‘प्रलय’ मौजूदा फिल्म लैंडस्केप में एक अनोखी चीज़ बन गई है. फिल्म के बारे में बात करते हुए, हंसल मेहता ने कहा कि टीम का मकसद जॉनर स्टोरीटेलिंग के मामले में कुछ अलग करने की कोशिश करना है उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी फिल्म है जैसी इंडिया में पहले कभी नहीं बनी. उन्होंने ये भी कहा कि आइडिया ज़ॉम्बी फॉर्मेट को इंडियन सेटिंग और इमोशनल कोर के साथ पेश करना है.

हालांकि रणवीर सिंह के कैरेक्टर के बारे में डिटेल्स अभी सीक्रेट हैं, लेकिन एक्टर के शामिल होने से प्रोजेक्ट में दिलचस्पी बढ़ गई है. अलग-अलग जॉनर में अलग-अलग रोल निभाने के लिए जाने जाने वाले रणवीर सिंह के एक सर्वाइवल थ्रिलर में शामिल होने से फिल्म को लेकर उम्मीद और बढ़ गई है.

300 करोड के बजट में बन रही ‘प्रलय’
बड़े लेवल पर एक्शन और गहरे ह्यूमन ड्रामा से भरपूर, ‘प्रलय’ एक ऐसे परिवार की कहानी है जो मुश्किलों में फंसा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खबर है कि यह फिल्म 300 करोड़ रुपये के बड़े बजट पर बनी है, और सिंह के करियर की सबसे महंगी सोलो फिल्म है.  हालांकि ‘धुरंधर’ को और भी बड़े लेवल पर बनाया गया था, लेकिन इसके दो-पार्ट वाले फॉर्मेट ने खर्च बांट लिया.

‘प्रलय’ की शूटिंग और कास्ट
‘प्रलय’ की शूटिंग मई या जून 2026 के आसपास शुरू होने वाली है, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि कल्याणी प्रियदर्शन इसमें फीमेल लीड रोल निभाएंगी, जो उनका बॉलीवुड डेब्यू होगा. यह ज़ॉम्बी थ्रिलर एक शादीशुदा जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है जो मुंबई के एक डायस्टोपियन वर्जन में ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष करते दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट अभी से पीक पर है.

Published at : 12 Mar 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Hansal Mehta Pralay Ranveer SIngh
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