रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 5 नवंबर को रिलीज होने वाली इस मेगा बजट फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच रामानंद सागर के मशहूर शो 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने फिल्म को लेकर अपनी राय रखी है.

सुनील ने फिल्म के मेकर्स और कलाकारों की तारीफ की, लेकिन उन्हें इसका म्यूजिक पसंद नहीं आया. उनका कहना है कि फिल्म के कुछ गानों में भारतीय संस्कृति और स्थानीय संगीत की झलक कम नजर आती है. चलिए जानते हैं कि उन्होंने फिल्म को लेकर क्या कहा.

सुनील लहरी ने शेयर किया वीडियो

सुनील लहरी ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो फिल्म 'रामायण' को लेकर अपनी बात रखते नजर आए. सुनील ने कहा, 'जय श्रीराम दोस्तों. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' बहुत जल्द दर्शकों के सामने आने वाली है. कई लोगों ने कहा कि मुझे भी इस फिल्म पर अपनी राय रखनी चाहिए. शायद इसलिए क्योंकि एक समय मैं भी 'रामायण' का हिस्सा था. वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है.'

सुनील लहरी ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है. मैं न तो कोई रिसर्चर हूं और न ही इस विषय का जानकार. मैं इस महाकाव्य का आलोचक कैसे हो सकता हूं? मैं बस इतना कहूंगा कि ये एक महान महाकाव्य है. सिर्फ हम भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए.'

नई रणबीर कपूर वाली रामायण के बारे में कई लोगों ने मेरे विचार मेरी आलोचना जाननी चाही, तो देखिए और जानिये क्या है मेरे विचार... Many people wanted to know my views and opinion about the new Ramayana, so check out what's my views & opinion On new Ramayan https://t.co/hqm3YIaJtY — Sunil lahri (@LahriSunil) November 3, 2026

फिल्म के म्यूजिक से निराश हैं सुनील लहरी

सुनील लहरी ने फिल्म के संगीत को लेकर भी अपनी राय रखी. फिल्म में एआर रहमान और हंस जिमर जैसे बड़े संगीतकारों ने साथ काम किया है, लेकिन सुनील को अब तक सुने गए कुछ गाने उम्मीद के मुताबिक नहीं लगे. उन्होंने कहा, 'इस महाकाव्य में संगीत की बहुत अहम भूमिका है. एक तरह से ये इसकी रीढ़ है. फिल्म के कुछ गानों में जो संगीत मैंने सुना है, उसकी कुछ धुनों ने मुझे थोड़ा निराश किया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि गानों के संगीत में स्थानीय रंग भी होना चाहिए. चाहे वो मिथिला का हो या अयोध्या का, वहां की संस्कृति और पहचान संगीत में सुनाई देनी चाहिए. मैं इस विषय का जानकार नहीं हूं, लेकिन एक अच्छे श्रोता के तौर पर ये मेरी राय है.'

मेकर्स और कलाकारों पर जताया भरोसा

सुनील लहरी ने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और पूरी टीम की तारीफ भी की. उन्होंने कहा, 'हमारी संस्कृति, मूल्य, भावनाएं और विश्वास इस विरासत का हिस्सा हैं. हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा भरोसा है कि नितेश जी बहुत अच्छे निर्देशक हैं. उन्होंने पहले भी अच्छी फिल्में बनाई हैं. इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकार बहुत प्रतिभाशाली हैं. सभी ने मिलकर मेहनत की है और एक अच्छी फिल्म बनाई होगी.'

आखिर में उन्होंने फिल्म की सफलता की कामना करते हुए कहा, 'मैं इस फिल्म, इसके सभी कलाकारों और मेकर्स का दिल से आभार व्यक्त करता हूं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये फिल्म बहुत सफल हो. ये बहुत बड़े बजट की फिल्म है और इसकी सफलता जरूरी है, क्योंकि इससे कई लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है. जय श्री राम.'

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दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म 'रामायण'

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' भारतीय महाकाव्य पर आधारित है. इस मेगा बजट फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का संगीत एआर रहमान और हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हंस जिमर ने तैयार किया है. करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट 5 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है.