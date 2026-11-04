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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की आवाज में मातृभूमि का गाना ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ रिलीज, चित्रांगदा संग जमेगी केमेस्ट्री

सलमान खान की आवाज में मातृभूमि का गाना ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ रिलीज, चित्रांगदा संग जमेगी केमेस्ट्री

मेकर्स ने सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का गाना ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ रिलीज कर दिया है. गाने को सलमान खान ने अपनी आवाज दी है. इस गाने में उनके साथ चित्रांगदा सिंह बेहद ग्लैमरलस अवतार में दिखाई देंगी.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 04 Nov 2026 09:54 AM (IST)
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सलमान की मच अवेटेड फिल्म मातृभूमि का गाना ‘तेरी सेक्सी ब्यूटी’ रिलीज कर दिया गया है. ये गाना आज अर्ली मॉर्निंग रिलीज करके मेकर्स ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. सलमान खान मे खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए गाना रिलीज होने की जानकारी दी है. इस गाने में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं.

खास बात ये है कि इस गाने को खुद सलमान खान ने गाया है. इस गाने में उनकी को-सिंगर मुस्कान रही हैं. वहीं इस गाने का म्यूजिक साजिद खान ने तैयार किया है. इस गाने के बोल भी साजिद ने ही लिखे हैं.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 04 Nov 2026 09:54 AM (IST)
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