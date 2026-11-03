ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड‘किंग’ में फिर साथ दिखेंगे शाहरुख-दीपिका, कई फिल्मों में रोमांस और एक्शन से जीत चुके हैं फैंस का दिल!

‘किंग’ में फिर साथ दिखेंगे शाहरुख-दीपिका, कई फिल्मों में रोमांस और एक्शन से जीत चुके हैं फैंस का दिल!

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी अब फिल्म ‘किंग’ में फिर साथ नजर आएगी. इससे पहले दोनों ओम शांति ओम से लेकर जवान तक कई फिल्मों में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2026 06:39 PM (IST)
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी अब फिल्म ‘किंग’ में फिर साथ नजर आएगी. इससे पहले दोनों ओम शांति ओम से लेकर जवान तक कई फिल्मों में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं.

ओम शांति ओम से शुरू हुआ शाहरुख और दीपिका का साथ, चेन्नई एक्सप्रेस से पठान तक दोनों ने दीं कई हिट फिल्में. अब ‘किंग’ में फिर दिखेगी इनकी शानदार जोड़ी.

1/7
बॉलीवुड के मशहूर कलाकार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी है ऐसे है जिससे लोग हमेशा परदे पर देखना पसंद करते हैं . 2007 में दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और उनका सफर आज भी जारी है. दोनों ने अपनी फिल्मों में रोमांस, एक्शन और शानदार केमिस्ट्री से खूब धमाल मचाया है.
बॉलीवुड के मशहूर कलाकार शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी है ऐसे है जिससे लोग हमेशा परदे पर देखना पसंद करते हैं . 2007 में दोनों ने साथ काम करना शुरू किया और उनका सफर आज भी जारी है. दोनों ने अपनी फिल्मों में रोमांस, एक्शन और शानदार केमिस्ट्री से खूब धमाल मचाया है.
2/7
फिल्म 'ओम शांति ओम' में दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म में दीपिका पादुकोण ने शांतिप्रिया का किरदार निभाया था , जबकि शाहरुख खान ने ओम प्रकाश मखीजा का किरदार निभाया था . दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया था.
फिल्म 'ओम शांति ओम' में दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म में दीपिका पादुकोण ने शांतिप्रिया का किरदार निभाया था , जबकि शाहरुख खान ने ओम प्रकाश मखीजा का किरदार निभाया था . दोनों की शानदार केमिस्ट्री ने पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीत लिया था.
3/7
अपनी पहली फिल्म के छह साल बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने रोहित शेट्टी की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में साथ काम किया था . फिल्म में दीपिका मीनाम्मा का किरदार निभाया और शाहरुख खान ने राहुल का किरदार निभाया था. दोनों की मजेदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार केमिस्ट्री ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी हिट बना दिया था.
अपनी पहली फिल्म के छह साल बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने रोहित शेट्टी की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' में साथ काम किया था . फिल्म में दीपिका मीनाम्मा का किरदार निभाया और शाहरुख खान ने राहुल का किरदार निभाया था. दोनों की मजेदार कॉमिक टाइमिंग और शानदार केमिस्ट्री ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी हिट बना दिया था.
4/7
डायरेक्टर फराह खान की डायरेक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' में शाहरुख खान ने चार्ली का किरदार निभाया और दीपिका पादुकोण ने मोहिनी का किरदार निभाया था. फिल्म में दोनों का डांस और मस्ती से भरे गानों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. वहीं, रोमांटिक गाने 'मनवा लागे' में भी दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी .
डायरेक्टर फराह खान की डायरेक्शन में बनी फिल्म 'हैप्पी न्यू ईयर' में शाहरुख खान ने चार्ली का किरदार निभाया और दीपिका पादुकोण ने मोहिनी का किरदार निभाया था. फिल्म में दोनों का डांस और मस्ती से भरे गानों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. वहीं, रोमांटिक गाने 'मनवा लागे' में भी दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई थी .
5/7
2014 की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के कई साल बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पठान में भी साथ नज़र आए थे . इस स्पाई थ्रिलर में शाहरुख खान ने पठान का किरदार निभाया और दीपिका पादुकोण ने रुबीना का किरदार निभाया था . दोनों ने सीक्रेट एजेंट बनकर अपने एक्शन से पर्दे पर खूब धमाल मचाया. फिल्म ने दुनियाभर में कई रिकॉर्ड भी बनाए.
2014 की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के कई साल बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पठान में भी साथ नज़र आए थे . इस स्पाई थ्रिलर में शाहरुख खान ने पठान का किरदार निभाया और दीपिका पादुकोण ने रुबीना का किरदार निभाया था . दोनों ने सीक्रेट एजेंट बनकर अपने एक्शन से पर्दे पर खूब धमाल मचाया. फिल्म ने दुनियाभर में कई रिकॉर्ड भी बनाए.
6/7
एटली की फिल्म 'जवान' में दीपिका पादुकोण बहुत स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थीं. फिल्म में दीपिका पादुकोण ने ऐश्वर्या का किरदार निभाया था और शाहरुख खान ने विक्रम राठौड़ के साथ उनके इमोशनल और रोमांटिक सीन कहानी का खास हिस्सा बने. कम स्क्रीन टाइम के बावजूद भी दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का ध्यान खींचा.
एटली की फिल्म 'जवान' में दीपिका पादुकोण बहुत स्पेशल अपीयरेंस में नज़र आई थीं. फिल्म में दीपिका पादुकोण ने ऐश्वर्या का किरदार निभाया था और शाहरुख खान ने विक्रम राठौड़ के साथ उनके इमोशनल और रोमांटिक सीन कहानी का खास हिस्सा बने. कम स्क्रीन टाइम के बावजूद भी दोनों की जोड़ी ने दर्शकों का ध्यान खींचा.
7/7
अब फिल्म किंग में दोनों साथ नज़र आने वाले हैं. दोनों को फिर से पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म के गाने 'तू मिल जाए' से उनकी जोड़ी की झलक भी सामने आ चुकी है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस एक्शन से भरपूर फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को कितना पसंद आती है.
अब फिल्म किंग में दोनों साथ नज़र आने वाले हैं. दोनों को फिर से पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं. फिल्म के गाने 'तू मिल जाए' से उनकी जोड़ी की झलक भी सामने आ चुकी है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस एक्शन से भरपूर फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को कितना पसंद आती है.
Published at : 03 Nov 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
शाहरुख खान

