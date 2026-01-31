शाहरुख के बाद अब गौरी खान भी हुईं रानी मुखर्जी की कायल, मर्दानी 3 की जमकर की तारीफ

बॉलीवुड में जब कोई परफॉर्मेंस दिल से असर करती है तो उसकी चर्चा हर तरफ होने लगती है. इन दिनों मर्दानी 3 को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है. फिल्म में रानी मुखर्जी की दमदार एक्टिंग ने लोगों के साथ-साथ इंडस्ट्री के बड़े नामों का भी ध्यान खींचा है. शाहरुख खान के बाद अब गौरी खान ने भी रानी की तारीफ करते हुए उनकी परफॉर्मेंस को खास बताया है.

गौरी खान ने सोशल मीडिया पर की खुलकर तारीफ

गौरी खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रानी मुखर्जी की एक्टिंग को स्ट्रॉन्ग और शानदार बताया है. उन्होंने लिखा कि 'मर्दानी 3 एक दिल को बांधे रखने वाली फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए.' इसके साथ ही गौरी ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं और कहा कि फिल्म पर काम करने वाले हर इंसान ने बेहतरीन मेहनत की है.

शाहरुख खान और रानी की पुरानी दोस्ती

गौरी से पहले शाहरुख खान ने भी रानी मुखर्जी के लिए दिल से लिखा पोस्ट शेयर किया था. शाहरुख ने रानी को फियर्स, स्ट्रॉन्ग और कंपैशनेट बताया था. और कहा कि जैसे वो असल जिंदगी में हैं वैसे ही पर्दे पर भी नजर आती हैं. शाहरुख और रानी की दोस्ती 90 के दशक से चली आ रही है और दोनों ने साथ में कई यादगार और हिट फिल्में दी हैं.

Just from the heart….to my Rani ‘Mardaani’ all my best wishes. I am sure you will be feisty, strong & compassionate in Mardaani 3 like u are in the real world too. @yrf #Mardaani3 #RaniMukerji — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 30, 2026

शिवानी शिवाजी रॉय बनकर रानी की दमदार वापसी

बता दें कि मर्दानी 3 के साथ रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में नजर आ रही हैं. इस किरदार को रानी पहले भी बड़ी मजबूती से निभा चुकी हैं और तीसरे पार्ट में भी उनका अंदाज उतना ही पावरफुल दिख रहा है. यही वजह है कि लोग फिल्म की कहानी और रानी की एक्टिंग दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

30 साल का जश्न और मर्दानी 3 की खास कामयाबी

मर्दानी 3 इस साल रानी मुखर्जी के फिल्मी करियर के 30 साल पूरे होने का भी जश्न है. हाल ही में उन्हें वेस्ट बंगाल गवर्नर द्वारा वंदे मातरम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. जिस पर उन्होंने गर्व और जिम्मेदारी दोनों जाहिर की है. मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है और फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है.