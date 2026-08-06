'गोलमाल 5' की रिलीज डेट आई सामने, प्रभास की 'फौजी' से होगा क्लैश?

अजय देवगन की इन दिनों 'धमाल 4' थिएटर में लगी है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच उनकी अपकमिंग फिल्म 'गोलमाल 5' को लेकर खबरें सामने आ रही हैं. पहले 4 दिसंबर को अजय की ही फिल्म 'रेंजर' रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब रेंजर की जगह फिल्म 'गोलमाल 5' के आने की खबरें हैं.

'गोलमाल 5' की रिलीज डेट

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'गोलमाल 5' दिसंबर महीने में रिलीज हो सकती है. अगर फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हुई तो इसका क्लैश प्रभास की फिल्म 'फौजी' के साथ होगा. 'फौजी' 3 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी. एक तरफ 'गोलमाल 5' कॉमेडी से भरपूर होगी. वहीं 'फौजी' एक्शन से भरपूर होगी. 'फौजी' को हनु राघवपुडी ने डायरेक्ट किया है. ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा है. प्रभास और अजय-अक्षय की फिल्म का क्लैश काफी खास है. क्योंकि दोनों ही फिल्मों की अपनी ऑडियंस है.

बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

'गोलमाल 5' की रिलीज के रूमर्स की मेकर्स ने बताई सच्चाई

बता दें कि 'गोलमाल 5' के 5 दिसंबर को रिलीज होने के रूमर्स फैलने के बाद रोहित शेट्टी पिक्चर्स के स्पोकपर्सन ने स्टेटमेंट जारी कर सारी सच्चाई बताई हैं. स्टेटमें में कहा गया है, " हमें अपनी आने वाली फिल्म 'गोलमाल 5' की रिलीज डेट के बारे में कुछ अटकलें सुनने को मिली हैं, हम क्लियर करना चाहते हैं कि ये खबरें पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद हैं.

हमारी पूरी टीम अभी दर्शकों के लिए एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाने पर पूरा फोकस कर रही है और हम सही समय पर ऑफिशियल जानकारी शेयर करने के लिए एक्साइटेड हैं. फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी, जिसमें इसकी रिलीज डेट भी शामिल है, केवल हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के जरिए ही दी जाएगी."

हम मीडिया के सदस्यों से गुजारिश करते हैं कि वे गुमराह करने वाली जानकारी न छापें और न ही फैलाएं. हम आपके लगातार सहयोग और साथ के लिए आभारी हैं."

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एक तरफ गोलमाल 5 में अक्षय-अजय जैसे स्टार्स, रोहित शेट्टी का डायरेक्शन और सक्सेसफुल गोलमाल फ्रेंचाइजी का पांचवां पार्ट. वहीं फौजी में प्रभास का स्टारडम ही काफी है. दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की खबरें हैं.

फिल्म 'गोलमाल 5' में दिखेंगे ये स्टार्स

'गोलमाल 5' की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है. फिल्म में इस बार अक्षय कुमार भी नजर आएंगे. फिल्म का फर्स्ट लुक वीडियो सामने आ चुका है. इसमें अक्षय कुमार को बाल्ड लुक में देखा गया. वहीं वो अजय देवगन को किस करते भी दिखे. फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार के अलावा श्रेयस तलपड़े, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म में अक्षय और अजय की जोड़ी को देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. फिल्म के पहले 4 पार्ट आ चुके हैं. सभी पार्ट्स को फैंस ने बहुत पसंद किया. रोहित शेट्टी ने फिल्मों को डायरेक्ट किया. रोहित शेट्टी की फिल्मों की भी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है. उनकी कॉमेडी और एक्शन फिल्में छा जाती हैं.

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अजय देवगन के पास हैं ये फिल्में

अजय देवगन के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो 2025 में उनकी 'आजाद' और 'सन ऑफ सरदार 2' रिलीज हुई थी. दोनों फिल्मों को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. अब 2026 में वो 'धमाल 4' से धमाका कर रहे हैं. उनके हाथ में 'दृश्यम 3' है. इस फिल्म को लेकर भी जबरदस्त चर्चा है. ये 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की आखिरी फिल्म है. फिल्म 3 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी. इसके बाद गोलमाल 5 रिलीज होगी. इसके अलावा उनके हाथ में 'चौहान' भी है. फिल्म अगले साल अक्टूबर में रिलीज होगी. फिल्म का फर्स्ट लुक भी सामने आया.

वहीं प्रभास की फिल्मों की बात करें तो पिछली बार वो 'द राजा साब' में नजर आए थे. इस फिल्म को भी खास रिस्पॉन्स नहीं मिला. ये फिल्म फ्लॉप रही थी. अब उनके हाथ में 3 और फिल्में हैं. वो 'फौजी' के अलावा 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2898 एडी: पार्ट 2' में दिखेंगे.