धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं? 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ ये सवाल

धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं? 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ ये सवाल

धर्मेंद्र को गूगल पर लोगों ने बहुत सर्च किया. धर्मेंद्र के सर्च ने बिहार इलेक्शन के सर्च को भी पीछे छोड़ दिया. आइए जानते हैं धर्मेंद्र को लेकर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 04 Dec 2025 02:59 PM (IST)
गूगल ने 2025 के सबसे ज्यादा सर्च किए गए न्यूज इवेंट की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में महा कुंभ मेले के बाद धर्मेंद्र सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं. आइए जानते हैं टॉप 5 सर्च किए गए न्यूज इवेंट के बारे में. साथ ही धर्मेंद्र को लेकर गूगल पर लोगों ने क्या-क्या सर्च किया.

2025 के टॉप 5 सर्च किए गए न्यूज इवेंट

पहले नंबर पर सबसे ज्यादा महा कुंभ मेला सर्च किया गया. इसके बाद दूसरे नबंर पर धर्मेंद्र को सर्च किया गया. तीसरे नंबर पर बिहार इलेक्शन रिजल्ट को सर्च किया गया. चौथे नंबर पर इंडिया पाकिस्तान न्यूज सर्च की गई. पांचवें नंबर पर दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट सर्च किया गया.
धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं? 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ ये सवाल

धर्मेंद्र को लेकर गूगल पर किया गया ये सर्च

धर्मेंद्र को लेकर पांच चीजें सबसे ज्यादा सर्च गईं. सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते थे कि धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं. दरअसल, धर्मेंद्र के निधन से 10-15 पहले ही उनकी मौत की खबरें आई थी, जिसे हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सिरे से खारिज किया था. वो मीडिया पर काफी गुस्सा भी हुई थीं.

दूसरे नंबर पर धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट सर्च की गई. तीसरे नंबर पर धर्मेंद्र की न्यूज अपडेट सर्च किया गया. चौथे नबंर पर लोगों ने सर्च किया कि क्या धर्मेंद्र आज जिंदा हैं. इसके अलावा लोगों ने धर्मेंद्र की मौत का कारण भी सर्च किया.


धर्मेंद्र जिंदा हैं या नहीं? 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च हुआ ये सवाल

बता दें कि 24 नवंबर को धर्मेंद्र का निधन हुआ था. धर्मेंद्र अपने आखिरी समय में काफी बीमार थे. उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भी रखा गया था. धर्मेंद्र कई दिन हॉस्पिटल में रहे. उन्हें वेंटीलेटर पर भी शिफ्ट किया गया था. जब वो हॉस्पिटल में थे तभी उनकी डेथ की फक खबरें आई थीं. हालांकि, फैमिली ने इन खबरों को गलत बताया. इसके बाद देओल फैमिली धर्मेंद्र को घर ले आई थी. इसके बाद घर से ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट हुआ और 24 नंवबर को उनका निधन हो गया. 3 दिसंबर 2025 को धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई.

Published at : 04 Dec 2025 02:56 PM (IST)
Dharmendra Google Search
