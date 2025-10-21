असरानी के निधन से दुखी अक्षय कुमार, बोले- कुछ समय पहले ही हम मिले थे, शब्द नहीं हैं मेरे पास

दिग्गज एक्टर गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे. दीवाली के दिन एक्टर का निधन हो गया. गोवर्धन असरानी 84 साल के थे. उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्टर अक्षय कुमार ने भी उन्होंने याद किया है और उनके निधन पर शोक जताया.

अक्षय कुमार ने लिखा ये पोस्ट

अक्षय कुमार ने असरानी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा- असरानी जी के जाने से बहुत दुखी हूं. फिल्म शूट हैवान के सेट पर कुछ समय पहले हमने एक-दूसरे को गले लगाया था. बहुत प्यारे इंसान थे. उनकी गजब की कॉमिक टाइमिंग थी. मेरी सारी कल्ट फिल्म हेरा फेरी से भागम भाग से दे दना दन, वेलकम और अभी रिलीज नहीं हुई भूत बंगला और हैवान में...मैंने काम किया है और बहुत कुछ सीखा है. हमारे देश के लिए कितना बड़ा नुकसान है. असरानी सर भगवान आप पर आशीवार्द बनाए रखे. आपने लाखों-करोड़ों लोगों को हंसाया है. ओम शांति.

Speechless with grief at the passing of Asrani ji. We had just shared the warmest of hugs just a week back at the shoot of Haiwaan. Bahot pyare insaan the…he had the most legendary comic timing. From all my cult films Hera Pheri to Bhagam Bhag to De Dana Dan, Welcome and now our… pic.twitter.com/yo7wXnGO1Z — Akshay Kumar (@akshaykumar) October 20, 2025

बता दें कि अक्षय कुमार और असरानी ने साथ में वेलकम, हेरा फेरी, भूल भुलैया, दे दना दन, खट्टा मीठा, भागम भाग, आवारा पागल दीवाना, दीवाने हुए पागल, इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी कई फिल्में की हैं. दोनों की जोड़ी कॉमेडी में धमाल मचा देती थी.

असरानी अपने काम को लेकर काफी सीरियस थे. 84 साल की उम्र में भी वो लगातार काम कर रहे थे. उन्होंने कई कॉमेडी फिल्में दी हैं. एक्टिंग के अलावा उन्होंने डायरेक्शन में भी हाथ आजमाया है. उन्होंने गुजराती फिल्म Amadavad no Rikshavaro को डायरेक्ट किया है. वहीं उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मेमसाब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्में भी डायरेक्ट की हैं.