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Box Office Prediction: ओपनिंग डे पर 'रामायण' लाएगी सुनामी, बनेगी 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन: ओपनिंग डे पर 'रामायण' लाएगी सुनामी, बनेगी 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर
मनोरंजन
शाहरुख की 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' ने रचा इतिहास, एक दिन में मिले 40 मिलियन व्यूज
शाहरुख की 'किंग' के गाने 'तू मिल जाए' ने रचा इतिहास, एक दिन में मिले 40 मिलियन व्यूज
मनोरंजन
इंजीनियरिंग में हुए फेल, खाने तक के नहीं थे पैसे, ऐसा है 'रामायण' के लक्ष्मण रवि दुबे का स्ट्रगल
इंजीनियरिंग में हुए फेल, खाने तक नहीं थे पैसे, ऐसा है 'रामायण' के लक्ष्मण रवि दुबे का स्ट्रगल
मनोरंजन
मां के लिए इमोशनल हुईं शोएब इब्राहिम की बहन, बोलीं- पत्नी के तौर पर सोचूं तो तकलीफ होती है
मां के लिए इमोशनल हुईं शोएब इब्राहिम की बहन, बोलीं- पत्नी के तौर पर सोचूं तो तकलीफ होती है
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
दीपोत्सव की रोशनी में माटी के पुजारियों का सम्मान
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
बिहार
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
न्यूज़
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
क्रिकेट
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
इंडिया
पड़ोसी बांग्लादेश में भड़की हिंसा से अलर्ट मोड में भारत, जानें विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
पड़ोसी बांग्लादेश में भड़की हिंसा से अलर्ट मोड में भारत, जानें विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
ऑटो
Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स
Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स
एग्रीकल्चर
Dairy Subsidy: 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget