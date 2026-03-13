'द लंचबॉक्स' फेम एक्ट्रेस निम्रत कौर ने झेली थीं फाइनेंशियल स्ट्रगल, आज है करोड़ों की मालकिन

बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्रत कौर 13 मार्च को 44 साल की हो जाएंगी. फिल्म 'द लंचबॉक्स' से पहचान बनाने वाली निम्रत ने बीते साल एक इंटरव्यू में अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि मुंबई में करियर शुरू करते समय कई ऐसे दिन आए, जब वह उदास और कन्फ्यूज रहती थीं. उन्हें हमेशा चिंता में रहती थी कि आगे काम मिलेगा या नहीं और अगली कमाई कब होगी.

चार-पांच साल तक किया थिएटर

साल 2025 में स्क्रीन के 'डियर मी सीजन 2' में बातचीत के समय निम्रत कौर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद कर बताया था कि जब वह मुंबई आई थीं, तब उनके मन में कई तरह के सवाल थे. उन्हें यह भी नहीं पता था कि एक्टिंग से वो अपनी जिंदगी चला पाएंगी या नहीं. हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ म्यूजिक वीडियो और विज्ञापन में काम मिल गया था. इसके साथ-साथ उन्होंने करीब चार से पांच साल तक थिएटर भी किया. लेकिन उस समय काम की कोई गारंटी नहीं होती थी, इसलिए मन में हमेशा डर बनी रहती थी.

पैसों को लेकर डिप्रेशन में थी निम्रत

निम्रत ने आगे बताया कि एक समय ऐसा आया, जब उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी. थिएटर करते वक्त उनका बैंक बैलेंस बहुत कम हो गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा. कई बार वो वापस घर लौटने का सोचती थी. लेकिन उस हालत में घर लौटना उनके लिए शर्मिंदगी भरा था. कई दिन ऐसे भी थे जब वो अकेलापन महसूस करती थीं, रोती थीं और खुद को कमजोर महसूस करती थीं. हालांकि उनके अंदर से आवाज आती थी कि हार नहीं माननी है और आगे बढ़ते रहना है.

सोशल मीडिया पर सोच-समझकर रिएक्ट करती है निम्रत

निम्रत कौर ने यह भी कहा कि लोग समझते हैं कि वह बहुत मजबूत हैं और किसी भी आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होतीं, लेकिन सच्चाई अलग है. आज के समय में सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण किसी भी बात को अलग तरीके से पेश किया जा सकता है. इसलिए अब वह सोच-समझकर ही रिएक्शन देती हैं और वही मुद्दे चुनती हैं जिन पर बोलना जरूरी होता है. निम्रत का मानना है कि हर किसी को उनकी निजी भावनाओं तक पहुंचने का अधिकार नहीं है. बता दें, साल 2024 की वन इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपये है. हालांकि शोहरत मिलने के बावजूद निम्रत अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखना पसंद करती हैं.