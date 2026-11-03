‘किंग’ में फिर साथ दिखेंगे शाहरुख-दीपिका, कई फिल्मों में रोमांस और एक्शन से जीत चुके हैं फैंस का दिल!

2014 की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के कई साल बाद शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पठान में भी साथ नज़र आए थे . इस स्पाई थ्रिलर में शाहरुख खान ने पठान का किरदार निभाया और दीपिका पादुकोण ने रुबीना का किरदार निभाया था . दोनों ने सीक्रेट एजेंट बनकर अपने एक्शन से पर्दे पर खूब धमाल मचाया. फिल्म ने दुनियाभर में कई रिकॉर्ड भी बनाए.