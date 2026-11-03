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‘किंग’ में फिर साथ दिखेंगे शाहरुख-दीपिका, कई फिल्मों में रोमांस और एक्शन से जीत चुके हैं फैंस का दिल!
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी अब फिल्म ‘किंग’ में फिर साथ नजर आएगी. इससे पहले दोनों ओम शांति ओम से लेकर जवान तक कई फिल्मों में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं.
ओम शांति ओम से शुरू हुआ शाहरुख और दीपिका का साथ, चेन्नई एक्सप्रेस से पठान तक दोनों ने दीं कई हिट फिल्में. अब ‘किंग’ में फिर दिखेगी इनकी शानदार जोड़ी.
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Published at : 03 Nov 2026 06:39 PM (IST)
Tags :शाहरुख खान
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